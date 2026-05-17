Scandal la Eurovision: Nemulțumiri uriașe în Republica Moldova după ce juriul lor a dat României doar 3 puncte
Postat la: 17.05.2026 |
Un val de reacții negative a apărut în Republica Moldova după ce juriul din țara vecină a oferit doar 3 puncte României la concursul Eurovision. „Am avut o reacție de șoc", a spus cea care a prezentat punctajul.
Juriul din Republica Moldova a acordat punctaj maxim Poloniei, în timp ce România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea specialiștilor de la Chișinău.
Decizia a generat nemulțumiri în rândul fanilor Eurovision, mai ales în contextul în care la votul publicului din Republica Moldova, România a primit 12 puncte.
„Am avut o reacție de șoc"
Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat spunând „Juriul ne-a surprins" și a mulțumit publicului moldovean pentru susținerea acordată României.
Sursa citată arată că Rita Engleza, cea care a prezentat punctajul juriului Republicii Moldova, a fost șocată când a văzut lista pe care urma să o citească în direct.
„Când am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România - 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?", a declarat aceasta.
Ea a spus că l-a sunat pe directorul Teleradio-Moldova: „I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte", a afirmat ea.
Reacții după votul juriului
Într-o postare pe Facebook, expertul IPRE, Daniel Vodă, spune că Republica Moldova nu a întors spatele României.
„Publicul din Republica Moldova a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea", a spus acesta.
„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului", a adăugat acesta.
Ministrul Culturii de la Chișinău vrea explicații
Ministrul Culturii de la Chișinău așteaptă explicații după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar trei puncte României la Eurovision. Cristian Jardan, spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații.
„Ministerul Culturii din Republica Moldova nu este implicat direct în organizarea Eurovision Song Contest 2026. Am oferit sprijin organizatorilor, companiei publice Teleradio-Moldova, în limita posibilităților, iar în acest context considerăm că sunt necesare explicații, mai ales în urma acestui vot al publicului din Republica Moldova", a declarat Cristian Jardan.
Jurnaliștii de la Chișinău publică și reacția unei membre a juriului Republicii Moldova. Aceasta susține că discrepanțele apar și din cauza faptului că juriul votează prestația de la repetiția generală, nu cea văzută de public în seara finalei.
„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri", a scris Victoria Cușnir.
Artistul care a reprezentant R.Moldova: "Nu alimentați ura"
Reprezentantul Republicii Moldova în concursul Eurovision, Satoshi, a lansat un apel după valul de critici legat de punctajul mic acordat de juriul de la Chișinău României: „Nu alimentați ura".
Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a clasat în finala de sâmbătă pe locul 8. Din partea juriului din România, el a primit 10 puncte, iar din partea publicului român 12, adică maximul posibil.
El a mulțumit duminică, pe Intagram, românilor. „Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine", a scris artistul.
El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte. „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă", spune Satoshi.
El a făcut un apel la rațiune: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene". România a obținut locul 3 în finala Eurovision de sâmbătă, iar Moldova s-a clasat pe locul 8. Finala a fost câștigată de Bulgaria.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Al 80-lea organ uman a fost descoperit după 10 ani de cercetări. Este cel mai mare din tot organismul și are mai multe funcții incredibile
Potrivit cercetatorilor care au lucrat peste 10 ani la aceasta descoperire epocala, "interstițiul" este cel mai mare org ...
-
Ministrul USR care folosește atât SPP-ul, dar decontează și banii de transport ca parlamentar vine cu o primă explicație: "Nu folosesc paza 100% din timp"
Irineu Darau, ministrul interimar al Economiei, a explicat ca motivul pentru care deconteaza bani pentru transport, ca p ...
-
Primul creier real uploadat într-un corp virtual: o muscă artificială a ajuns direct în Matrix și s-a comportat identic cu una naturală
FlyWire este un proiect de amploare care a publicat recent rezultatele privind un conectom, o diagrama de conectare a ne ...
-
Stupefianta descoperire: După o săptămână de zbor cu aripi virtuale, creierul uman învață să accepte imposibilul
Creierul uman este un organ incredibil, capabil de adaptare constanta și flexibilitate incredibila. Poate invața noi ab ...
-
Balenele vorbesc chineză. Comunicarea lor este foarte asemănătoare cu limbajul uman mai ales cu structura si fonetica asiatică (studiu)
Poate parea ca avem puține in comun cu balenele - animale enorme, care traiesc in oceane și care au avut un stramoș comu ...
-
Zelenski, după decizia Rusiei privind Transnistria: Nu doar că Rusia caută noi soldați, ci și revendică astfel teritoriul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciaza ca decizia Moscovei de a facilita obținerea cetațeniei ruse pentru ce ...
-
ChatGPT vrea să-ți acceseze portofelul: Cum se va putea conecta la contul bancar al utilizatorilor și va putea vedea toate tranzacțiile
OpenAI a lansat o versiune preliminara a unei funcții de finanțe personale pentru utilizatorii ChatGPT Pro din SUA. Anum ...
-
OMS declară „urgență de sănătate publică de proporții internaționale". Decizia, după zeci de decese și sute de cazuri suspecte
Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat duminica o urgența de sanatate publica de proporții internaționale, al ...
-
Alertă de securitate în SUA: Iranul este suspectat că a vizat infrastructura energetică americană prin atacurile hackerilor
Oficialii americani suspecteaza ca hackeri iranieni se afla in spatele unei serii de brese in sistemele care monitorizea ...
-
Denunțător CIA la audierile din Senatul SUA în timpul vizitei lui Trump la Xi: "Statul paralel ascunde originile reale ale COVID printr-o conspirație în plină desfășurae"
Senatorul Rand Paul (R-Ky.) a declarat pentru The Post ca un angajat de lunga durata al CIA va susține o conspirație &bd ...
-
Ce va urma pentru România dacă țara trece în categoria "junk": Riscul este foarte mare
O eventuala retrogradare a ratingului de țara al Romaniei de catre agenția S&P in categoria „junk" ar arunca e ...
-
Românii obligați de Ilie Sărăcie să emită e-Facturi de la 1 iunie: actorii, artiștii, scriitorii și jurnaliștii. Normal că premierul demis are boală pe cultură!
De la 1 iunie apar noile obligații fiscale care vor intra in vigoare imediat și care ii vizeaza pe romanii care obțin ve ...
-
Nouă pariție editorială, un strigăt și o jertfă a Maestrului Dan Puric
Luni(18 mai), ora 18, la libraria "SOFIA", voi prezenta recenta mea carte intitulata "Încotro popor roman!".... N ...
-
Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!
Carnea fripta pe carbuni este un moment sinonim cu sarbatoarea la romani, insa puțini sunt cei care știu ca, sub crusta ...
-
Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin
Dupa un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv ca Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin d ...
-
Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"
Ocuparea celei mai inalte funcții in stat vine cu o presiune uriașa, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au facut ...
-
Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"
Vizita oficiala a președintelui Donald Trump in China s-a incheiat cu un gest care arata prapastia de incredere dintre W ...
-
O româncă a fost arestată în Germania sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Ar fi ajutat la monitorizarea livrărilor de drone către Ucraina
Un cetatean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extradat din Spania in Germania si se afla in prezent in ...
-
Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului
Procurorii Nița și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventiva intr-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar ...
-
Se lansează aplicația iBon. Bonurile fiscale vor putea fi verificate rapid de pe telefon
Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon", o platforma gratuita pentru telefonul ...
-
Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere, și-a pus capat zilelor în închisoare
Amina Paștina, femeia care și-a ucis mama, era adusa lunar la Curtea de Apel Alba Iulia, sub escorta deoarece a cerut de ...
-
Bolojan trimite la coadă la ANAF persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. Un scriitor cere viitorului guvern să anuleze obligația e-Factura pentru DDA
Scriitorul Mircea Platon ataca dur masurile fiscale care intra in vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Executiv ...
-
Ce mai spune „Noul Nostradamus": Conflictul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază atipica fără precedent
Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", sau "Noul Nostradamus", a facut o noua profe ...
-
Scandalul care zguduie Montrealul: stripteuzele intră în grevă chiar înaintea cursei de Formula 1
Angajatele cluburilor de striptease din Montreal pregatesc o greva pentru weekendul in care va avea loc Marele Premiu al ...
-
Șeful Vămilor a fost pus sub control judiciar și i s-a interzis să-și mai exrcite funcția
Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe Mihai Savin, noul șef al Autoritații Vamale Romane (AVR). Ca masura comp ...
-
Ce se întâmplă în bucătăria ta când nu ai timp, dar ai nevoie de mâncare gătită acasă
Fie ca pregatești cina pentru familie dupa o zi lunga de munca, fie ca vrei sa explorezi rețete noi fara sa petreci ore ...
-
Cum să alegi afrodisiacele potrivite pentru tine și partenerul tău
Deoarece stresul cotidian pune adesea presiune pe relațiile de cuplu, gasirea unor soluții naturale pentru a revitaliza ...
-
Nouă teorie dela Universitatea Oxford: „Tu" din alte universuri paralele ți-ar putea schimba viața fără să știi
Fizicianul Vlatko Vedral, profesor la Universitatea Oxford, Marea Britanie, a conceput o noua teorie ciudata, care spune ...
-
Orașul Digital: Bucureștiul va avea zeci de intersecții monitorizate prin inteligența artificială, cu ajutorul a peste 300 de camere video și 1.500 de senzori
Prima etapa a sistemului de semaforizare inteligenta din București a fost demarata. 92 de intersecții și treceri de piet ...
-
Fostul șef Frontex, anchetat pentru complicitate la crime împotriva umanității. Ar fi derulat o "vânătoare de migranți" la granițele UE
Fostul șef al agenției de control al frontierelor a Uniunii Europene (Frontex) este anchetat oficial in Franța sub acuza ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu