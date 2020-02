Kirk Douglas a murit: legendarul actor avea 103 ani

Legendarul Kirk Douglas, unul dintre ultimii actori ai Epocii de Aur, cunoscut pentru filme precum „Lust for Life“, „Spartacus“ şi „Paths of Glory“, a murit la vârsta de 103 ani, potrivit unui anunţ făcut de fiul său, Michael Douglas.

Kirk Douglas, fiul unui peticar devenit unul dintre cei mai buni actori ai Hollwood-ului, a murit pe 6 februarie. Pe 9 decembrie, starul a aniversat venerabila vârstă de 103 ani.

„Cu o tristeţe imensă eu şi fraţii mei anunţăm că astăzi Kirk Douglas ne-a părăsit", a transmis actorul Michael Douglas. „Pentru întreaga lume, el a fost o legendă, un actor din Epoca de Aur a filmelor care şi-a trăit frumos anii de aur, un filantrop al cărui angajament faţă de dreptate şi cauzele în care a crezut a stabilit un standard către care să tindem toţi. Dar pentru mine şi pentru fraţii mei, el a fost doar tata, pentru Catherine a fost un socru minunat, pentru nepoţii şi strănepoţii lui a fost un bunic iubitor, iar pentru soţia sa un soţ grozav".

Michael Douglas a mai scris: „Kirk şi-a trăit viaţa frumos şi lasă în urmă o moştenire pentru generaţiile următoare. Voi încheia prin cuvintele pe care i le-am spus la ultima sa aniversare: Tată, te iubesc foarte mult şi sunt mândru că sunt fiul tău".

Despre viaţa lui se pot scrie vrafuri de romane, însă Kirk Douglas a ales să şi-o aşeze în paginile unui volum de poezii, intitulat sugestiv „Life Could Be Verse (Viaţa ar putea fi un vers - trad)". Colecţia prezintă călătoria lui prin viaţă: cucerirea succesului este explicată în poemul „Luck", mariajul este schiţat în „Romance Begins at 80", eşecul în rolul de tată este oglindit în „Michael", iar durerea pe care simţit-o după moartea fiului cel mic, din 2004, în urma unei supradoze, este transmisă prin poezia „For Eric".

Kirk Douglas, născut Issur Danielovich, este fiul unor imigranţi evrei ruşi, iar în biografia apărută în 1988, Douglas „a pictat" o imagine de neuitat a familiei lui din primii ani trăiţi în America: „Tatăl meu, care a fost un comerciant de cai în Rusia, şi-a cumpărat un cal şi o căruţă mică şi a devenit peticar, aduna haine vechi, piese din metal şi mărunţişuri pentru a le vinde pe câţiva bănuţi. Chiar şi în cea mai săracă parte a oraşului, unde toate familiile se luptau pentru supravieţuire, peticarul era situat pe cea mai joasă treaptă. Şi eu eram fiul peticarului".

Provenind dintr-o familie săracă, în copilărie Douglas a trebuit să vândă gustări morarilor pentru a câştiga bani pentru lapte şi pâine. Mai târziu, a livrat ziare şi a lucrat în mai mult de 40 de locuri înainte de a deveni actor.

În timpul studiilor, Douglas a jucat în mai multe piese de teatru şi astfel a descoperit calea pe care avea să o urmeze: „Singurul lucru din viaţa mea pe care l-am ştiut mereu, care a fost mereu constant, a fost dorinţa de a deveni actor. Am jucat într-o piesă, unde am avut rolul unui cizmar. Tatăl meu, care n-a fost interesat de actorie, a fost prezent, în spate, eu nu am ştiut. La final, mama mi-a ofeirt primul meu Oscar: o îngheţată. Nu am uitat niciodată acel moment."

Cu numele Kirk Douglas, actorul a reuşit să facă istorie, după ce în anul 1939 a câştigat o bursă în cadrul Academiei Americane de Arte Dramatice, unde a fost coleg cu Lauren Bacall. Doi ani mai târziu, acesta s-a înrolat în Marina Statelor Unite, de unde a plecat după trei ani din cauza rănilor suferite în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Şi-a făcut debutul în filmul noir clasic „Dragoste ciudată/ The Strange Love of Martha Ivers" din 1946, după care au urmat roluri în peste 90 de filme, multe dintre ele considerate capodopere ale cinematografiei, fiind până astăzi unul dintre ultimii supravieţuitori ai Epocii de Aur de la Hollywood.

Poate cel mai important moment al carierei sale a fost cel în care a refuzat rolul din „The Great Sinner" şi a ales să joace într-un film cu buget redus, „Champion", în care a făcut un rol memorabil şi care i-a adus prima nominalizare la premiile Oscar. „Agenţii mei mi-au zis că sunt nebun. Am refuzat acel film pentru că voiam să joc rolul unui bărbat dur. Voiam să mi se spună «domnule»", îşi amintea Douglas.

Considerat de mulţi omul care a schimbat regulile Hollywoodului, Kirk Douglas este cel care a pus capăt unei perioade negre a Cetăţii Filmului - „The Blacklist/Lista Neagră", când şefii celor mai mari studiouri de film americane s-au unit pentru a exila din industria cinematografică cineaştii care aveau ideologii comuniste. Douglas, în schimb, a dat dovadă de curaj atunci când, în 1960, a decis să realizeze filmul „Spartacus" împreună cu un scenarist al cărui nume se afla pe „Lista Neagră". Mai mult, el a lupat pentru ca scenaristul Dalton Trumbo să fie menţionat pe generic.

Rolurile prin care s-a remarcat au fost cele în care juca personaje dure, dar rămas celebru este cel din „Spartacus", regizat de regretatul Stanley Kubrick.

„Am fost intrigat de personajul Spartacus, trebuia să fac acest film. Însă treceam printr-o perioadă neagră la Hollywood, epoca McCarthy. Sunt foarte mândru că am reuşit cu acest film să încheiem perioada Blacklist, cel mai ruşinos moment din istoria Hollywood-ului. Am fost suficient de tânăr ca să fiu nesăbuit. Este plăcut să faci un film iubit şi care să însemne ceva pentru public", a mai spus Douglas pentru „The Hollywood Reporter".

Despre Stanley Kubrick, alături de care a făcut două filme memorabile, „Paths of Glory" şi „Spartacus", Douglas spunea că „era un om dificil, însă un regizor sclipitor".

Rolul pentru care a primit cea de-a treia nominalizare la Oscar a fost cel al pictorulu Vincent Van Gogh din „Lust for Life", despre care mărturisea: „Actoria înseamnă să faci pe cineva să creadă. Însă acel personaj mi-a schimbat complet viaţa, m-a înspăimântat, pentru că acel personaj punea stăpânire pe mine. Nu am mai trăit o astfel de experienţă în niciun alt film".

În 1991 a scăpat cu viaţă dintr-un accident de elicopter în care două persoane au murit, iar în 1996 a suferit un atac cerebral care i-a afectat vorbirea. În acelaşi an primeşte şi un Oscar onorific.

În anul 2004, Kirk Douglas s-a retras din actorie, dar numele îi este dus mai departe de fiul său, Michael Douglas, un actor la fel de celebru, pe care, spunea Kirk, nu l-a încurajat să aleagă această cale, dar de care este mândru. „Nu l-am încurajat niciodată pe Michael să aleagă actoria. Din contră, am încercat să-l descurajez. Însă eu îl admir pe el pentru că este un om deoesbit şi un filantrop. Sunt mândru de copiii mei pentru că toţi au muncit foarte mult".

Kirk Douglas a fost căsătorit timp de 66 de ani cu Anne Buydens (100 de ani), alături de care a avut doi copii. Starul mai are alţi doi copii din mariajul cu actriţa Diana Douglas, mama lui Michael Douglas. Ea a murit în 2015.