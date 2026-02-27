AEP a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Sunt suspiciuni majore despre deconturi și surse

Un document oficial, semnat de președintele Autoritatea Electorală Permanentă, Adrian Țuțuianu (PSD), arată că instituția a înaintat o sesizare către Parchetul General referitoare la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție", se arată în document, potrivit sursei citate.

Sesizarea vine în urma unui control realizat de Autoritatea Electorală Permanentă asupra modului în care a fost finanțată campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025. Verificările au vizat atât veniturile încasate, cât și cheltuielile efectuate în cadrul campaniei candidatului independent.

Potrivit concluziilor formulate în urma controlului, inspectorii AEP au identificat plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu există dovezi suficiente privind realitatea serviciilor prestate. Documentul citat menționează situații în care au fost solicitate rambursări pentru cercetări sociologice realizate în afara perioadei de campanie, dar și difuzarea unor materiale de propagandă electorală produse de firme care nu aveau relații contractuale cu candidatul, conform actelor depuse la AEP.

Conform concluziilor controlului efectuat de AEP, „au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile legale".

În urma constatărilor, autoritatea a decis invalidarea sumei respective, considerând că decontarea acesteia nu respectă cadrul legal aplicabil finanțării campaniilor electorale. „Acest lucru a condus la invalidarea sumei de 870.384,10 lei", se arată în document.