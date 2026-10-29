După creșterea noilor dinți la adulți, o nouă descoperire uriașă în stomatologie: Nu va mai fi nevoie de găurirea dintilor pentru a repara cariile

O soluție lichidă, aplicată direct pe zona afectată, reprezintă o alternativă extrem de eficientă pentru repararea cariilor. Tratamentul, denumit fluorură de diamino-argint (SDF), se plasează direct pe dinte cu ajutorul unui mic aplicator cu vârf de burete, întreaga procedură durând doar câteva secunde pentru fiecare dinte.

Cercetarea a fost coordonată de o echipă de la Facultatea de Stomatologie a Universității din Michigan, în colaborare cu specialiști de la alte instituții academice din Statele Unite. Cercetătorii au testat o soluție cu o concentrație de 38% fluorură de diamino-argint, administrată la începutul studiului și apoi la un interval de șase luni.

Rezultatele au indicat că tratamentul a oprit evoluția a 54% dintre leziunile carioase evaluate la șase luni, comparativ cu aproximativ 22% în grupul care a primit placebo. La evaluarea de la opt luni, proporția leziunilor stabilizate a fost de 50,2% în grupul tratat, față de 17,4% în grupul placebo.

Eficiența tratamentului se bazează pe acțiunea combinată a argintului și fluorurii. Argintul contribuie la combaterea bacteriilor implicate în apariția și progresia cariilor, în timp ce fluorura susține mineralizarea dinților și rezistența acestora la atacurile acide.

Prin aplicarea directă a soluției, medicul stomatolog urmărește să stabilizeze leziunea și să limiteze deteriorarea ulterioară a țesutului dentar. Aplicarea SDF ar putea reduce nevoia unor asemenea intervenții pentru o parte dintre pacienți, oferind o metodă rapidă și mai puțin invazivă de gestionare a cariilor.

Spre deosebire de o plombă tradițională, metoda nu presupune îndepărtarea țesutului dentar deteriorat înainte de aplicarea unui material de restaurare. În schimb, soluția urmărește să oprească evoluția cariei și să limiteze deteriorarea suplimentară a dintelui.

Metoda nu necesită freză dentară, injecții sau sedare, însă are și un dezavantaj important: înnegrește permanent zona afectată a dintelui. Modificarea culorii este deosebit de vizibilă atunci când sunt tratați dinții din față și poate influența decizia pacienților.

Cercetarea a beneficiat de o finanțare de peste 12 milioane de dolari din partea Institutului Național de Cercetări Dentare și Craniofaciale din SUA. Rezultatele ar putea susține o solicitare de aprobare adresată Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), însă publicarea studiului nu echivalează cu obținerea acestei aprobări pentru tratarea cariilor.

Dacă utilizarea sa va fi extinsă, tratamentul ar putea deveni o opțiune suplimentară inclusiv în anumite cabinete pediatrice, unde copiii sunt consultați frecvent înainte de a ajunge la un medic stomatolog. Cercetătorii consideră că aplicarea fluorurii de diamino-argint ar putea contribui la intervenția timpurie în cazul cariilor și la reducerea numărului de leziuni care evoluează spre complicații.

Cu toate acestea, metoda nu este potrivită pentru toate tipurile de carii și nu elimină necesitatea controalelor stomatologice. Unele leziuni nu răspund la tratament, iar cariile avansate pot necesita intervenții suplimentare. Rezultatele studiului susțin utilizarea SDF ca opțiune minim invazivă pentru anumite cazuri, în special la copiii mici și persoane în vârstă. Decizia privind aplicarea tratamentului trebuie luată de medicul stomatolog, în funcție de starea dintelui și de riscurile asociate fiecărui pacient.