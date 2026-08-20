Marian Godină a demisionat din Poliția Română, după aproape două decenii: "Sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire"

Marian Godină a anunțat că a demisionat din Poliția Română. „Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi", a spus Godină, care plănuiește să petreacă mai mult timp cu familia și să-și dedice timpul Asociației Drum cu Prioritate.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi", a scris Marian Godină pe Facebook, menționând că decizia i-a adus „o senzație incredibilă de libertate și fericire".

El a explicat că este recunoscător pentru experiența din Poliția Română, dar a vrut să dedice mai mult timp familiei.

„Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber. A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională. Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură", a explicat Marian Godină.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea", a mai scris Godină.

Prima reacție la depunerea demisiei a fost de libertate și fericire a explicat el.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire.

Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist", a mai spus Marian Godină.

Fostul polițist a anunțat duminică, 16 august, lansarea Asociației „Drum cu Prioritate", un proiect dedicat în principal educației copiilor. Asociația, înființată alături de soția sa și de tatăl acesteia, își propune să ofere cărți, rechizite și materiale educaționale, dar și să deruleze proiecte de educație rutieră și să abordeze teme precum bullyingul și siguranța în social media.

„De multe ori am folosit pagina asta în scopuri caritabile, pentru cazuri sociale, medicale sau pentru a-i ajuta pe oamenii loviți de calamități naturale. Am observat de fiecare dată că la apelurile mele au răspuns foarte mulți dintre voi și cred că am doborât împreună câteva recorduri în strângerea unor sume mari într-un timp foarte scurt (...) Știu că proiectul ăsta o să-mi ocupe foarte mult timp. Dar deja îmi este foarte drag și abia aștept să mă apuc serios de treabă. Am mai făcut educație rutieră cu copiii în școli și știu cât de entuziasmați erau. Acum sunt eu la fel de entuziasmat ca ei. Avem multe de învățat și multe de făcut, dar le vom face treptat și, sper eu, bine", a explicat Marian Godină.