Trooper si Brian May intr-un extraordinar videoclip "de izolare" pe Youtube

Indragita formatie de rock romaneasca "Trooper" a reusit inca o performanta demna de semnalat in "izolare". Dupa ce a fost prima trupa de la noi care a dat un concert live pe Youtube dupa instaurarea starii de urgenta, adunand zeci de mii de vizualizari "in direct", acum, Coiotu, Balaurul, John si cu Oscar (cei ce apar in montaj) dau o noua lovitura cooptand un nou membru in "gașcă", chiar pe Brian May, chitaristul legendarei formatii "Queen". Videoclipul poate fi urmarit mai jos: