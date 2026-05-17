Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Postat la: 17.05.2026 |
Potrivit cercetătorilor care au lucrat peste 10 ani la această descoperire epocală, "interstițiul" este cel mai mare organ din corpul uman. Al 80-lea la număr, dar care este uriaș și are mai multe funcții incredibile: transmitator rapid pe magistrale de energie, se pare ca aceleasi ca si meridianele de acupunctură, transmitator de informatii despre ritmul inimii, frecventele mediului inconjurător, absorbant de socuri si optimizator de colagen, ar fi cele mai importante caracteristici.
Interstitiul a fost descoperit abia în ultimii 10 ani și majoritatea dintre noi nici măcar nu știm că îl avem. Deci, ce este, unde se află și ce rol are? Gândiți-vă la interstitiu ca la o rețea de canale care se întinde în jurul și între celulele și țesuturile noastre: un spațiu între spații. Aceste canale sunt umplute cu lichid și par să aibă multiple roluri în corpurile noastre, inclusiv amortizarea și susținerea țesuturilor noastre, transportul oxigenului, al nutrienților și al deșeurilor, precum și participarea la funcționarea sistemului nostru imunitar - pe langa functiile amintite anterior, in plus se face "vinovat" si de raspndirea metastazelor canceroase in organsism.
Înainte de 2018, această rețea era considerată pur și simplu ca fiind lichidul dintre celulele noastre - important, dar nu un organ distinct sau o rețea organizată. Apoi, o echipă de cercetători a publicat un articol revelator care i-a făcut pe biologi să-și reconsidere părerea. Ei au folosit o tehnică avansată de imagistică numită endomicroscopie laser confocală, care este o modalitate de a privi în interiorul corpului în timp real. Elementul de timp real este important deoarece explică de ce am omis o parte semnificativă a anatomiei umane atât de mult timp.
Când cercetătorii prelevează biopsii sau efectuează disecții, ei văd o versiune „colapsată" a țesuturilor cu care lucrează, deoarece orice lichide care erau prezente s-au scurs în mediul de laborator. Endomicroscopia laser confocală ne permite să vizualizăm funcționarea corpului nostru în trei dimensiuni. Când cercetătorii au folosit-o pentru a examina țesuturi atât de diverse precum plămânii, pielea și tractul digestiv, au observat că acest fluid intermediar nu circula prin țesuturile comprimate.
În schimb, au observat canale deschise, interconectate, susținute de o structură de fibre de colagen și elastină. Era o imagine care lipsea cu desăvârșire din manualele de anatomie de-a lungul secolelor. În anii care au urmat descoperirii interstițiului, au existat dezbateri cu privire la natura și funcția acestuia. Acesta ar putea servi, de exemplu, ca un fel de amortizor intracelular. Canalele se varsă în ganglionii limfatici, astfel încât este probabil ca acestea să joace un rol în eliminarea țesutului rezidual și, posibil, să servească ca un fel de autostradă de comunicare prin corp.
De asemenea, ar putea fi un mijloc de transport pentru celulele albe din sânge, atunci când corpul nostru declanșează o răspuns imunitar, sau o cale pe care celulele canceroase o folosesc pentru a se răspândi în organism. Alte implicații medicale includ rolul pe care îl joacă potențial în umflături și inflamații. Încă de la publicarea articolului din 2018, a existat o dezbatere cu privire la faptul dacă interstițiul constituie un organ de sine stătător. Structura sa spongioasă și natura multifuncțională sunt câteva dintre motivele pentru a-i acorda acest statut.
De asemenea, este vast, acoperind până la 20% din volumul corpului, conform unor estimări. Alții susțin că nu este un organ distinct, ci pur și simplu o imagine îmbunătățită a unei rețele despre care știam că există dintotdeauna - unul dintre numeroasele sisteme pe care corpul le folosește pentru a-și îndeplini funcțiile. În orice caz, este vorba de o știință încă la început, iar cercetătorii abia încep să înțeleagă cum ne influențează interstițiul viețile și dacă acesta poate fi valorificat pentru noi tipuri de tratamente și medicamente.
