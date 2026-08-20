Marian Godină a demisionat din Poliția Română, după aproape două decenii: "Sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire"
Postat la: 20.08.2026 |
Marian Godină a anunțat că a demisionat din Poliția Română. „Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi", a spus Godină, care plănuiește să petreacă mai mult timp cu familia și să-și dedice timpul Asociației Drum cu Prioritate.
„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi", a scris Marian Godină pe Facebook, menționând că decizia i-a adus „o senzație incredibilă de libertate și fericire".
El a explicat că este recunoscător pentru experiența din Poliția Română, dar a vrut să dedice mai mult timp familiei.
„Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură", a explicat Marian Godină.
„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea", a mai scris Godină.
Prima reacție la depunerea demisiei a fost de libertate și fericire a explicat el.
„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire.
Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist", a mai spus Marian Godină.
Fostul polițist a anunțat duminică, 16 august, lansarea Asociației „Drum cu Prioritate", un proiect dedicat în principal educației copiilor. Asociația, înființată alături de soția sa și de tatăl acesteia, își propune să ofere cărți, rechizite și materiale educaționale, dar și să deruleze proiecte de educație rutieră și să abordeze teme precum bullyingul și siguranța în social media.
„De multe ori am folosit pagina asta în scopuri caritabile, pentru cazuri sociale, medicale sau pentru a-i ajuta pe oamenii loviți de calamități naturale. Am observat de fiecare dată că la apelurile mele au răspuns foarte mulți dintre voi și cred că am doborât împreună câteva recorduri în strângerea unor sume mari într-un timp foarte scurt (...) Știu că proiectul ăsta o să-mi ocupe foarte mult timp. Dar deja îmi este foarte drag și abia aștept să mă apuc serios de treabă. Am mai făcut educație rutieră cu copiii în școli și știu cât de entuziasmați erau. Acum sunt eu la fel de entuziasmat ca ei. Avem multe de învățat și multe de făcut, dar le vom face treptat și, sper eu, bine", a explicat Marian Godină.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Povestea "imprimantei umane" de la Casa Albă: Cine este asistenta lui Trump care a călătorit în portbagajul mașinii pentru a rămâne alături de el
Fosta prezentatoare de televiziune de dreapta, care a inceput sa lucreze pentru Donald Trump dupa ce i-a atribuit meritu ...
-
Incredibil, dar adevărat: decesele cauzate de accidente rutiere cresc cu 15% când artiștii faimoși lanseză muzică nouă
Exista mulți șoferi care atunci cand vor sa parcheze mașina dau muzica mai incet. Mulți se intreaba ce legatura are muzi ...
-
Avertismentul unui renumit expert în longevitate: Cele 5 alimente 'otrăvitoare' care îți pot scurta viața
Un biolog italian care studiaza de peste un deceniu mecanismele imbatranirii și ale longevitații atrage atenția asupra u ...
-
Fără niciun fel de glumă: Mașinile ar putea merge în viitorul apropiat cu urină umană. Descoperirea care dă peste cap industria auto
Ceea ce pare la prima vedere o simpla gluma are in spate o cercetare științifica foarte serioasa: urina umana ar putea d ...
-
Cafeaua de dimineață schimbă modul în care arăți: Cum influențează mușchii și grăsimea corporală
Un studiu recent realizat de cercetatorii din Finlanda și publicat in European Journal of Nutrition arata ca aceasta bau ...
-
De ce sticla de apă are mai multe bacterii decât vasul de toaletă
Sticlele reutilizabile pentru apa au devenit extrem de populare in ultimii ani. Pe de o parte, ele protejeaza mediul inc ...
-
Cum se menține Andreea Marin după ce a ajuns la greutatea din liceu: „Nu mai țin dietă"
Andreea Marin a revenit la greutatea pe care o avea in timpul liceului, dupa un proces care s-a intins pe mai bine de do ...
-
Amazon cumpără cărți rare ca să le taie și să le scaneze pentru AI. Un librar a dezvăluit unde ajung volumele
O comanda pentru aproximativ 1.000 de carți a starnit suspiciunile unui librar, mai ales ca selecția parea aleatorie, ia ...
-
„Monstru" de peste 2 metri și 100 de kilograme, capturat în Deltă. Ce au făcut pescarii cu „cea mai mare captură"
Doi pescari din Tulcea au pescuit un pește uriaș in Delta Dunarii. „Monstrul" de peste doi metri lungime și aproxi ...
-
Ironii după venirea lui Cătălin Măruță la "Furnicuțele". Ce au spus Mihai Găinușă și Mircea Badea
Catalin Maruța va reveni pe micile ecrane in aceasta toamna, cand va prelua prezentarea emisiunii „Furnicuțele" de ...
-
A murit la doar 37 de ani chiar în ziua nunții. Cauza decesului nepotului lui Mircea Rednic
Tragedie fara margini in familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului roman, a murit la varst ...
-
VIDEO Nepalezii se distrează ca la concurs lângă București: Și-au găsit loc de scăldat și au fugit de caniculă
Omniprezenți pe strazile din marile orașe ca livratori sau in bucatariile restaurantelor ca angajați, nepalezii din Roma ...
-
Aur în valoare de 9 milioane de euro, zidit într-un perete din Belgia: Comoara a fost găsită de un student
Un tanar student din Belgia a gasit o comoara estimata la aproximativ 9 milioane de euro. Bunurile erau zidite intr-un p ...
-
Turist salvat de două ori de la înec, în aceeași zi. Salvamarii au chemat polițiștii, care l-au amendat
Un turist din Lehliu a fost salvat de doua ori de la inec, pe plaja Belona, dupa ce a intrat in mare in condițiile in ca ...
-
Un sunet pierdut de peste 3.000 de ani a fost readus la viață: Momentul în care lumea a auzit din nou trompetele lui Tutankhamon
Într-o seara de aprilie 1939, aproximativ 150 de milioane de ascultatori din intreaga lume au urmarit o transmisie ...
-
"Ozempicul bio" are același efect? Ce este psyllium și de ce a ajuns să fie alături de medicamentele pentru slăbit
Psyllium, o fibra alimentara folosita de mult timp pentru sanatatea digestiva, a devenit unul dintre suplimentele promov ...
-
Povestea profesorului de la Cambridge care a spus că a fost analfabet până la 18 ani. Familia acuză o campanie de hărțuire după ce a fost găsit mort
Jason Arday, profesorul de la Universitatea Cambridge care și-a anunțat demisia saptamana trecuta pe fondul unei controv ...
-
Un bărbat de 82 de ani a descoperit că avea în cont zeci de milioane de euro, după ce a mers să-și retragă pensia
Un barbat de 82 de ani din Bihar, India, a ramas uluit dupa ce a descoperit ca in contul sau bancar aparea un sold de ap ...
-
De la cercetători: Care e alimentul minune din rețeta care te ajută să-ți păstrezi mușchii puternici pe măsură ce îmbătrânești
Pe masura ce inaintam in varsta, pierderea masei musculare este un proces natural. Însa alimentația și mișcarea po ...
-
Carmen Brumă oferă o rețetă simplă de înghețată cu cafea. Desertul cremos se pregătește în 15 minute
Carmen Bruma le-a propus urmaritorilor sai o varianta simpla de inghețata cu aroma intensa de cafea. Desertul se pregate ...
-
Descoperire cu totul neobișnuită în Grecia: Inele construite din materiale extraterestre, vechi de peste 3.000 de ani VIDEO
Un nou studiu condus de catre experți de la Universitatea Sorbona din Franța și de la Universitatea din Atena, Grecia, ș ...
-
Cum îți dai seama dacă o roșie este coaptă. Trucul simplu al unui fermier: „Culoarea te poate păcăli"
Culoarea nu este intotdeauna cel mai bun indicator atunci cand alegi roșii coapte. Soiurile diferite pot avea culori și ...
-
Sute de oameni au mers la biserică pentru presupusă nuntă a lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Surpriza uriașă de care au avut parte
Sute de persoane s-au adunat in fața Catedralei din Funchal, Madeira, convinse ca vor asista la unul dintre cele mai med ...
-
Poți slăbi fără să faci sport? Ce răspunde un nutriționist de top. Mai explică ce contează cu adevărat în procesul de slăbire
Mulți oameni amana inceputul unei diete pana cand iși fac timp pentru sala sau pentru un program de antrenamente. Nutriț ...
-
Explicația lui Florin Prunea, după ce a filmat femei pe stadion: "Unii spun că de ce ne plac fetele. Păi, că nu ne plac băieții, de aia!"
Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale și actual delegat UEFA, a starnit reacții dupa o filmare p ...
-
Un român a rămas fără permis după o plimbare cu ATV-ul prin Thassos. Autoritățile elene i-au aplicat și o amendă frumușică
Un concediu pe insula Thassos s-a incheiat cu o paguba considerabila pentru un roman. Acesta a fost sancționat de autori ...
-
Filmul "Odiseea" ascunde o capcană pentru cei care îl descarcă ilegal. Avertismentul experților în securitate cibernetică
Copii digitale piratate ale blockbusterului sunt folosite pentru a sparge calculatoarele celor care le descarca, potrivi ...
-
Calul orb care impresionează lumea ecvestră. Milo concurează datorită unui sistem de orientare asemănător alfabetului Braille
Un cal care și-a pierdut complet vederea continua sa participe la competiții ecvestre și ar putea deveni primul exemplar ...
-
Selly a intrat în Guinness World Records. Recordul mondial doborât de echipa de la Nibiru
Un nou record mondial a fost stabilit in aceasta seara pe litoralul romanesc, transformand o promisiune din mediul onlin ...
-
A apărut maneaua despre ChatGPT. Costi Ioniță a compus muzica noii piese în bulgară cântate de Galena
Inteligența artificiala a intrat oficial și in muzica pop-folk balcanica. Galena, una dintre cele mai cunoscute artiste ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu