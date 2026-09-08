Studiul care dezvăluie cele două vârste la care organismul îmbătrânește brusc

Organele umane nu îmbătrânesc toate în același timp și nici nu urmează anii din buletin. Un studiu recent, publicat în revista Nature Aging pe 31 august 2026, arată că organismul trece prin două perioade de schimbare accelerată: una în al patrulea deceniu de viață și o alta după vârsta de 50 de ani.

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute din California, folosind un volum uriaș de date: peste 25.000 de imagini microscopice de la aproape 1.000 de donatori de organe cu vârste între 21 și 70 de ani.

Secretul acestei descoperiri stă într-o metodă nouă. În loc să analizeze doar sângele, cercetătorii au creat un algoritm numit PathStAR, care evaluează direct structura fizică a țesuturilor din analizele de rutină, pentru a determina cât de bătrân este în realitate un organ.

Rezultatele cercetării arată că fiecare organ își urmează propriul ritm de îmbătrânire. De exemplu, vasele de sânge se modifică rapid în jurul vârstei de 30 de ani, în timp ce organele sistemului reproductiv feminin, precum uterul și vaginul, rămân stabile mult timp și încep să se schimbe accelerat abia după vârsta de 50 de ani.

Ovarele prezintă două perioade de declin accentuat, între 35-40 de ani și 55-60 de ani, marcând scăderea fertilității și instalarea menopauzei. În aceste ferestre de timp, genele legate de inflamație devin mai active, iar cele responsabile de repararea celulară își scad activitatea.

O altă descoperire care i-a surprins pe cercetători este că anumite organe își influențează reciproc ritmul de îmbătrânire. De exemplu, atunci când esofagul și colonul arată semne de îmbătrânire accelerată, prostata tinde să treacă prin aceleași transformări, scrie gadgetreport.ro.

Oamenii de știință banuiesc că de vină ar putea fi unii markeri hormonali sau biologici care circulă prin organism. Această observație ar putea ajuta în viitor la crearea unui „atlas al îmbătrânirii" și la dezvoltarea unor tratamente anti-îmbătrânire direcționate.

Descoperirile recente confirmă un alt studiu celebru realizat de Universitatea Stanford în 2024, care arăta că moleculele din corpul nostru trec prin schimbări majore în jurul vârstelor de 44 și 60 de ani. Ambele cercetări demonstrează că corpul uman nu se degradează treptat, ci în valuri bruște.

Dacă sistemele din organism au ritmuri diferite de degradare, evaluarea sănătății doar în funcție de vârsta din buletin devine o metodă depășită, fiind mai util ca controalele medicale să fie adaptate perioadelor critice ale fiecărui organ.