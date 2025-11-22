Mai puține vaccinări: SUA pregătesc o schimbare majoră în sănătatea publică

Statele Unite pregătesc o schimbare majoră în sănătatea publică, prin introducerea unor programe noi care pun accent pe testarea pentru hepatita B la femeile însărcinate, în detrimentul vaccinării timpurii. Departamentul pentru Sănătate din Statele Unite pregătește o schimbare importantă de direcție în politica de sănătate publică. Potrivit Bloomberg, este vorba de 16 programe noi.

Printre acestea se află și un proiect dedicat extinderii screeningului pentru hepatita B în rândul femeilor însărcinate. Este o schimabre care ar putea modifica practica medicală aplicată timp de decenii. Noile programe nu au fost încă definite complet. Autoritățile trebuie să stabilească toate detaliile înainte ca acestea să fie lansate oficial, în luna ianuarie. Planurile includ atât inițiative complet noi, cât și revizuirea unor programe care există deja.

Autoritățile americane iau în calcul să renunțe la recomandarea ca nou-născuții să primească vaccinul împotriva hepatitei B în primele 24 de ore după naștere. Comitetul consultativ pentru vaccinuri a discutat deja posibilitatea ca prima doză să fie administrată abia în prima lună de viață. Deși nu s-a luat încă o decizie finală, membrii au votat totuși ca toate femeile însărcinate să fie testate pentru hepatita B.

Programul de screening extins este parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a sistemului de sănătate publică american. Potrivit sursei citate, noile programe propuse sunt „aliniate cu liniile directoare federale și măsurabile, cu obiective clare și un mix de activități noi și în curs". Cu alte cuvinte, sunt făcute să respecte regulile federale, combinând idei noi cu îmbunătățirea unor programe de sănătate care există deja.

Pe lângă planurile de testare pentru hepatita B, autoritățile vor să întărească securitatea în instituțiile de sănătate și să pregătească o nouă generație de specialiști în domeniu. Două dintre aceste proiecte vor fi coordonate de Matt Buzzelli, șeful de cabinet al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Autoritățile vor să creeze și un nou centru care să urmărească posibilele amenințări biologice. De asemenea, informațiile medicale prezentate publicului urmează să fie simplificate și explicate mai clar.

Cele 16 noi măsuri sunt considerate esențiale pentru sănătatea publică și au fost dezvoltate separat de planurile altor agenții federale. Ele ar trebui să ajute CDC să funcționeze mai bine și să-și clarifice rolul. Instituția se confruntă cu probleme interne și reduceri mari de personal. În 2025, a fost afectată de un atac armat în campus, de demiterea rapidă a fostei directoare și de concedieri semnificative. După modificările controversate făcute pe site la secțiunea despre siguranța vaccinurilor, CDC este acuzat că adoptă poziții antivaccin, contrazicând studiile care arată că vaccinurile nu provoacă autism.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite se află în atenția publică după ce a modificat secțiunea despre siguranța vaccinurilor de pe site-ul oficial. Noile formulări lasă loc unei posibile legături între vaccinurile pentru copii și autism. Ipoteza a fost desființată deja de decenii de cercetări științifice.

În versiunea actualizată a paginii CDC se menționează că „afirmația «vaccinurile nu provoacă autism» nu este bazată pe dovezi, deoarece studiile nu au exclus posibilitatea ca vaccinurile administrate sugarilor să provoace autism". Noua formulare antivaccin contrazice poziția clasică a agenției americane de sănătate. Potrivit Reuters, CDC notează, de asemenea, că autoritățile sanitare ar fi „ignorat" studiile ce susțin o astfel de legătură.

Modificările au fost făcute după numirea lui Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale antivaccin, în fruntea Departamentului pentru Sănătate. Fostul șef al diviziei de imunizare a CDC, Demetre Daskalakis, a avertizat că „vocea instituției este folosită tot mai mult pentru a răspândi mesaje periculoase". El a numit situația „o urgență de sănătate publică" și a sfătuit publicul să „nu aibă încredere în această agenție".

Organizația Mondială a Sănătății a precizat din nou că „o bază robustă și extinsă de dovezi arată că vaccinurile pentru copii nu provoacă autism". Studiile care au susținut contrariul au fost demontate și nu sunt considerate credibile. Grupul antivaccin Children's Health Defense, condus anterior chiar de Kennedy, a salutat schimbarea, scriind pe platforma X că CDC „începe să recunoască adevărul" și se dezice de „minciuna îndrăzneață" privind vaccinurile și autismul.

Deși cauzele autismului rămân insuficient înțelese, experții subliniază că există numeroase studii riguroase pe această temă. Acestea nu au identificat nicio legătură între autism și vaccinuri, medicamente sau substanțe precum timerosalul ori formaldehida. În ciuda acestui consens, atât Kennedy, cât și președintele Donald Trump au sugerat des ipoteze nefondate care contrazic datele științifice.