Israel după vot: Alianțele politice se anunță imposibile fără un compromis major - ce arată tabloul electoral la ora actuală
Postat la: 28.10.2026 |
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi rivalul său Gadi Eisenkot, plasaţi de exit-poll-uri la egalitate în alegerile parlamentare din Israel, dar fără o majoritate, s-au declarat amândoi pregătiţi să formeze un Guvern, ceea ce anunţă negocieri intense.
"Trebuie să instalăm un guvern puternic de dreapta", a declarat Netanyahu în cursul nopţii, cerând "majorităţii evreieşti şi sioniste să se unească".
Tăcut de la închiderea secţiilor de votare la ora 22:00 (20:00 GMT), el a apărut relaxat pe scenă în faţa susţinătorilor săi în jurul orei 03:00 (01:00 GMT), chiar cântând alături de ei în timpul unui discurs neobişnuit de scurt.
În ciuda rezultatelor strânse, Gadi Eisenkot a considerat estimările iniţiale o "dezaprobare completă" la adresa lui Benjamin Netanyahu. "Poporul a ales schimbarea", a declarat el în faţa susţinătorilor săi, promiţând că va "face tot posibilul pentru a forma un guvern".
Prim-ministrul în vârstă de 77 de ani nu l-a menţionat deloc pe rivalul său în discurs. De asemenea, nu a revendicat victoria, menţionând doar că partidul său, Likud, a rămas principala formaţiune, cu aproximativ 27 de locuri (în scădere de la 32 cât avea anterior), înaintea partidului Yashar, condus de Eisenkot.
Conform datelor parţiale publicate miercuri de Comisia Electorală Israeliană, coaliţia lui Benjamin Netanyahu este în faţa blocului opoziţiei, după numărarea a 50,1% din buletinele de vot.
Astfel, Likud (de dreapta) al lui Netanyahu şi aliaţii săi sunt creditaţi cu 56 de mandate în Knesset, comparativ cu 49 pentru tabăra opoziţiei, condusă de centristul Gadi Eisenkot, şi 15 pentru partidele arabe.
Aceste rezultate parţiale sunt susceptibile de a se schimba semnificativ, deoarece mai multe sondaje la ieşirea din urne au arătat cele două părţi la egalitate, niciuna dintre ele neavând o majoritate parlamentară.
Pentru o majoritate, este nevoie de 61 de locuri în parlament.
Israelienii au participat în număr mare la aceste alegeri, primele de la 7 Octombrie, cu o rată de participare de 77,7%, cea mai mare de după 1999.
Celălalt eveniment major al serii a fost creşterea spectaculoasă a celor două liste arabo-israeliene, Raam (Lista Arabă Unită, islamist-moderată) şi Lista Comună (extrema stângă), care are putea juca un rol cheie, cu 18 sau 19 potenţiale mandate (faţă de 10 în parlamentul actual).
Tabăra lui Benjamin Netanyahu a suferit "o înfrângere majoră", a declarat liderul Raam, Mansour Abbas, adăugând că este gata să colaboreze cu Eisenkot, lucru pe care acesta din urmă a declarat în mod constant că nu îl va lua în considerare.
"Formarea unui guvern bazat cu sprijinul partidelor arabe este exclusă", a insistat la rândul său prim-ministrul, care a desfăşurat o campanie masivă împotriva acestora, folosind sloganul "Dreapta sau Palestina".
Situaţia pare să fie în prezent într-un impas, după cum subliniază Ilana Shpaizman, lector în ştiinţe politice la Universitatea Bar-Ilan.
"Netanyahu nu are niciun mijloc de a forma un guvern", iar blocul lui Eisenkot va trebui "fie să formeze un guvern cu partidele arabe, fie să formeze un guvern minoritar", două opţiuni respinse anterior de opoziţie, spune ea.
Partidele vor începe acum săptămâni de negocieri intense pentru a încerca să formeze o coaliţie de guvernare.
În caz de eşec, aşa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istoria Israelului, va trebuie să se revină la urne - o opţiune respinsă de Eisenkot, având în vedere prezenţa puternică la vot.
"Pentru a forma un guvern, va trebui să se încalce reguli şi norme stabilite, creând alianţe fără precedent", subliniază Yaheli Lifshitz, un student venit să celebreze prestaţia lui Gadi Eisenkot la sediul partidului său din Tel Aviv, unde exit-poll-urile au fost întâmpinate cu strigăte precum "Bibi (porecla lui Netanyahu), du-te acasă!".
Anunţarea rezultatelor finale ar putea dura câteva zile.
Benjamin Netanyahu, care a ţinut o serie de discursuri alarmiste în ultimele zile, a invocat din nou ameninţarea iraniană în intervenţia sa.
"Israelul are o oportunitate unică, istorică, alături de partenerul nostru, preşedintele Trump, de a elimina definitiv ameninţarea existenţială reprezentată de Iran", a declarat el.
Eisenkot îl avertizase cu câteva ore mai devreme: "Nici măcar să nu încercaţi să folosiţi securitatea Israelului în scopuri politice".
În timp ce presa israeliană a relatat în ultimele zile despre dezacorduri dintre armată şi prim-ministru, candidatul centrist s-a adresat oficialilor din domeniul securităţii ţării. Benjamin Netanyahu "nu are niciun mandat şi nici încrederea poporului. Amintiţi-vă că serviţi doar statul şi interesele cetăţenilor israelieni", a spus el.
Imaginea incertă care se conturează până acum reflectă polarizarea ţării, ce s-a intensificat de la atacurile din 7 octombrie 2023, a căror umbră a planat asupra scrutinului.
Alegerile au loc, de asemenea, pe fondul unor critici internaţionale tot mai mari la adresa modului în care a fost condus războiul din Gaza, precum şi a violenţei şi extinderii coloniilor în Cisiordania ocupată, sub cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului.
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