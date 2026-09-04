Rezistența la insulină poate duce la probleme mai grave de sănătate. Care sunt semnele și cum poți combate afecțiunea
Postat la: 04.09.2026 |
Rezistența la insulină este din ce în ce mai mult în atenția publică după ce consecințele ei la nivelul sănătății au devenit din ce în ce mai cunoscute.
Nediagnosticată, aceasta poate favoriza apariția prediabetului și, ulterior, a diabetului de tip 2. Totuși, rezistența la insulină poate fi tratată, astfel că problemele care apar ulterior să fie prevenite. Principalele cauze ale rezistenței la insulină țin de alimentație, nivel de activitate fizică, somn și stres.
Rezistența la insulină apare atunci când celulele organismului nu mai răspund eficient la acțiunea insulinei. În mod normal, insulina ajută glucoza din sânge să pătrundă în celule, unde este utilizată pentru producerea de energie. Atunci când celulele devin mai puțin sensibile la insulină, glucoza este preluată mai greu și începe să se acumuleze în sânge. Pentru a compensa răspunsul slab al organismului, pancreasul produce mai multă insulină, ceea ce poate duce la hiperinsulinemie. Dacă acest mecanism compensator nu mai este suficient, glicemia începe să crească, iar în timp poate apărea prediabetul și, ulterior, diabetul de tip 2.
Excesul de grăsime viscerală este asociat cu un risc metabolic mai mare și poate favoriza acumularea grăsimii la nivelul ficatului, contribuind la apariția ficatului gras. În acest context, persoanele cu rezistență la insulină pot întâmpina dificultăți în procesul de slăbire și pot avea o tendință mai mare de a lua în greutate. Rezistența la insulină poate fi însoțită de mai multe semne care ar trebui să atragă atenția, printre care acumularea grăsimii în zona abdominală, pofta frecventă de dulce sau de alimente bogate în carbohidrați, oboseala și somnolența, în special după masă.
Un alt indiciu poate fi tendința de a lua rapid în greutate și de a slăbi foarte greu, dar și felul în care grăsimea este distribuită în organism. Circumferința abdominală poate fi, la rândul ei, un indicator relevant, mai ales atunci când depășește 80 de centimetri la femei și 94 de centimetri la bărbați. Există, de asemenea, cercetări care analizează legătura dintre rezistența la insulină și alte afecțiuni, inclusiv boala Alzheimer și anumite tipuri de cancer. Hiperinsulinemia este studiată și în relație cu depresia și cu modificările răspunsului imun.
Alimentele care pot ajuta la îmbunătățirea sensibilității la insulină
Un rol important îl au alimentele de origine vegetală, în special cele bogate în fibre. Fibrele sunt carbohidrați pe care organismul nu îi digeră complet, dar care contribuie la reglarea glicemiei, la senzația de sațietate și la buna funcționare a tranzitului intestinal. Un aport de aproximativ 30-35 de grame de fibre pe zi este o țintă utilă pentru majoritatea adulților. Fibrele solubile, precum cele din ovăz, leguminoase, mere, semințe de chia și psyllium, formează un gel care încetinește absorbția glucozei și poate reduce creșterile glicemice după masă.
Alte fibre cresc volumul scaunului și susțin tranzitul intestinal, iar fibrele fermentabile și amidonul rezistent hrănesc bacteriile benefice din microbiom. Amidonul rezistent se găsește, de exemplu, în bananele mai puțin coapte și în cartofii sau cerealele fierte și apoi răcite. Surse bune de fibre sunt și fasolea, lintea, năutul, soia, legumele, fructele întregi, cerealele integrale, nucile și semințele. Fibrele contribuie, de asemenea, si la eliminarea colesterolului în exces și sunt importante pentru sănătatea microbiomului intestinal.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Irina Rimes pleacă din juriul de la Vocea României. Anunțul făcut de artistă
Noul sezon „Vocea Romaniei" a inceput cu o dezvaluire neașteptata. În prima ediție din 2026, Irina Rimes le- ...
-
Doi soți au avut parte de o moarte groaznică, din cauza unui fenomen extrem de ciudat: Au fost pur și simplu absorbiți într-un jacuzzi normal
Doi soți au fost gasiți morți intr-un jacuzzi din vila de lux in care iși petreceau vacanța in Spania. Anchetatorii veri ...
-
Studiu: O pauză de la dietă te poate ajuta de fapt ca să slăbești. Beneficiile sunt similare cu cele ale postului intermitent
Femeile care au planificat pauze de dieta au pierdut aceeași cantitate de grasime ca femeile care și-au restricționat co ...
-
Cum a reușit un matematician român să câștige de 14 ori la loterie. Metoda simplă cu care a fentat sistemul și a obținut milioane de dolari
Numele lui Ștefan Mandel, un matematician roman care s-a mutat in Australia, a devenit unul dintre cei mai de succes juc ...
-
"Avionul-momeală" al lui Trump ajunge pe Netflix. Documentar despre operațiunea secretă din Turcia
Netflix va lansa un documentar despre spectaculoasa operațiune de securitate prin care președintele american Donald Trum ...
-
A fost descoperită "floarea diavolului": Neagră și cu coarne - planta i-a uimit pe botaniști
Cercetatorii au descris o noua specie de planta cu flori, lipsita de frunze, descoperita pe solul unei paduri dintr-un p ...
-
Nativii din zodiile care strâng bani și au cele mai mari șanse să devină milionari. Cine are instinct pentru bani și ambiție pentru succes
Zodiile cu cele mai mari șanse sa devina milionare sunt, in interpretarile astrologice, cele carora le sunt atribuite am ...
-
Așa mamă, așa fiică: Tiphaine a Brigittei Macron își face publică noua relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr
Tiphaine Auzière, fiica "primei doamne" a Franței, Brigitte Macron, și-a prezentat public noul partener. Iar para ...
-
„Mirosul ploii" nu vine de la ploaie. Fenomenul are un nume și o explicație surprinzătoare
Exista acel miros caracteristic, proaspat, care apare cand primele picaturi de ploaie cad pe pamantul uscat. Mulți il nu ...
-
Motivul pentru care Cătălin Măruță a ales să semneze cu Antena 1. Ce oferte a mai primit în televiziune
Catalin Maruța a ales Antena 1 dupa o pauza de cateva luni de la televiziune, iar decizia sa nu a fost luata doar pentru ...
-
De ce piloții de avioane nu au voie să poarte barbă lungă. Ce a dezvăluit un studiu recent
Daca ai zburat frecvent cu avionul, probabil ai remarcat un detaliu: este destul de rar sa vezi un pilot cu o barba lung ...
-
Arheologii au descoperit cel mai vechi 'fake' din lume: Prima marcă de lux din Epoca Bronzului care se lupta cu replicile, fără reclame și fără influenceri
Aveau un produs ușor de recunoscut, o identitate vizuala proprie, o tehnica de fabricație pastrata de-a lungul generații ...
-
„Fără Filtru cu Jessie" revine la Gold FM din 3 septembrie, cu un nou sezon: noi invitați, dezvăluiri, povești neștiute și 10 întrebări incomode despre România
„Fara Filtru cu Jessie - 10 intrebari pentru Romania" revine joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, la Radio Gold FM, ...
-
Corpul te avertizează din timp: 14 semnale ale carențelor de vitamine și minerale
Organismul transmite permanent semnale atunci cand ceva nu funcționeaza corect. Uneori, oboseala inexplicabila, schimbar ...
-
Un om a primit șase amenzi pentru viteză, deși avea mașina parcată acasă. Cum e posibil
Un șofer a primit șase amenzi pentru viteza, deși mașina sa era parcata in fața casei. Un tanar de 24 de ani din Ensched ...
-
O anomalie genetică l-a dus direct în Cartea Recordurilor. Un pisoi s-a născut cu 29 de degete
Un pisoi din rasa Maine Coon, pe nume Erebus Anomaly, a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca s-a nascut cu 29 de dege ...
-
Chinezii au inventat mușchii care se antrenează singuri, fără să mergi la sală. Efecte benefice și asupra altor părți ale corpului
Beneficiile mișcarii pentru organismul uman ar putea deveni disponibile chiar și fara activitate fizica. Cercetatorii ch ...
-
Ce a închis Dolly Parton într-o cutie secretă, cu ordin să fie deschisă abia în anul 2046
Dolly Parton a lasat in urma o piesa pe care publicul nu o va putea asculta prea curand. Înregistrata in urma cu m ...
-
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci trei curmale în fiecare dimineață. Beneficiile surprinzătoare
Curmalele sunt dulci in mod natural, ușor de transportat și pline de nutrienți, ceea ce poate explica de ce au devenit s ...
-
Un consilier local din Germania vrea să organizeze o petrecere de swingeri la primărie. Municipalitatea cere dosar complet pentru proiect, înainte să decidă
Un politician local din Germania vrea sa organizeze o petrecere de swingeri chiar la Primarie. Julien Ferrat spune ca nu ...
-
Aproape 30 la sută risc de deces: Greșeala de la micul dejun pe care nu ar trebui să o faci niciodată
În timp ce lupta pentru cel mai bun sandviș de mic dejun continua, iar alții lauda beneficiile fulgilor de ovaz, n ...
-
Înghețata cu brânză, roșii și slănină, noul desert din Sibiu - 15 lei o cupă: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"
Combinația de slanina prajita, crema de branza, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate este una intere ...
-
Controversa Chanel - Pantofii fără talpă de 3.000 de dolari: "Sunt sofisticați. Foarte apropiate de ideea de a merge desculț"
În garderoba pasionatelor de moda a aparut un nou obiect "al dorinței", iar cel mai curios lucru este ca, la prima ...
-
Povestea vânzătorului de mașini care s-a trezit prinț peste noapte
Un test ADN a rescris spectaculos viața unui belgian de 26 de ani. Clément Vandenkerckhove, fost vanzator de mași ...
-
Ce greșește fiecare zodie în relații. Obiceiul care îi poate sabota viața amoroasă fără să își dea seama
Nicio relație nu este perfecta, iar uneori cele mai mari probleme nu apar din lipsa sentimentelor, ci din comportamente ...
-
O actriță care a apărut în trei filme Harry Potter a ajuns pe OnlyFans pentru a-și plăti datoriile: "Aşa îmi câştig existenţa ca artistă, mă simt mai puţin ruşinată"
Jessie Cave, actrita care a interpretat-o pe Lavender Brown in trei filme din seria „Harry Potter", a acordat rece ...
-
Trucul gratuit prin care poți schimba radical imaginea televizorului tău în doar două minute
Televizoarele moderne pot afișa zeci de milioane de nuanțe și acopera spații de culoare extinse, oferind o imagine decen ...
-
Cele mai dificile relații între zodii. Cuplurile care se iubesc intens, dar se înțeleg greu
Uneori, atracția dintre doua persoane este foarte puternica, dar relația pare sa vina la pachet cu certuri, neințelegeri ...
-
Cum te protejezi de alergia la ambrozie. Tratamentul recomandat de medici
În a doua jumatate a lunii august, ambrozia ajunge la varful perioadei de polenizare. Pentru persoanele alergice, ...
-
iPhone-ul blestemat: A declanșat o tragedie de proporții - O familie întreagă și-a pierdut viața
O familie formata din tata, mama și copil a murit din cauza unui telefon iPhone. Parinții au refuzat sa-i cumpere adoles ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu