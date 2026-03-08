Benefice sau nu suplimentele pentru inimă? Iată ce spun experții
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O listă lungă de suplimente, precum uleiul de pește - bogat în omega-3 - dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fost promovate ca având beneficii cardiovasculare, cum ar fi prevenirea infarctului. În majoritatea cazurilor însă, aceste afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice, spun experții, citați de The Washington Times.
„Nu există date suficiente care să susțină beneficii cardiovasculare ale suplimentelor pentru persoane sănătoase care au deja o dietă sănătoasă", a declarat Eric Topol, cardiolog și fondator al Scripps Research Translational Institute. Iată ce arată cercetările despre avantajele și dezavantajele suplimentelor alimentare promovate pentru sănătatea inimii.
Experții spun că este important să nu te bazezi niciodată pe suplimente alimentare pentru a preveni sau trata o afecțiune cardiacă. În cea mai recentă declarație științifică, American Heart Association a concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru a susține utilizarea oricărui supliment pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.
Situația poate deveni chiar periculoasă atunci când oamenii cred că pot folosi aceste suplimente ca substitut pentru medicamentele cardiace, care sunt bine studiate, reglementate și prescrise de medici, a spus Steven Nissen, director academic al Heart, Vascular and Thoracic Institute de la Cleveland Clinic.
„Deturnarea pacienților de la terapii eficiente către terapii ineficiente - acesta este riscul cel mai mare", a spus el. Totuși, asta nu înseamnă că nu s-au făcut multe studii despre suplimente. Iată ce se știe despre unele dintre cele mai studiate.
Coenzima Q10
Coenzima Q10, un antioxidant puternic, a părut promițătoare în unele studii timpurii, care sugerau posibile beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Însă, deoarece există doar câteva studii foarte mici privind CoQ10 pentru prevenirea sau tratamentul bolilor de inimă, este dificil să se tragă concluzii clare, a spus Ann Marie Navar, cardiolog specializat în prevenție la University of Texas Southwestern Medical Center.
Uleiul de pește
Uleiul de pește este unul dintre cele mai studiate suplimente promovate pentru sănătatea inimii. Într-un studiu clinic din 2018, realizat pe peste 25.000 de persoane, cercetătorii au descoperit că, după mai mult de cinci ani, suplimentarea cu acizi grași omega-3 (ingredientul activ din uleiul de pește) nu a redus riscul de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, comparativ cu placebo. Un alt studiu, pe peste 15.000 de participanți cu diabet, a avut rezultate similare. Există totuși unele studii mai mici care arată beneficii cardiovasculare, dar acestea vin cu anumite limitări. Uleiul de pește conține două tipuri de acizi grași omega-3: EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Un studiu care a analizat doze mari de EPA a arătat că persoanele cu niveluri ridicate de trigliceride - un tip de grăsime din sânge asociată cu risc crescut de boli de inimă - au avut un risc mai mic de infarct sau AVC atunci când au primit o formă farmaceutică de omega-3. Totuși, s-a observat și un risc mai mare de fibrilație atrială, o tulburare gravă de ritm cardiac. În plus, EPA în doză farmaceutică este foarte diferit de suplimentele obișnuite de ulei de pește din comerț, a spus Navar.
Usturoiul
Într-un studiu clinic din 2022, cercetătorii au comparat o doză mică de statină - un medicament folosit pentru scăderea colesterolului LDL („colesterolul rău") - cu șase suplimente, la 190 de persoane cu risc de boală cardiacă. În timp ce statina rosuvastatină a redus colesterolul LDL mai mult decât placebo, cele șase suplimente - ulei de pește, scorțișoară, usturoi, turmeric, steroli vegetali și drojdie roșie de orez - nu au avut efect. Mai mult, usturoiul a crescut nivelul colesterolului LDL, ceea ce înseamnă că „a fost potențial dăunător", a spus Nissen.
Magneziul
Magneziul este adesea promovat sub formă de supliment pentru sănătatea inimii și a sistemului nervos. Unele cercetări arată că suplimentarea poate reduce tensiunea arterială, dar nu într-o măsură semnificativă. În plus, la persoanele relativ sănătoase care nu au deficit de magneziu, consumul excesiv poate provoca efecte secundare precum vărsături sau diaree. Dacă nivelul devine toxic, poate pune viața în pericol, a spus Navar. Persoanele cu boli renale sunt deosebit de vulnerabile la acest risc.
Psyllium
Psyllium este cunoscut ca o fibră solubilă, disponibilă sub formă de capsule sau pulbere care se amestecă în apă, fiind folosită pentru digestie și pentru prevenirea sau tratarea constipației. Cercetările arată că o dietă bogată în fibre - în special din fructe și legume - poate avea beneficii cardiovasculare clare. Anumite suplimente cu fibre pot ajuta și ele. O analiză din 2018 a 28 de studii randomizate controlate a arătat că psyllium reduce moderat colesterolul LDL, colesterolul non-HDL și apolipoproteina B, o proteină asociată cu riscul de infarct. Deoarece psyllium este un ingredient alimentar bogat în fibre solubile, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA permite o afirmație calificată potrivit căreia dietele echilibrate, sărace în grăsimi saturate și colesterol, care includ fibre solubile din psyllium, „pot reduce riscul bolilor de inimă prin scăderea colesterolului".
Drojdie roșie de orez
Extractul de drojdie roșie de orez este adesea promovat ca o statină naturală deoarece conține monacolin K, o substanță similară cu medicamentul lovastatină, care scade colesterolul. În unele studii s-a demonstrat că poate reduce colesterolul LDL, dar în altele nu a avut efect. Deoarece suplimentele nu sunt reglementate ca medicamentele, nu există o modalitate sigură de a ști cât monacolin K conțin sau dacă pot provoca efecte adverse ori interacțiuni cu alte medicamente, a spus Nissen. În plus, drojdia roșie de orez și turmeric au fost asociate în unele cazuri rare cu afectarea ficatului. Drojdia roșie de orez poate fi uneori contaminată cu citrinină, o toxină produsă de fungi care poate provoca leziuni renale.
