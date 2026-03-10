Mii de autori publică o carte „goală" în semn de protest faţă de utilizarea fără permisiune a operelor lor de către companiile de inteligenţă artificială

Mii de autori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory şi Richard Osman, au publicat o carte „goală" în semn de protest faţă de companiile de inteligenţă artificială (AI) care le utilizează operele fără permisiune.

Aproximativ 10.000 de scriitori au contribuit la cartea „Don't Steal This Book" („Nu furaţi această carte"), al cărei singur conţinut este o listă cu numele lor.

Copii ale cărţii au fost distribuite participanţilor la Târgul de Carte de la Londra, marţi, cu o săptămână înainte ca Guvernul britanic să publice o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor.

Până la 18 martie, miniştrii trebuie să prezinte o evaluare a impactului economic, precum şi o actualizare a progreselor înregistrate după o consultare cu privire la revizuirea legislaţiei, pe fondul nemulţumirii lucrătorilor din domeniul creativ cu privire la modul în care operele lor sunt utilizate de companiile de AI.

Organizatorul „Don't Steal This Book", Ed Newton-Rex, compozitor şi activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiştilor, a declarat că industria AI „se bazează pe opere furate... preluate fără permisiune sau plată".

„Aceasta nu este o infracţiune fără victime - AI generativă concurează cu persoanele ale căror opere sunt utilizate pentru antrenarea sa, privându-le de mijloacele de subzistenţă. Guvernul trebuie să protejeze creatorii din Regatul Unit şi să refuze legalizarea furtului de opere creative de către companiile de AI", a adăugat el.

Printre autorii care şi-au adus contribuţia la această carte se numără Mick Herron, autorul „Slow Horses", scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga şi Malorie Blackman, autoarea „Noughts and Crosses".

„Nu este absolut deloc nerezonabil să ne aşteptăm de la companiile AI să plătească pentru utilizarea cărţilor autorilor", a afirmat Blackman.

Pe spatele cărţii scrie: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărţi în beneficiul companiilor de AI".

Editurile vor lansa, de asemenea, la Târgul de Carte de la Londra, o iniţiativă de acordare a licenţelor pentru AI. Publishers' Licensing Services, un organism industrial nonprofit, lucrează la un sistem de licenţiere colectivă şi a invitat acest sector să adere la el, în speranţa că va oferi acces legal la lucrările publicate.

AI necesită cantităţi uriaşe de date, inclusiv opere protejate prin drepturi de autor preluate de pe internet, pentru a dezvolta instrumente precum chatboturi şi generatoare de imagini. Acest lucru a provocat consternare în rândul lucrătorilor şi companiilor din domeniul creativ din întreaga lume, conducând la procese pe ambele maluri ale Atlanticului.

Anul trecut, Anthropic, o companie lider în domeniul AI şi dezvoltatorul chatbotului Claude, a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv intentat de autori care au afirmat că startup-ul a utilizat copii piratate ale operelor lor pentru a-şi antrena produsul principal.

Artiştii britanici au reacţionat cu indignare la propunerea principală a Guvernului în cadrul consultării. Aceasta propune să se permită firmelor de AI să utilizeze opere protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarului - cu excepţia cazului în care proprietarul a semnalat că refuză acest lucru. Elton John se numără printre artiştii care au protestat împotriva perspectivei unei relaxări a legii drepturilor de autor, numindu-i pe cei din Guvern „nişte rataţi absoluţi".

Pe lângă propunerea principală a Guvernului, miniştrii au sugerat trei opţiuni suplimentare: menţinerea situaţiei actuale; obligarea companiilor de AI să solicite licenţe pentru utilizarea operelor protejate de drepturi de autor; sau permiterea companiilor de AI să utilizeze opere protejate de drepturi de autor fără posibilitatea de neimplicare din partea companiilor şi persoanelor fizice din domeniul creativ.

Guvernul a refuzat, de asemenea, să excludă renunţarea la drepturile de autor pentru utilizarea materialelor în scopuri de cercetare comercială", ceea ce, potrivit temerilor profesioniştilor din domeniul creativ, ar putea fi exploatat de firmele de AI pentru a prelua fără permisiune operele artiştilor.

Un purtător de cuvânt al Guvernului, citat de The Guardian, a declarat: „Guvernul doreşte un regim de drepturi de autor care să valorizeze şi să protejeze creativitatea umană, să fie demn de încredere şi să stimuleze inovarea. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu sectorul creativ în această chestiune şi ne vom respecta angajamentul de a informa parlamentul până la 18 martie".