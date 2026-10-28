Gigi Becali îl apără pe Călin Georgescu: "Dacă îl întrebi pe om cu ce trăiește îi dau eu să trăiască 50.000 de euro"

Gigi Becali sare să-l apere pe Călin Georgescu, chiar dacă în trecut s-a poziționat împotriva acestuia. Șeful de la FCSB este dispus chiar să-i dea bani pentru ca fostul candidat la alegerile prezidențială să "aibă din ce să trăiască".

Patronul celor de la FCSB a avut un discurs neașteptat de susținere pentru Călin Georgescu, spunând inclusiv că este dispus să-l ajute cu bani pe acesta.

„Dacă oamenii îl susțin, nu poți să-l arestezi.

Trebuie să existe dovada că este un infractor care s-a întâlnit cu ceilalți oameni ca să păcălească mai mulți oameni. De ce îi iau eu apărarea? Păi, eu am fost arestat. După șase luni, de oameni s-a spus că am sechestrat. De ce spui după șase luni? Eram în temniță și a venit Vadim Tudor și am semnat în temniță candidatura mea pe listele pentru europarlamentare. Mi-au dat drumul imediat pentru dosarul ăsta.

În instanță, pentru înșelăciune, nu ai voie să alegi sau să fii ales. Există articole de lege ca să-ți ia drepturile.

Dacă văd mizeria asta, că-l țin arestat, că vezi Doamne, a înșelat el acum cinci ani, păi eu sunt acum fan și îl și ajut, dacă e, și o să iau legătura și cu familia lui, dacă e nevoie, să facă dovada din ce trăiește.

Și eu a trebuit să fac și am luat 500.000 și i-am zis la judecător: «Uite, domnule, am în buzunar 500.000 de euro, din ăștia trăiesc, dacă mă întrebați din ce trăiesc».

Iau și pentru Georgescu 50.000 de euro când îl întreabă din ce trăiește. Dacă îl întrebi pe om cu ce trăiește, niște întrebări aberante, îi dau eu, să trăiască", a declarat Gigi Becali, la România TV.

Becali: „Cum să-l arestezi după cinci ani?"

Latifundiarul din Pipera a remarcat că faptele pentru care este cercetat Călin Georgescu ar fi avut loc în urmă cu cinci ani.

„Eu nu știu (n.r. dacă dosarul este regizat sau organizat), voi trebuie să știți mai bine, că aveți mai multe influențe și conexiuni în anumite structuri ale statului.

Nu înțelegeți că eu eram împotriva lui, dar am devenit fan? Cum să-l arestezi pe om după cinci ani, că a făcut o înșelăciune?", a mai spus Gigi Becali.

Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau este plasat sub control judiciar

Tribunalul Bucureşti a respins, luni, solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu, în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, înlocuind măsura cu una mai blândă, cea a controlului judiciar.

Călin Georgescu ar putea ieși astăzi din arestul preventiv, după aproape o lună petrecută în spatele gratiilor. Magistrații Curții de Apel București analizează miercuri contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive.