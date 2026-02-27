Zici că e scenariu de film: Un bărbat din Japonia a plătit ani la rând chiria la un apartament gol ca să-l prindă pe ucigașul soției lui

Takaba Namiko, o femeie în vârstă de 32 de ani, a fost ucisă pe 13 noiembrie 1999 în apartamentul ei din cartierul Nishi din localitatea Nagoya, Japonia. Fiul ei de doi ani a fost găsit nevătămat lângă trupul ei. Timp de peste douăzeci de ani, cazul a rămas nerezolvat, dar soţul ei a decis să plătească în continuare chiria locuinţei unde a fost găsită femeia pentru a păstra locul crimei intact, „așteptând ca tehnologia să rezolve cazul". Apoi, criminalul a fost arestat.

Takaba Satoru, după uciderea soției sale, a decis să continue să plătească chirie pentru apartamentul în care avusese loc crima. El a vrut să păstreze locul crimei cât mai intact posibil, crezând că tehnologia, în timp, va permite analize suplimentare și poate chiar identificarea făptașului. În plus, înainte de 2010, omorul în Japonia avea un termen de prescripție de 25 de ani; odată cu reforma codului penal care a intrat în vigoare în acel an, termenul de prescripție pentru infracțiunile pedepsite cu moartea a fost abolit.

Bărbatul ar fi cheltuit în total aproximativ 22 de milioane de yeni pe chiria apartamentului, conform estimării presei japoneze. Timp de două decenii, Takaba a distribuit pliante în fața gărilor, alături de fiul său, care crescuse între timp, acordând interviuri și insistând ca publicul să nu uite despre cazul soţiei sale. Apoi, în octombrie 2023, a venit momentul de cotitură: poliția din Aichi a anunțat arestarea unei femei pe baza unor noi teste ADN și a reevaluării probelor pe care soțul ei le păstrase ani de zile. Principala suspectă în acest caz este o fostă colegă de școală a soțului, care, conform anchetatorilor, îndrăgostită în secret de bărbat și invidioasă pe fericirea familiei lor, a comis crima.

„Nu am făcut-o din pură obsesie", a declarat soţul victimei, „ci pentru ca într-o zi fiul meu să nu mă întrebe de ce nu am făcut tot posibilul să-l prind pe ucigașul mamei sale. Era important, indiferent de rezultat, să știe că tatăl său făcuse tot ce putea, că făcuse tot posibilul să facă dreptate." Acest caz, care a atras periodic atenția presei japoneze, atât pentru fazele ulterioare ale procesului, cât și pentru rezolvarea sa excepțională, este izbitor nu doar pentru încăpățânarea care poate izvorî din dragostea și simțul dreptății a unui individ, ci și pentru ideea că un eveniment atât de dureros ar fi putut contribui la educația morală și spirituală a unui copil. Takaba l-a învățat pe fiul său să nu lase timpul să șteargă responsabilitatea și vinovăția.