Incredibil, dar adevărat: decesele cauzate de accidente rutiere cresc cu 15% când artiștii faimoși lanseză muzică nouă

Există mulți șoferi care atunci când vor să parcheze mașina dau muzica mai încet. Mulți se întreabă ce legătura are muzica cu mișcările de parcare însă adevărul e că muzica dată tare îți distrage atenția și își ține creierul în tensiune. Iar un nou studiu din SUA vine că dezvăluie ceva incredibil: accidentele auto cresc din cauza albumelor lansate de artiștii celebri.

Un nou studiu realizat în SUA arată că decesele cauzate de accidente rutiere au crescut cu 15% în zilele în care au fost lansate albume importante ale unor artiști precum Taylor Swift și Bad Bunny.

Cercetătorii au descoperit că numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în SUA a fost cu 15,1% mai mare în zilele în care au fost lansate albume muzicale importante decât în alte zile, potrivit Euronews.

Oamenii de știință spun că utilizarea smartphone-urilor pentru redarea muzicii în timp real ar putea fi o sursă trecută cu vederea de distragere a atenției șoferului. Aceștia subliniază, însă, că studiul nu demonstrează că redarea muzicii în timp real a cauzat decesele suplimentare.

Studiul a examinat 233.809 decese în accidente rutiere din SUA între 2017 și 2022.

Cercetătorii s-au concentrat pe datele de lansare ale celor 10 albume importante care au generat cel mai mare număr de redări în prima zi în perioada de studiu.

Albumele au inclus unele dintre cele mai mari lansări ale ultimilor ani. Printre acestea, se numără Midnights și Red (Taylor's Version) de Taylor Swift, Certified Lover Boy de Drake, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar și Harry's House de Harry Styles.

Apoi, au comparat numărul deceselor în accidente rutiere din zilele în care albumele respective au fost puse la dispoziție pe platformele de streaming, cu numărul de decese din cele 10 zile dinaintea și după fiecare lansare.

În cele 10 zile de lansare a albumului, oamenii au ascultat muzică în medie de 123,3 milioane de ori, comparativ cu 86,1 milioane de redări în zilele de dinainte sau după. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 43%, potrivit sursei.

Decesele cauzate de accidente rutiere au crescut și ele. Cercetătorii au înregistrat o medie de 139,1 decese în zilele de lansare a albumelor, comparativ cu 120,9 în zilele de dinainte sau după. Aceasta înseamnă că s-au produs cu 18 decese în plus pe zi, sau cu 15,1% mai mult.

Per total, cercetătorii estimează că în cele 10 zile de lansare au murit în accidente rutiere cu aproximativ 182 de persoane mai mult decât s-ar fi așteptat în alte zile.

Rezultatele nu sugerează că muzica difuzată în mașină este periculoasă. În schimb, cercetătorii au fost interesați de posibilitatea ca smartphone-urile să creeze un alt tip de distragere a atenției.

Ascultarea unei liste de redare familiare necesită puțină interacțiune, dar găsirea unui album recent lansat poate fi diferită. Un șofer poate debloca un telefon, deschide o aplicație de streaming, căuta un artist, răsfoi un album și selecta o piesă.