După Lolita Cercel vine "Mr. Story" - personajul făcut cu AI: „România este abuzată de organizații mafiote sataniste"

Cu zeci de mii de urmăritori, Mr Story, un personaj creat integral de inteligența artificială. Acesta se prezintă drept "creator digital" și artist și, se pare, a fost generat de un utilizator care povestește că a fost cenzurat online după alegerile prezidențiale din 2024.

Contul de Facebook "Mr. Story" a fost creat pe 6 mai 2025. Personajul este activ și pe TikTok, X și YouTube, sub numele "Mr. Story" sau variații precum "Mr. Story Reloaded", "Mr. Story Truth" și "Mr. Story Reality", unde publică sute de clipuri și are zeci de mii de urmăritori. Pe YouTube, influencerul creat cu AI a publicat zeci de piese muzicale cu mesaj politic. Printre titlurile pieselor se enumeră "Mue CCR", "Marș în Ucraina", "Mucifer", "Nea Ilie Sărăkie" și "Madame Țoiu".

"Dar dacă o spuneți doar din invidie, în încercarea de a minimiza munca pe care o depun de un an de zile, pentru conștiința mea, e adevărat, dar și pentru patria mea România, care este abuzată de atâția ani de niște organizații mafiote sataniste, atunci, să știți dragilor că de aia aveți viața pe care o aveți", mai susține influencerul AI. Videoclipurile în care apare „Mr Story" sunt realizate integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Acesta apare ca un personaj masculin cu barbă, îmbrăcat într-un hanorac negru cu glugă, într-un decor ce imită formatul unui podcast.

În aceste eseuri video, el povestește despre "nedreptățile din România", unde este inclusă anularea alegerilor din noiembrie 2024. "Mr.Story" afirmă că munca sa are ca scop "trezirea conștiinței oamenilor și apărarea României împotriva abuzurilor și nedreptăților la care este supusă". Influencerul creat integral cu AI deține și un magazin online în care vinde produse personalizate cu identitatea sa digitală și logo-ul "Mr. Story". Prețurile pentru tricouri sau hanorace variază între 100 și 160 de lei.

De asemenea, personajul are și o carte lansată, "Trezirea Conștiinței: despre mecanismele ordinii mondiale și iluzia alegerii", pe care o vinde, în ediție fizică limitată la 50 de exemplare, semnată personal de autor, la prețul de 60 de lei, sau în variantă digitală, la 25 de lei. Autorul a susținut într-un videoclip creat în decembrie 2025 că l-a creat pe Mr. Story pentru că i s-au șters conturile și a fost cenzurat online în perioada care a urmat anulării alegerilor din noiembrie 2024, așa că avea nevoie de o voce pe care statul sau platformele să nu o poată închide.