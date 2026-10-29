Un dispozitiv futurist te ajută să descoperi aspecte mai profunde ale realității prin conectarea minții la câmpul cuantic

Hartmut Neven, directorul Laboratorului de IA cuantică al Google, consideră că am putea testa teoriile privind conștiința cuantică prin interconectarea creierului cu un computer cuantic.

Atât pentru Neven, cât și pentru alți cercetători, această posibilitate sugerează, de asemenea, că ne-am putea extinde conștiința, accesând poate o versiune mai bogată a realității. Dacă aceste speculații s-ar concretiza, ar putea în sfârșit să arunce lumină asupra a ceea ce ne face să fim oameni.

Unii cercetători consideră că conștiința este un produs secundar al rețelei de neuroni care se activează constant în interiorul craniului nostru. Cu toate acestea, alții cred că trebuie să existe ceva mai teoretic pentru a explica percepția noastră complexă - fizica cuantică. Hartmut Neven, doctor în științe, directorul Laboratorului de Inteligență Artificială Cuantică al Google, este unul dintre acești adepți ai conștiinței cuantice și afirmă că există o modalitate prin care putem testa teoria: prin întrepătrunderea unui creier cu un computer cuantic.

Dacă oamenii de știință ar reuși această realizare, nu numai că ar putea demonstra de unde provine conștiința, dar ar putea și extinde mintea la un nivel cu totul diferit. Într-un articol din 2024 publicat în revista științifică Entropy, Neven propune propriul său experiment pentru a testa ideea conștiinței cuantice.

Echipa lui Neven pornește de la premisa că creierele noastre sunt alcătuite din fragmente minuscule de informație numite biți cuantici, sau qubiți, care reprezintă unitățile de bază ale calculului cuantic (gândiți-vă: qubiții sunt pentru calculul cuantic ceea ce sunt 0-urile și 1-urile pentru codul binar). Teoretic, în creierul unui participant ar exista un anumit număr de qubiți. Dacă cercetătorii ar reuși să întrepătrundă - sau să lege intrinsec - creierul cu un computer cuantic, ar putea crea o „suprapunere cuantică extinsă" care să implice totalitatea qubiților din creier plus qubiții din computer, ceea ce ar trebui să determine participantul să raporteze o experiență mai bogată, dovedind astfel că conștiința este cuantică.

Extinderea conștiinței nu ar însemna, literalmente, mărirea creierului; în schimb, ai dobândi o experiență mai bogată a lumii din jurul tău, similar cu modul în care percepția este modificată de substanțele psihedelice, a explicat Neven într-un interviu acordat revistei New Scientist. Dacă oamenii de știință ar reuși să entregleze cu succes un creier cu un computer cuantic, acest lucru ar putea duce la niveluri superioare de gândire, creativitate și înțelegere.

Teoria cuantică a conștiinței propusă de Neven se bazează pe un cadru teoretic propus inițial de matematicianul englez Roger Penrose, PhD. În cartea sa din 1989, „The Emperor's New Mind", Penrose a introdus o teorie controversată, dar cu un impact puternic, a conștiinței, numită „Orchestrated Objective Reduction" (Reducerea Obiectivă Orchestrată) sau „Orch OR". În aceasta, Penrose susținea că conștiința nu este de natură computațională, că nu poți forța un creier să manifeste conștiință în același mod în care ai determina o mașină să îndeplinească o sarcină. În același timp, el a sugerat că fizica clasică nu ar putea explica în întregime conștiința.

În schimb, Penrose a apelat la fizica cuantică pentru o explicație plauzibilă. Teoria sa Orch OR presupune că conștiința implică un principiu numit superpoziție cuantică, în care un obiect există momentan în mai multe stări simultan. Cel mai faimos exemplu al acestui paradox este pisica lui Schrödinger. În acest experiment mental, se află o pisică într-o cutie opacă. Ca observator, nu ai cum să afli starea pisicii din interior, așa că aceasta există simultan atât ca fiind moartă, cât și ca fiind vie. În termeni de cod binar, o superpoziție sugerează că ceva ar putea exista momentan atât ca 0, cât și ca 1.

Penrose susține că conștiința se formează atunci când o superpoziție se colapsează în timpul măsurării sau când conștientizezi starea unui obiect. În cazul experimentului cu pisica lui Schrödinger, acest moment ar fi atunci când deschizi cutia și observi animalul din interior. Deși teoria lui Penrose este valoroasă, Neven susține că este mai productiv să răsturnăm complet acest cadru conceptual. Potrivit lui Neven, conștiința apare atunci când se formează o superpoziție, mai degrabă decât atunci când aceasta se prăbușește.

„Când Penrose a asociat momentele conștiente cu prăbușirea superpozițiilor, acest lucru a deschis posibilitatea unei comunicări mai rapide decât lumina, ceea ce contravine regulilor fundamentale ale fizicii", declară Neven pentru New Scientist. „Nu-mi place acest lucru - sunt fizicianul mai ortodox în această privință. Dar dacă, în schimb, spunem că un moment de conștiință este trăit atunci când se formează o superpoziție, nu când o superpoziție se prăbușește, atunci această provocare legată de comunicarea mai rapidă decât lumina dispare."

Vlatko Vedral, doctor în fizică - fizician cuantic la Oxford și colaborator frecvent al revistei Popular Mechanics - sugerează o idee similară. „Ce-ar fi dacă structura noastră biologică ne-ar limita creativitatea?", scrie el într-un articol. „Îmi imaginez cipuri cuantice concepute să suprime «zgomotul» care induce introspecția, permițând o perioadă de interferență mai lungă pentru ca gândurile noastre intuitive să se dezvolte."

Vedral continuă explicând că, odată ce vom afla cum stochează și manipulează creierul efectele cuantice, am putea, teoretic, să creăm un dispozitiv care să interfereze cu acestea. La fel cum a explicat Neven, Vedral emite ipoteza că acest lucru ar putea contribui la îmbunătățirea gândirii creative. El se întreabă dacă oamenii ar putea deveni mai pricepuți în rezolvarea problemelor sau chiar „să perceapă domenii mai îndepărtate ale realității care, altfel, ar rămâne ascunse".

Experimentele privind entanglementul cerebral par să poată arunca în sfârșit o lumină asupra naturii conștiinței - dar, la fel ca majoritatea cercetărilor legate de conștiință, este mult mai ușor de spus decât de făcut. Chiar Neven însuși spune că realizarea efectivă a experimentului său „este, din punct de vedere tehnic, încă foarte dificilă". Vedral recunoaște, de asemenea, că, cel puțin pentru moment, ipoteza sa ar putea fi doar o dorință de bine. O altă critică radicală adusă ideii că creierul nostru găzduiește procese cuantice este că acesta ar putea fi prea cald și prea umed pentru a face acest lucru.

Dacă oamenii de știință ar reuși în cele din urmă să descopere cum să întrepătrundă un creier uman cu un computer cuantic și să demonstreze că conștiința are loc la nivel cuantic, posibilitățile ar putea fi nelimitate - aroma ta preferată de înghețată ar putea ajunge să aibă un gust mult mai dulce sau ai putea atinge un nivel superior de existență.