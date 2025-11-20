Operațiunea "Calul Troian", escaladare spectaculoasă: 15 lideri ai grupării reținuți, 12 sub control judiciar. Arsenale întregi, droguri și mașini de lux confiscate
Postat la: 20.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Operațiunea „Calul Troian" de la Constanța, una dintre cele mai ample acțiuni DIICOT din ultimii ani, a intrat joi într-o nouă etapă decisivă după ce procurorii Serviciului Teritorial Constanța au dispus reținerea a 15 inculpați și plasarea sub control judiciar a altor 12, ca urmare a sutelelor de probe și percheziții care au zguduit orașul în ultimele 48 de ore.
Deciziile au fost luate la 19 și 20 noiembrie 2025, în continuarea celor 76 de percheziții domiciliare efectuate miercuri în Constanța, Tulcea și București. Potrivit DIICOT, gruparea destructurată este una extrem de violentă și diversificată, cu peste 30 de membri, structurată pe criterii teritoriale și implicată într-un spectru larg de infracțiuni: trafic de droguri de risc și mare risc, trafic de persoane, proxenetism, camătă, șantaj, spălare de bani, punerea la dispoziție a locuințelor pentru consum de droguri, influențarea declarațiilor, instigare la mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.
Procurorii descriu o rețea matură, bine consolidată, care funcționa după reguli interne stricte, atât pe zona de „protecție" și extorcare, cât și pe cea de exploatare sexuală și distribuție de droguri. Subordonați și apropiați ai nucleului dur - cunoscuți în lumea interlopă drept Drugă, Vira, Blonduțu și Nas - ar fi coordonat activitățile zilnice ale grupării, de la colectarea de „taxe" până la supravegherea victimelor exploatate.
Sechestru pe 15 autoturisme de lux, săbii, macete, arme letale și peste 250.000 de euro cash
Perchezițiile au scos la iveală un adevărat arsenal. Din locuințele membrilor grupării au fost ridicate:
- aproximativ 200.000 de lei,
- 51.000 de euro,
- zeci de mii în alte valute (USD, UKP, CAD),
- 3 arme letale și 4 neletale, toate deținute ilegal,
- zeci de arme albe (săbii, macete, cuțite, boxuri),
- 14 ceasuri de lux, bijuterii și obiecte de valoare,
- cantități semnificative de droguri de risc și mare risc,
- ustensile de porționare, ambalare și consum,
- dispozitive electronice, medii de stocare și înscrisuri cu valoare probatorie.
În plus, DIICOT a dispus sechestrul asigurător asupra a 15 autoturisme de lux, parte din circuitul de spălare a banilor gestionat de rețea. Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Constanța cu propuneri de arestare preventivă pentru cei 15 inculpați reținuți, dar și cu propuneri de arestare în lipsă pentru patru membri ai grupării care s-au sustras urmăririi penale.
În documentele anchetatorilor, gruparea apare ca fiind structurată pe cartiere, cu ierarhii interne și mecanisme clare pentru obținerea de venituri ilicite. Ar fi exploatat sexual mai multe victime, inclusiv minore, ar fi impus taxe de „protectorat" în zonele pe care și le adjudecase și ar fi practicat cămătărie și șantaj, folosind violența pentru menținerea autorității. DIICOT arată că membrii grupării „au participat la comiterea unor infracțiuni violente, adesea petrecute în locuri publice", iar resursele financiare erau spălate prin achiziții de bunuri de lux sau prin plasarea sumelor în circuitul economic.
Acțiunea reprezintă una dintre cele mai complexe operațiuni de destructurare a unei grupări organizate din Dobrogea, DIICOT subliniind că investigația este în desfășurare și vizează o rețea extinsă, cu ramificații financiare și teritoriale în mai multe județe. Direcția reamintește că, pe întreg parcursul procesului penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.
