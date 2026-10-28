Alexandru Toader - fiul fostului ministru al Justiției, dus în cătușe la propriul notariat. Ce s-a întâmplat aici cu studentele la Drept

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, arestat preventiv pentru viol, a fost scos din arestul Poliției Iași și dus la cabinetul său notarial, unde au avut loc percheziții.

Alexandru Toader a părăsit sediul Poliției județene Iași purtând o mască de protecție pe față și cu mâinile încătușate. Perchezițiile, la care a asistat Alexandru Toader, au durat câteva ore. Anchetatorii ar fi făcut verificări și la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, unde Alexandru Toader ar avea biroul.

Alexandru Toader este acuzat că a hărțuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliștilor că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deține în centrul Iașiului.

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susțin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader și că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată sâmbătă de către magistrații Curții de Apel Iași. Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

El fusese reținut în cursul zilei de vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar și Andreea Urda, ambii avocați în acest caz, nu vor mai desfășura activități cu studenții de anul patru, "pentru a evita intrarea în contact cu potențiale victime sau martori".