Fumatul ocazional rămâne extrem de periculos: Riscuri ridicate de boli cardiace și deces

O analiză a datelor din aproape douăzeci de studii pe termen lung arată că și fumătorii ocazionali au un risc mult mai mare de boală cardiacă și moarte prematură decât persoanele care nu au fumat niciodată. Studiul, publicat în PLOS Medicine de cercetători de la Johns Hopkins, subliniază că pericolele persistă chiar și la mulți ani după renunțare, conform news-medical.

Deși tot mai mulți oameni fumează mai puțin decât în trecut, fumatul redus nu elimină riscurile. Analiza a inclus peste 300.000 de adulți monitorizați timp de aproape 20 de ani, perioadă în care au fost înregistrate peste 125.000 de decese și 54.000 de evenimente cardiovasculare. Rezultatele arată clar: fumatul a doar 2-5 țigări pe zi crește cu 50% riscul de insuficiență cardiacă și cu 60% riscul de deces din orice cauză față de nefumători.

Riscul scade cel mai mult în primul deceniu după renunțare, continuând să se reducă în timp. Totuși, până și după 30 de ani de la renunțare, foștii fumători rămân mai expuși decât cei care nu au fumat niciodată. Cercetătorii afirmă clar că renunțarea totală la fumat, cât mai devreme în viață, este mult mai eficientă decât reducerea numărului de țigări. „Chiar și dozele mici sunt extrem de dăunătoare. Este esențial să se renunțe complet, nu doar să se reducă fumatul", transmit autorii.