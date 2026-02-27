Poliția din Timiș a folosit o conversație cu ChatGPT ca probă în instanță. Instituția a pierdut procesul!
Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O conversație cu ChatGPT a fost folosită, în premieră, drept probă în instanță într-un proces rutier. Poliția din Timiș a depus dialogul cu chat-bot-ul pentu a susține sancționarea unui șofer prins conducând cu viteză. În instanță, însă, s-a dovedit că șoferul nu a depășit limita legală, ba mai mult, tribunalul a constatat că procesul-verbal avea erori.
Totul a început după ce un șofer din Timișoara, aflat pe drumul care leagă Aradul de Timișoara, a fost oprit de polițiști și sancționat cu 1.300 de lei. Mai mult decât atât, a primit și măsura complementară a reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de trei luni.
Fiind șofer profesionist, bărbatul a considerat că are nevoie de carnetul de conducere, astfel că a contestat în instanță decizia polițiștilor. Judecătorii de la Judecătoria Timișoara au decis să dea câștig de cauză oamenilor legii, însă acesta a fost hotărât să își caute dreptatea în continuare și a contestat decizia magistraților. Tribunalul Timiș a reevaluat dosarul.
Atunci, reprezentanții IPJ Timiș au depus, în premieră pentru o sală de judecată, o conversație între ChatGPT și reprezentanții instituției, precum și capturi de pe Google Maps, în încercarea de a dovedi că pe porțiunea de drum pe care se afla șoferul limita maximă de viteză era de 50 km/h. Magistrații au analizat atent dosarul și, în cele din urmă, au dat câștig de cauză șoferului.
S-a stabilit că, în ciuda dovezilor prezentate din ChatGPT și Google Maps, șoferul din Timișoara circula pe un drum unde limita maximă de viteză era de 90 km/h. Mai mult decât atât, magistrații Tribunalului Timiș au constatat că procesul-verbal fusese completat în mod eronat de către agentul de poliție.
