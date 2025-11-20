Eșecul guvernului Johnson în gestionarea Covid, legat de mii de decese suplimentare
Un raport publicat joi, în cadrul Covid Inquiry, arată că guvernul condus de Boris Johnson, împreună cu principalul său consilier Dominic Cummings, au gestionat pandemia într-o atmosferă „toxică și haotică" la vârful puterii din Downing Street și a dus la aproape 23.000 de decese. Documentul subliniază că, dacă lockdown-ul ar fi fost introdus cu o săptămână mai devreme, în martie 2020, numărul deceselor din primul val ar fi fost redus aproape la jumătate - aproximativ 23.000 de oameni ar fi putut fi salvați.
Raportul preluat de The Independent descrie atmosfera din Downing Street ca fiind „toxică și haotică", dominată de conflicte interne și de influența destabilizatoare a lui Dominic Cummings, principalul consilier al premierului. Cultura organizațională era marcată de frică și neîncredere, iar opiniile unor oficiali, în special ale femeilor, erau adesea ignorate. În locul unei conduceri ferme și coerente, deciziile erau amânate sau schimbate de la o zi la alta, ceea ce a permis virusului să se răspândească rapid.
Boris Johnson este criticat pentru faptul că nu a înțeles gravitatea situației în primele săptămâni, fiind convins că pandemia „nu va însemna mare lucru". Această atitudine optimistă a dus la întârzierea măsurilor de distanțare socială și a izolării, ceea ce a făcut inevitabilă introducerea unui lockdown complet pe 23 martie 2020. Ancheta arată că, dacă restricțiile ar fi fost aplicate mai devreme, lockdown-ul ar fi putut fi mai scurt sau chiar evitat.
Raportul analizează și alte decizii controversate. Schema „Eat Out to Help Out", lansată în vara lui 2020 pentru a sprijini restaurantele, a fost concepută fără consultarea experților și a subminat mesajele de sănătate publică. De asemenea, încercările guvernului de a relaxa regulile de Crăciun au creat „speranțe false", care au fost ulterior retrase, provocând confuzie și frustrare.
Un alt episod criticat este incapacitatea guvernului de a asigura continuitatea conducerii atunci când Johnson a fost internat cu Covid. Dominic Raab, desemnat să preia atribuțiile, nu avea un plan clar, iar raportul notează că nu era sigur cum ar fi fost luate deciziile dacă premierul ar fi fost indisponibil mai devreme sau nu s-ar fi recuperat.
Baronessa Heather Hallett, președinta anchetei, a concluzionat că toate cele patru guverne din Regatul Unit - Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord - au reacționat „prea puțin și prea târziu și nu au reușit să aprecieze amploarea amenințării sau urgența răspunsului pe care aceasta îl impunea". Ea a subliniat că liderii au fost puși în fața unor decizii extrem de dificile, dar lipsa de pregătire și de coordonare a făcut ca răspunsul să fie ineficient.
Raportul face parte dintr-o anchetă amplă, care a audiat peste 160 de martori, inclusiv pe Boris Johnson, Dominic Cummings și Matt Hancock. Urmează să fie publicate concluzii suplimentare privind vaccinurile, impactul asupra copiilor și tinerilor, dar și răspunsul economic la pandemie.
Reacțiile politice nu au întârziat. Liderul opoziției, Sir Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit „dintr-o poziție de reziliență națională" pentru următoarea criză, subliniind că multe servicii publice, inclusiv NHS, nu și-au revenit complet după pandemie.
