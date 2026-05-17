Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte

Un val de reacții negative a apărut în Republica Moldova după ce juriul din țara vecină a oferit doar 3 puncte României la concursul Eurovision. „Am avut o reacție de șoc", a spus cea care a prezentat punctajul.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim Poloniei, în timp ce România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea specialiștilor de la Chișinău.

Decizia a generat nemulțumiri în rândul fanilor Eurovision, mai ales în contextul în care la votul publicului din Republica Moldova, România a primit 12 puncte.

„Am avut o reacție de șoc"

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat spunând „Juriul ne-a surprins" și a mulțumit publicului moldovean pentru susținerea acordată României.

Sursa citată arată că Rita Engleza, cea care a prezentat punctajul juriului Republicii Moldova, a fost șocată când a văzut lista pe care urma să o citească în direct.

„Când am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România - 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?", a declarat aceasta.

Ea a spus că l-a sunat pe directorul Teleradio-Moldova: „I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte", a afirmat ea.

Reacții după votul juriului

Într-o postare pe Facebook, expertul IPRE, Daniel Vodă, spune că Republica Moldova nu a întors spatele României.

„Publicul din Republica Moldova a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea", a spus acesta.

„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului", a adăugat acesta.

Ministrul Culturii de la Chișinău vrea explicații

Ministrul Culturii de la Chișinău așteaptă explicații după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar trei puncte României la Eurovision. Cristian Jardan, spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații.

„Ministerul Culturii din Republica Moldova nu este implicat direct în organizarea Eurovision Song Contest 2026. Am oferit sprijin organizatorilor, companiei publice Teleradio-Moldova, în limita posibilităților, iar în acest context considerăm că sunt necesare explicații, mai ales în urma acestui vot al publicului din Republica Moldova", a declarat Cristian Jardan.

Jurnaliștii de la Chișinău publică și reacția unei membre a juriului Republicii Moldova. Aceasta susține că discrepanțele apar și din cauza faptului că juriul votează prestația de la repetiția generală, nu cea văzută de public în seara finalei.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri", a scris Victoria Cușnir.

Artistul care a reprezentant R.Moldova: "Nu alimentați ura"

Reprezentantul Republicii Moldova în concursul Eurovision, Satoshi, a lansat un apel după valul de critici legat de punctajul mic acordat de juriul de la Chișinău României: „Nu alimentați ura".

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a clasat în finala de sâmbătă pe locul 8. Din partea juriului din România, el a primit 10 puncte, iar din partea publicului român 12, adică maximul posibil.

El a mulțumit duminică, pe Intagram, românilor. „Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine", a scris artistul.

El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte. „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă", spune Satoshi.

El a făcut un apel la rațiune: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene". România a obținut locul 3 în finala Eurovision de sâmbătă, iar Moldova s-a clasat pe locul 8. Finala a fost câștigată de Bulgaria.