Vladimir Putin are brusc nevoie de mai multe trupe. Mii de soldați. Nu pentru a lupta împotriva Ucrainei. Putin luptă acum pe un al doilea front. Acest al doilea front îl reprezintă benzinăriile din Rusia. Îi trebuie soldati pentru a ține populația să nu se răsvrătească..

Putin are brusc nevoie de mai multe trupe. Mii de soldați. Nu pentru a lupta împotriva Ucrainei. Putin luptă acum pe un al doilea front Acest al doilea front îl reprezintă benzinăriile din Rusia. Iar trupele sunt pentru a menține ordinea în Rusia. Există rapoarte recente care susțin că Rusia a mobilizat Rosgvardia (Garda Națională) la unele benzinării, sustine independent.co.uk.

Un raport publicat pe 20 august 2026 menționa că personalul Rosgvardiei era mobilizat pentru a patrula benzinăriile din afara Moscovei. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul penuriei de combustibil. Rolul lor? Să oprească bătăile dintre șoferii care așteaptă să alimenteze. Au fost semnalate numeroase altercații între șoferi.

Alte rapoarte menționează raționalizarea combustibilului, cozi lungi și intervenția autorităților, care au adus forțele de ordine pentru a gestiona benzinăriile. Un exemplu în acest sens este regiunea Orenburg. Oficialii au declarat că poliția va fi folosită pentru a coordona situația la stațiile de benzină, consemnează dailybeast.co.uk.

Tocmai în momentul în care Putin are nevoie de mii de soldați pentru a lupta pe front, el este nevoit să trimită trupe ale Gărzii Naționale să lupte pe „fronturile" de la stațiile de benzină rusești. Dar, deși șoferii furioși sunt în centrul atenției, ei nu sunt singurii vizați.

Cinci persoane au fost reținute în Volgograd. De ce? Au filmat un apel public adresat autorităților federale cu privire la penuria de combustibil. Un alt bărbat a fost reținut și amendat în Perm pentru că a planificat o manifestație publică împotriva penuriei de benzină.