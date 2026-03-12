Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global
Postat la: 12.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Suntem în ziua 13 a războiului început pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intră într-o fază periculoasă, cu riscuri globale tot mai mari.
Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul central al crizei. Traficul maritim este aproape paralizat după ce trei nave comerciale au fost atacate în această dimineață cu drone sau rachete; una dintre ele a luat foc, iar echipajul a abandonat vasul. Iranul a început să amplaseze mine navale pentru a bloca tranzitul petrolier, însă Washingtonul susține că forțele americane au distrus în ultimele ore 16 nave iraniene implicate în operațiuni de minare. Teheranul avertizează că piața petrolului ar trebui să se pregătească pentru un preț de 200 de dolari pe baril, deși cotațiile actuale sunt în jur de 90 de dolari. Pentru a evita un șoc energetic global, statele G7 au decis cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.
Operațiunile militare continuă pe toate fronturile. Israelul a lansat o nouă serie de lovituri aeriene „pe scară largă” asupra infrastructurii militare și a centrelor de comandă ale regimului iranian, în timp ce la Beirut sunt lovite pozițiile și structurile Hezbollah. De la începutul războiului, Iranul a efectuat cel puțin 25 de atacuri asupra bazelor sau instalațiilor cu personal militar american din Orientul Mijlociu. În paralel, Teheranul a lansat cel mai intens bombardament al său asupra Israelului de la debutul conflictului, folosind drone, rachete balistice și muniții cu fragmentare, declanșând alarme aeriene în Tel Aviv și Ierusalim.
Situația internă din Iran rămâne tensionată. Autoritățile au avertizat că orice protest va fi tratat ca act ostil în timp de război, iar șeful poliției a amenințat cu represalii dure împotriva celor considerați „dușmani ai statului”. După moartea ayatollahului Ali Khamenei, conducerea supremă a fost preluată rapid de fiul său, Mojtaba Khamenei, într-o mișcare menită să mențină continuitatea regimului.
Bilanțul militar continuă să crească. Comandamentul american din Orientul Mijlociu susține că a distrus până acum 19 nave iraniene, un submarin și aproape 2.000 de ținte terestre. Pierderile americane sunt estimate la aproximativ 150 de răniți și 7 morți. În Iran, numărul victimelor este extrem de disputat: estimările variază între 3.000 și 43.000 de morți, în funcție de surse și de gradul de propagandă.
Perspectivele conflictului rămân incerte. Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că infrastructura militară iraniană nu a fost neutralizată complet și că Washingtonul trebuie să clarifice obiectivele finale ale campaniei. În privat, oficiali israelieni admit că nu există garanții că bombardamentele vor duce la prăbușirea regimului de la Teheran, mai ales în absența unei revolte interne. Donald Trump afirmă că războiul s-ar putea încheia „destul de repede”, însă semnalele de pe teren sugerează că operațiunile sunt departe de final.
Concluzia momentului: conflictul rămâne extrem de volatil, iar Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global — punctul în care un război regional ar putea produce un șoc energetic și economic la nivel mondial.
Alexandru Grumaz
