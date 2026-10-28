Nici nu-ti trece prin cap ce date colectează despre tine: Un hacker dezvăluie ce riscă toți cei care au în casă un televizor Samsung. Dar si alte mărci procedează la fel
Postat la: 28.10.2026 |
Televizorul inteligent din sufragerie ar putea colecta mai multe informații despre utilizatorii săi decât își imaginează aceștia. Un cercetător în securitate cibernetică, cunoscut sub pseudonimul @Log4j, susține că a descoperit o vulnerabilitate la un televizor Samsung relativ nou, care i-ar fi permis să acceseze documente interne despre funcționarea dispozitivului.
Potrivit informațiilor prezentate de hacker publicației britanice Daily Mail, anumite funcții ale televizoarelor ar putea permite identificarea unor sunete din locuință, precum lătratul câinilor sau plânsul bebelușilor. Datele obținute ar putea fi folosite inclusiv în scopuri publicitare.
Samsung respinge însă ideea că o asemenea funcție ar fi activată automat. Compania susține că utilizatorii trebuie să își dea acordul pentru activarea serviciului de colectare a anumitor informații și că îl pot dezactiva oricând. Deocamdată, afirmațiile hackerului nu demonstrează că toate televizoarele Samsung înregistrează sunetele din locuințe sau că informațiile respective sunt transmise în mod automat către terți.
Ce ar fi descoperit hackerul în documentele interne ale televizoarelor Samsung
Cercetătorul în securitate cibernetică, care folosește pseudonimul @Log4j, afirmă că a identificat o vulnerabilitate într-un televizor Samsung relativ nou. Potrivit acestuia, problema i-ar fi permis să acceseze documente interne care oferă informații despre modul în care funcționează anumite programe și servicii ale dispozitivului.
Printre funcțiile menționate în documente s-ar afla unele capabile să detecteze sunete precum lătratul unui câine sau plânsul unui bebeluș. Aceste informații ar putea fi utilizate pentru adaptarea reclamelor afișate utilizatorilor.
Totuși, nu este clar dacă sunetele sunt efectiv înregistrate, ce informații sunt păstrate și dacă acestea sunt transmise către serverele companiei sau către partenerii săi. Existența unei funcții descrise în documentele interne nu demonstrează, de una singură, că aceasta este folosită în mod activ pe toate dispozitivele.
Hackerul atrage atenția că anumite programe ar putea permite, din punct de vedere tehnic, ascultarea continuă a sunetelor din locuință. În cazul televizoarelor care nu au microfon încorporat, acesta susține că sistemul ar putea identifica și microfoanele unor dispozitive conectate, precum barele de sunet sau boxele Bluetooth.
Cum ar putea televizorul să afle ce dispozitive folosești în locuință
O altă problemă semnalată de cercetător privește modul în care televizorul ar verifica periodic ce alte dispozitive sunt conectate la aceeași rețea de internet.
Potrivit afirmațiilor sale, aceste verificări ar putea oferi informații despre aparatele folosite în locuință și, indirect, despre obiceiurile persoanelor care trăiesc acolo. Identificarea dispozitivelor conectate la rețea ar putea contribui la conturarea unui profil al utilizatorilor.
Hackerul mai susține că a observat conexiuni către servicii de publicitate și parteneri externi chiar și după ce a dezactivat anumite opțiuni referitoare la partajarea datelor. Această afirmație ridică întrebări privind modul în care sunt gestionate informațiile colectate de televizoarele inteligente.
Trebuie precizat însă că observațiile cercetătorului privesc dispozitivul pe care l-a analizat. Ele nu demonstrează că toate modelele Samsung funcționează în același mod sau că toate televizoarele transmit permanent informații despre utilizatori.
Ce spune Samsung despre colectarea datelor și reclamele personalizate
Samsung utilizează o tehnologie numită recunoaștere automată a conținutului, cunoscută sub denumirea ACR (Automatic Content Recognition). Aceasta poate analiza informații despre programele și conținutul urmărit de utilizator, pentru a adapta experiența de vizionare și pentru a permite afișarea unor reclame personalizate, atunci când există acordul acestuia.
Un reprezentant al companiei a declarat că funcția ACR nu este activată în mod implicit. Potrivit Samsung, utilizatorii trebuie să accepte activarea serviciului și au posibilitatea de a-l dezactiva în orice moment.
Compania susține că, după dezactivarea funcției, informațiile despre conținutul vizionat nu mai sunt colectate sau transmise prin intermediul acestui serviciu.
Este importantă însă distincția dintre tehnologia ACR, care analizează informații despre conținutul urmărit, și afirmațiile hackerului referitoare la identificarea sunetelor din locuință. Cele două aspecte nu trebuie confundate, iar explicațiile Samsung despre ACR nu confirmă și nici nu clarifică, prin ele însele, toate acuzațiile cercetătorului.
Cum îți poți proteja datele dacă ai un televizor inteligent
Cazul readuce în atenție problema confidențialității televizoarelor inteligente, care sunt conectate la internet și pot colecta informații pentru funcționarea diferitelor servicii.
Proprietarii de televizoare Samsung pot verifica setările de confidențialitate ale dispozitivului, acordurile privind colectarea datelor și opțiunile referitoare la reclamele personalizate. Este important să urmărească ce servicii au acceptat să activeze și să dezactiveze funcțiile pe care nu doresc să le folosească.
Deocamdată, afirmațiile hackerului nu reprezintă o dovadă că televizoarele Samsung ascultă în permanență conversațiile din locuințe sau că toate dispozitivele transmit astfel de informații către companii de publicitate. Ele ridică însă întrebări legitime despre cantitatea de date pe care o pot colecta televizoarele conectate la internet și despre modul în care sunt folosite aceste informații.
În același timp, explicația Samsung privind activarea opțională a funcției ACR arată că utilizatorii au la dispoziție anumite opțiuni pentru a controla colectarea datelor despre conținutul urmărit.
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