Sateliții gigantici care vor transforma noaptea în zi au primit aprobarea autorităților! Oamenii de știință ripostează dur împotriva proiectului care sfidează natura

Un proiect care pare desprins dintr-un film SF a primit aprobarea autorităților americane și ar putea schimba radical felul în care arată cerul după lăsarea întunericului. O companie din Statele Unite, Reflect Orbital, vrea să lanseze sateliți echipați cu oglinzi uriașe, capabili să reflecte lumina Soarelui către anumite regiuni de pe Pământ în timpul nopții.

Ideea a stârnit însă o controversă puternică în comunitatea științifică. Astronomii avertizează că lumina reflectată ar putea afecta observațiile cu telescoapele, ar putea agrava poluarea luminoasă și ar putea perturba ecosistemele care depind de alternanța naturală dintre zi și noapte.

Pe 9 iulie 2026, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a aprobat solicitarea companiei pentru lansarea și operarea unui satelit demonstrativ. Decizia nu înseamnă că întreaga constelație de sateliți a primit undă verde, ci permite testarea inițială a tehnologiei. Chiar și așa, aprobarea a provocat reacții puternice din partea organizațiilor astronomice, care au cerut ulterior reanalizarea deciziei.

Controversa a revenit în atenție la sfârșitul lunii octombrie, după ce compania a realizat un test spectaculos în deșertul californian, folosind proiectoare puternice pentru a simula efectul pe care l-ar avea oglinzile instalate pe orbită.

Proiectul companiei americane Reflect Orbital presupune instalarea pe orbită a unor sateliți prevăzuți cu oglinzi de mari dimensiuni. Acestea ar urma să capteze lumina Soarelui și să o reflecte spre anumite zone de pe suprafața Pământului, chiar și după apus.

Primul satelit demonstrativ, numit Eärendil-1, ar urma să fie echipat cu o oglindă de aproximativ 18 metri pe 18 metri și să opereze la o altitudine de aproximativ 625 de kilometri. Lumina reflectată ar putea acoperi o zonă cu un diametru de aproximativ cinci kilometri.

Planurile companiei sunt însă mult mai ambițioase. Reflect Orbital își propune să ajungă, în următorul deceniu, la o rețea de aproximativ 50.000 de sateliți echipați cu oglinzi. Scopul este să ofere ceea ce compania numește „lumina Soarelui la cerere", un serviciu prin care anumite regiuni ar putea beneficia de iluminare suplimentară în timpul nopții.

Reprezentanții startup-ului susțin că tehnologia ar putea avea mai multe întrebuințări. Una dintre cele mai importante ar fi creșterea producției de energie solară după apusul Soarelui, prin direcționarea luminii către panourile fotovoltaice.

Alte aplicații propuse includ iluminarea zonelor în care echipele de căutare și salvare desfășoară operațiuni pe timp de noapte, intervențiile în cazul dezastrelor naturale, iluminarea unor șantiere sau spații industriale și chiar influențarea condițiilor de creștere a culturilor agricole.

Un singur satelit ar putea ilumina o anumită regiune timp de aproximativ patru minute, după care ar ieși din poziția orbitală favorabilă, fiind înlocuit de un altul. Compania susține că intensitatea luminii ar putea fi reglată, de la un nivel comparabil cu cel al Lunii pline până la unul apropiat de lumina Soarelui la amiază.

La începutul lunii octombrie 2026, Reflect Orbital a organizat o demonstrație în apropierea localității Lone Pine, din California. Testul a atras atenția după ce locuitorii din zonă au observat o lumină neobișnuit de puternică proiectată asupra unui versant de munte și a terenului din apropiere.

Un detaliu important este că testul nu a fost realizat cu un satelit aflat pe orbită. Compania a folosit proiectoare mobile foarte puternice, amplasate în apropierea muntelui Whitney, pentru a reproduce pe sol efectul pe care ar trebui să îl producă viitoarele oglinzi spațiale.

Demonstrația a avut loc pe 10 octombrie și a fost organizată inclusiv pentru echipe locale de voluntari care participă la operațiuni de căutare și salvare. Acestea au putut testa efectuarea unor căutări în teren și transportul persoanelor rănite atât în întuneric, cât și în condițiile create de iluminarea artificială.

Problema a fost că mulți dintre astronomii din regiune nu știau despre desfășurarea testului. Potrivit publicației Sky & Telescope, nici reprezentanții comunității astronomice care discutaseră anterior cu firma despre posibilitatea unor teste comune nu au fost informați că demonstrația urma să aibă loc.

Nici autoritățile locale nu par să fi avut informații complete despre operațiune. Biroul federal pentru administrarea terenurilor (Bureau of Land Management) a declarat că nu fusese informat și nici consultat în legătură cu testul, iar reprezentanții administrației locale au aflat despre acesta după ce un locuitor a semnalat lumina neobișnuită.

Fotografiile publicate după demonstrație arată o zonă deșertică puternic luminată, în care lumina proiectată creează umbre vizibile pe teren. Intensitatea a fost comparată de companie cu cea a Lunii pline, însă imaginile au provocat îngrijorări în rândul celor care încearcă să protejeze zonele cu cer întunecat de poluarea luminoasă.

Cele mai puternice critici la adresa proiectului vin din partea astronomilor, care avertizează că reflectarea luminii solare asupra unor regiuni de pe Pământ ar putea avea efecte mult mai extinse decât suprafața iluminată direct.

Un studiu publicat în septembrie 2026 în revista științifică Astrophysical Journal Letters, realizat de Miroslav Kocifaj, Gáspár Bakos și František Kundracik, a analizat modul în care lumina reflectată de sateliții companiei s-ar împrăștia în atmosferă.

Cercetătorii au estimat că efectele asupra luminozității cerului nocturn ar putea fi observate până la aproximativ 30 de kilometri de zona iluminată. În anumite condiții, lumina difuzată ar putea face cerul suficient de luminos încât observarea stelelor să devină extrem de dificilă.

Potrivit calculelor, un satelit echipat cu o oglindă de 54 de metri ar putea apărea pe cer ca un obiect de aproximativ patru ori mai strălucitor decât Luna plină. Chiar și de la o distanță de 14 kilometri, lumina ar putea depăși luminozitatea unui cer luminat de Lună plină pe o mare parte a bolții cerești.

Pentru astronomii care folosesc telescoape de la sol, o asemenea schimbare ar putea compromite observațiile unor obiecte cerești și ar putea îngreuna identificarea unor fenomene astronomice trecătoare.

Astrofizicianul Gáspár Bakos, de la Universitatea Princeton, a reacționat extrem de dur la rezultatele cercetării.

„Nu este o îngrijorare - este ca un glonț în cap", a declarat acesta pentru Sky & Telescope.

Bakos a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar putea avea dezvoltarea unui asemenea sistem asupra astronomiei realizate de pe Pământ.

„Este sfârșitul astronomiei terestre."

Există și o problemă legată de astronomii amatori. Potrivit avertismentelor prezentate de Sky & Telescope, dacă lumina reflectată de un asemenea satelit ar trece brusc prin câmpul unui telescop cu o apertură mai mare de 12 inci, observatorii ar putea fi expuși riscului unor leziuni oculare permanente. Acesta este un risc potențial semnalat de specialiști, nu un incident care s-a produs deja în urma proiectului.

Îngrijorările nu se opresc însă la activitatea astronomică. Lumina artificială pe timpul nopții poate afecta și animalele care își desfășoară activitatea după apus. Păsările, insectele și mamiferele se bazează pe alternanța naturală dintre zi și noapte pentru hrănire, reproducere și orientare.

O modificare importantă a acestui ritm ar putea avea consecințe asupra comportamentului și echilibrului unor specii. În plus, cercetătorii atrag atenția că iluminarea artificială ar putea afecta și somnul oamenilor, prin perturbarea ritmurilor circadiene.Proiectul Reflect Orbital a ridicat semne de întrebare și în rândul specialiștilor în climă. David Ho, cercetător la Universitatea din Hawaii, atrage atenția asupra contradicției dintre această inițiativă și alte propuneri de geoinginerie solară, care urmăresc reducerea cantității de energie solară care ajunge pe Pământ pentru a limita încălzirea planetei.

În timp ce unele propuneri vizează instalarea unor oglinzi spațiale orientate astfel încât să reflecte energia solară în afara Pământului, Reflect Orbital urmărește exact contrariul: direcționarea suplimentară a luminii către suprafața planetei.

„Imaginați-vă că doriți să întoarceți acele oglinzi, astfel încât Pământul să devină mai fierbinte", a declarat David Ho pentru The Guardian.

Nici reprezentanții organizațiilor de mediu nu privesc cu încredere proiectul. Jan Hasselman, avocat senior în cadrul organizației Earthjustice, a criticat lipsa unor analize suficiente privind efectele pe termen lung.

„Acesta este un proiect idiot", a declarat Hasselman pentru The Guardian.

Acesta a adăugat:

„Există un număr mare de întrebări nerezolvate și impacturi potențiale semnificative."

Avocatul a atras atenția că toate formele de viață de pe Pământ au evoluat în funcție de succesiunea naturală dintre zi și noapte, iar modificarea acestui echilibru poate avea consecințe greu de anticipat.

O altă temere este legată de posibila utilizare a tehnologiei în scopuri militare sau de supraveghere. Având în vedere costurile mari ale lansării și întreținerii unei asemenea constelații, unii cercetători se întreabă cine ar putea deveni principalul client al serviciului. Printre scenariile invocate se numără utilizarea sistemului de către companii din industria minieră, structuri de aplicare a legii sau organizații cu interese militare.

În ceea ce privește reglementarea, situația este complicată și de faptul că legislația actuală nu a fost concepută pentru servicii comerciale de iluminare a Pământului cu ajutorul oglinzilor spațiale.

FCC a aprobat în iulie lansarea și operarea satelitului demonstrativ Eärendil-1, însă aprobarea nu reprezintă automat o autorizare pentru instalarea întregii rețele de 50.000 de sateliți. În august, mai multe organizații reprezentate de Earthjustice au cerut comisiei să reanalizeze decizia.

La patru zile după demonstrația din California, Reflect Orbital a anunțat că a cumpărat două servicii de lansare de la compania indiană Skyroot Aerospace. Alegerea Indiei a ridicat noi întrebări privind autoritatea instituțiilor americane asupra unor astfel de operațiuni. Astronomul John Barentine a sugerat, într-o declarație pentru Sky & Telescope, că această variantă ar putea permite companiei să evite anumite proceduri de autorizare din SUA. Nu există însă o confirmare că acesta este motivul pentru care Reflect Orbital a ales lansările din India.

Compania susține, pe de altă parte, că sateliții vor putea fi opriți sau reglați în intensitate și că vor exista zone excluse, precum observatoarele astronomice și habitatele protejate. Reprezentanții săi afirmă că doresc să colaboreze cu oamenii de știință și cu autoritățile pentru a stabili reguli de funcționare.

Întrebarea care rămâne este cine decide câtă lumină artificială poate fi proiectată asupra Pământului și cine are dreptul să modifice aspectul cerului nocturn. Pentru astronomi și organizațiile de mediu, problema nu se rezumă la o nouă tehnologie spectaculoasă, ci la riscul ca un serviciu comercial să schimbe un echilibru natural de care depind atât oamenii, cât și ecosistemele.

Surse verificate: Sky & Telescope - relatarea testului din California și reacțiile astronomilor; The Guardian - aprobarea FCC și poziția companiei și a criticilor; Universitatea Princeton - studiul publicat în Astrophysical Journal Letters; site-ul oficial Reflect Orbital - principiile de funcționare și măsurile de precauție declarate de companie.