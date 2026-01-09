Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive

Centrul moderat nu moare pentru că nu există. Moare pentru că nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale centrul moderat. Există tentația de a pune "dispariția" centrului moderat pe seama ideologiilor agresive, a partidelor radicale sau a polarizării culturale.

Dar adevărul este mai incomod și mult mai tehnic: centrul nu a fost învins politic, a fost erodat de algoritmi. Rețelele sociale radicalizează din intenție pentru că așa sunt construite. Polarizarea nu este un accident, ci o consecință naturală a unui design optimizat pentru atenție, emoție și monetizare.

1. Emoția, nu adevărul, este motorul central al platformelor. Toate platformele majore funcționează pe același principiu: maximizează timpul petrecut și reacțiile utilizatorilor. Timpul (petrecut), clickul (efectuat), reacțiile puternice (engagementul) contează. Iar astea nu se obțin cu conținut echilibrat, ci cu emoția intensă: furie, teamă, indignare, umilire publică.

În acest ecosistem, moderația este structural dezavantajată. Aș spune că are șanse spre zero. Pentru că un mesaj nuanțat nu generează reacții violente, nu provoacă scandal, nu "țipă". Și pentru algoritm, ceea ce nu țipă nu există. Nu există o conspirație împotriva centrului. Există doar un algoritm care îl consideră irelevant.

2. Economia atenției recompensează extremele și pedepsește competență. În vechiul model mediatic, autoritatea se câștigă prin expertiză, acuratețe și timp. Astăzi, autoritatea se câștigă prin vizibilitate. Totul se măsoară în engagement. Cine este recompensat? Cel care provoacă, cel care polarizează. cel care își creează/identifică un „dușman" clar, cel care exclude nuanța. Pentru că nuanța nu se viralizează. Pentru că moderația pare „slabă", „plictisitoare", „în derivă". Iar într-o piață a atenției, plictisul este fatal. În aceste condiții, centrul moderat, adică acea zonă politică a compromisului și a rațiunii, devine invizibil, iar invizibilitatea este echivalentă cu irelevanță.

3. Radicalizarea prin pași mici: efectul rabbit hole. Contrar miturilor, algoritmii nu te trimit direct către extremism. Te trimit prin pași mici, fiecare rezonabil în contextul lui: un interes moderat, un video puțin mai intens, o interpretare mai radicală, o teorie conspiraționistă „credibilă", o "bulă" în care te regăsești. Fiecare pas e coerent cu cel anterior. Radicalizarea nu se simte ca o ruptură, ci ca o evoluție logică. Ca un implant care în 6 luni devine parte din tine. Așa se transformă un utilizator obișnuit într-un combatant digital fără să perceapă momentul de trecere.

4. Politica devine identitate, nu dezbatere. Rețelele sociale au reușit să facă ceea ce propaganda clasică nu a putut niciodată: să transforme opiniile politice în identități personale. Când ideea devine identitate dezbaterea devine atac, argumentul devine agresiune, dialogul devine imposibil. Centrul moderat presupune flexibilitate și concesie. Dar online, aceste calități sunt interpretate ca slăbiciuni incompatibile cu logica tribală a feed-ului. Am observat asta și pe această pagină. Faptul că am fost flexibil și am făcut concesii în încercarea de a "stimula" dialogul a fost interpretat ca o slăbiciune.

5. Iluzia majorității și șocul realității. Bulele digitale creează o falsă impresie statistică: dacă 90% din feed-ul tău susține o opinie, ajungi să crezi că „toată lumea gândește așa". Ceea ce duce la o radicalizare suplimentară, stigmatizarea celor diferiți, neîncredere în instituțiile democratice, șoc colectiv la rezultate electorale neprevăzute. Așa se rupe de fapt legătura dintre percepția online și structura reală a societății.

6. Cancel culture: mecanismul prin care moderații sunt reduși la tăcere. Astăzi, riscul nu mai este să fii contrazis. Astăzi riscul este să fii concediat, stigmatizat, izolat, atacat. Ceea ce duce la autocenzura. Moderați dispar din conversație în timp ce extremiștii par majoritari, chiar dacă nu sunt. Ambele tabere sunt vinovate pentru asta.

7. Cea mai mare problema: politicienii vor spune ceea ce "prinde" online. Politicienii/echipele lor învață rapid ce mobilizează lumea online: emoție, conflict, scandal. Și vor livra exact asta, pentru că altfel sunt înghițiți de cei care o fac. Algoritmul amplifică discursul radicalizat, iar politicienii îl împing și mai departe. Cercul este închis, iar societatea se polarizează.

Centrul moderat nu a dispărut pentru că nu mai există oameni moderați. A dispărut pentru că nu mai există un spațiu public în care moderația să fie vizibilă, valorizată sau măcar transmisă. Rețelele sociale au transformat politică într-un spectacol permanent și democrația într-un joc cu miză existențială. Iar fără un centru funcțional, singura zonă politică unde se poate negocia, ajustă, tempera și construi, nicio societate nu poate rămâne stabilă. Nu este o criză ideologică. Este o criză de design tehnologic. Iar până nu recunoaștem asta, vom încerca să tratăm simptomul în timp ce boala va continua să se extindă.

Orlando Nicoară