Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina. "La cererea președintelui Putin"

Kremlinul a anunțat vineri, în a doua zi de Crăciun, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni.

"La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană", a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său telefonic zilnic.

El a specificat că, din partea Rusiei, a participat consilierul de politică internațională al Kremlinului, Iuri Ușakov, în timp ce reprezentanții SUA au inclus "mai mulți interlocutori". Peskov a mai spus că Ușakov a discutat prin telefon cu reprezentanții americani, dar nu a precizat când anume a avut loc această discuție. O sursă apropiată discuțiilor a declarat vineri pentru Reuters că la discuții a participat și emisarul Kremlinului pentru Ucraina, Kirill Dmitriev.

Peskov a menționat totodată că Dmitriev "l-a informat pe președinte despre rezultatele călătoriei sale în Statele Unite și despre contactele sale cu americanii". El a adăugat că rușii și americanii "au convenit să continue dialogul". Nici Putin, nici vreun alt oficial rus de rang înalt nu au comentat documentul în 20 de puncte prezentat săptămâna aceasta de liderul ucrainean Volodimir Zelenski. De fapt, Peskov a insistat din nou vineri că orice comentarii făcute prin intermediul presei ar putea "avea un impact negativ asupra progresului procesului de negocieri".

Experții independenți consideră însă că această poziție maschează o respingere totală a planului - Moscova avea deja rezerve cu privire la documentul inițial de 28 de puncte - deoarece omite principalele cerințe teritoriale ale Rusiei și reducerea semnificativă a dimensiunii armatei ucrainene, comentează EFE. Acum o săptămână, la conferința sa de presă anuală, Putin a afirmat că nu a respins niciodată planul prezentat de președintele american Donald Trump, așa că "mingea este în terenul Kievului" și al aliaților săi.

În același timp, el a cerut retragerea Ucrainei din Donbas și a susținut că singura modalitate de a preveni viitoare "operațiuni militare speciale" ruse în Europa, precum cea actuală din Ucraina, este ca interesele de securitate ale Rusiei să fie respectate. Axios a relatat vineri că Trump urmează să-l primească pe Zelenski duminică la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida, după ce șeful statului ucrainean a afirmat tot vineri că "se pot decide multe înainte de Anul Nou".

Potrivit președintelui ucrainean, cele 20 de puncte ale planului propun un pact de neagresiune între Rusia și Ucraina, care ar fi supervizat print-un mecanism de monitorizare și bazat pe o serie de garanții de securitate, cum ar fi o armată ucraineană de 800.000 de oameni și acorduri obligatorii prin care SUA și alți aliați s-ar angaja să ofere o apărare echivalentă cu Articolul 5 al NATO. În ceea ce privește cea mai controversată problemă, concesiile teritoriale cerute de Rusia, Zelenski a recunoscut că în prezent există două opțiuni pe masă. Kievul o preferă pe prima, care ar implica înghețarea actualei linii a frontului.

A doua opțiune ar implica crearea uneia sau mai multor zone economice în partea din regiunea Donețk pe care Ucraina o controlează încă, dar pe care Moscova o revendică, lucru care, însă, ar putea fi luat în considerare doar după ce Kievul va primi suficiente garanții de securitate.