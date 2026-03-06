Povestea nespusă a cafelei: vei rămâne uimit cum a fost descoperită licoarea ta de dimineață
Postat la: 06.03.2026
Cunoscută astăzi ca un aliment de bază în bucătăriile din întreaga lume, cafeaua are o istorie la fel de bogată și complexă precum aroma sa. De la legendele mistice ale păstorilor etiopieni până la dezbaterile teologice din Europa medievală, drumul către ceașca de cafea de dimineață a fost unul anevoios, marcat de migrații culturale și inovații tehnologice.
Deși pare un simplu moment de răsfăț zilnic, istoria cafelei este una fascinantă, presărată cu legende și migrații culturale. Patria botanică a arbustului de cafea (genul Coffea) este Podișul Etiopian Kefa (Kaffa), însă momentul exact al descoperirii sale rămâne un mister învăluit în negura timpului.
Cea mai îndrăgită legendă, care plasează acest eveniment în jurul anului 850, îl are ca protagonist pe păstorul Kaldi. Acesta ar fi observat că turma sa de capre manifesta un comportament neobișnuit de energic după ce roadea fructele roșii și lucioase ale unui arbust necunoscut. Curios, Kaldi a gustat și el, simțind imediat o stare de vioiciune și prospețime. Indiferent dacă această poveste este un adevăr istoric sau un mit, ea subliniază un efect esențial al boabelor: capacitatea lor de a alunga oboseala.
Trecerea de la simpla mestecare a fructelor la prepararea unei băuturi a avut loc, cel mai probabil, în secolul al XV-lea. Planta a străbătut Marea Roșie până în Yemen, unde a fost cultivată pentru prima dată. Aici, în comunitățile de călugări sufiți, boabele au fost fierte pentru a obține o băutură care să le susțină devoțiunea și veghea în timpul rugăciunilor de noapte. Deși inițial privită cu suspiciune de unele autorități religioase, teama că ar putea fi un intoxicant interzis de Coran s-a risipit curând.
Pentru mulți musulmani, cafeaua a devenit, de altfel, o alternativă apreciată la alcool, interzis în mod explicit. Popularitatea sa a crescut vertiginos, ducând la deschiderea primelor localuri special dedicate, numite qahveh khaneh. Acestea au apărut la Mecca în secolul al XV-lea și apoi la Constantinopol în secolul următor, devenind rapid centre ale vieții sociale. Oamenii se adunau acolo nu doar pentru a savura băutura, ci și pentru a discuta, a asculta muzică, a juca șah sau table și a dezbate idei. Denumite adesea „școli ale înțelepciunii", cafenelele au căpătat o influență atât de mare încât au stârnit neîncrederea autorităților, însă niciun efort de a le interzice nu a reușit să diminueze entuziasmul publicului.
Odată cu expansiunea Imperiului Otoman, cafeaua și-a continuat călătoria, pătrunzând în Europa prin intermediul negustorilor venețieni, la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea. Aici, a fost întâmpinată cu aceeași doză de scepticism și controverse, stârnind dezbateri religioase și politice. Legenda spune că, atunci când unii clerici au cerut papei Clement al VIII-lea să interzică această „băutură a necredincioșilor", suveranul pontif a decis să o guste mai întâi. Încântat de aromă, ar fi declarat-o o băutură creștină, oferindu-i practic „binecuvântarea". Cert este că, până la sfârșitul secolului al XVII-lea, cafeaua era deja răspândită în Marea Britanie, în coloniile americane și în mare parte a Europei continentale.
La început, întreaga producție globală provenea din Yemen, dar cererea tot mai mare a stimulat extinderea culturilor. În secolul al XVII-lea, plantațiile au ajuns în Indonezia (pe insula Java), iar în următorul secol au traversat Atlanticul spre Americi. Brazilia avea să devină, în secolul al XX-lea, cel mai mare producător mondial, mutând centrul de greutate al industriei în emisfera vestică. Secolul al XX-lea a adus și o revoluție tehnologică. Industrializarea a permis prăjirea și măcinarea la scară largă, ambalarea în vid și perfecționarea metodei de obținere a cafelei instant, mai ales după 1950. Aceste inovații au deschis piața pentru soiul Robusta, mai rezistent și mai ieftin, a cărui producție s-a dezvoltat considerabil în Africa, transformând cafeaua dintr-un lux într-un produs de larg consum, așa cum îl cunoaștem astăzi.
