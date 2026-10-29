Țepe luate de cei care joacă Online la cazinouri: fraude pe bandă rulantă sesizate de Comisia Europeană

Un studiu amplu publicat de Comisia Europeană (CE) evidențiază, în secțiunile referitoare la industria jocurilor de noroc, riscurile asociate serviciilor de pariuri frauduloase, promoțiilor înșelătoare și manipulării așteptărilor consumatorilor privind câștigurile și plata acestora.

Studiul Comisiei Europene, Digital Services Act study on financial scams on online platforms and ways to counter them, publicat la 20 octombrie 2026, analizează modul în care funcționează fraudele financiare online, felul în care mediul digital le poate facilita, prejudiciile pe care le provoacă și măsurile disponibile pentru combaterea lor.

Studiul identifică fraudele din domeniul jocurilor de noroc ca o formă de fraudă financiară online. Acestea pot implica cazinouri online false, servicii de pariuri sau platforme de jocuri care manipulează rezultatele ori împiedică utilizatorii să încaseze câștigurile la care au dreptul.

Serviciile frauduloase se pot prezenta drept operatori legitimi de pariuri, folosind site-uri cu aspect profesionist, elemente de identitate vizuală familiare și materiale promoționale convingătoare pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Pentru consumatori, acest lucru creează o problemă fundamentală: „aspectul legitim al unui serviciu online nu garantează că afacerea din spatele acestuia este autentică sau autorizată să ofere servicii de jocuri de noroc în jurisdicția respectivă", arată studiu.

Promoțiile online pot face serviciile de pariuri frauduloase să pară atractive și de încredere. Aceste oferte pot utiliza mai multe tehnici pentru a-și crea o aparență de credibilitate:

● Imitarea brandurilor legitime: copierea identității, a elementelor de branding sau a prezenței online a unor operatori de jocuri de noroc consacrați.

● Recomandări false: folosirea imaginii unor persoane publice, personalități din sport sau a unor materiale de știri fabricate pentru a sugera că o ofertă de pariuri este de încredere.

● Conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale și deepfake-uri: crearea unor videoclipuri sau a altor materiale convingătoare care asociază în mod fals persoane cunoscute cu servicii frauduloase.

● Afirmații promoționale înșelătoare: prezentarea unor câștiguri fictive, a unor sisteme de pariuri aparent de succes sau crearea unor așteptări nerealiste privind câștigurile financiare.

Un aspect deosebit de îngrijorător al serviciilor de jocuri de noroc frauduloase este posibilitatea ca sumele afișate drept câștiguri să nu corespundă unor bani pe care consumatorul îi poate încasa efectiv.

Riscul devine deosebit de grav atunci când perspectiva unor câștiguri îi determină pe utilizatori să continue să depună bani într-un serviciu fraudulos.

Pentru unele victime, natura frauduloasă a unui serviciu poate deveni evidentă abia atunci când încearcă să își retragă banii.

Refuzul plății câștigurilor poate face parte dintr-un comportament mai amplu, în care serviciul nu funcționează conform modului în care a fost prezentat consumatorilor.

„Din perspectiva protecției consumatorilor, acesta este un aspect esențial: prejudiciul nu se limitează la expunerea la o ofertă înșelătoare. El poate include pierderea sumelor depuse și imposibilitatea de a accesa câștigurile afișate", arată studiu.

Concluziile studiului subliniază importanța diferențierii dintre serviciile de pariuri autentice, autorizate, și platformele frauduloase.

Printre măsurile practice de precauție pe care le pot lua consumatorii se numără:

● Verificarea autorizării operatorului pentru a oferi serviciile de jocuri de noroc respective în jurisdicția în care activează.

● Utilizarea canalelor oficiale verificate pentru accesarea unui cont de pariuri sau a unei aplicații.

● Prudență față de promisiunile privind câștiguri garantate și randamente nerealiste, mai ales atunci când sunt însoțite de recomandări fabricate sau de presiuni pentru depunerea banilor.

● Consultarea termenilor și condițiilor aplicabile înainte de depunerea fondurilor.

● Păstrarea dovezilor privind depunerile, comunicările și solicitările de retragere, în cazul apariției unui litigiu.

● Raportarea suspiciunilor de fraudă către autoritățile competente și, după caz, către furnizorul de servicii financiare implicat în tranzacție.

Aceste măsuri îi pot ajuta pe consumatori să identifice semnalele de alarmă, însă vigilența individuală nu poate înlocui existența unor mecanisme eficiente de protecție în mediul online.

Studiul Comisiei Europene plasează fraudele financiare online într-un ecosistem digital mai larg, în care conținutul înșelător, identitățile manipulate și diferitele servicii online pot fi folosite pentru facilitarea fraudelor.

„Riscul definitoriu al unei platforme de pariuri false nu constă doar în posibilitatea ca un consumator să piardă un pariu. Acesta constă în faptul că serviciul îl poate induce în eroare cu privire la ceea ce i se oferă, îi poate manipula așteptările privind câștigurile sau îl poate împiedica să acceseze bani care ar trebui să îi fie plătiți în mod legitim.

Pentru industria jocurilor de noroc, implicațiile sunt clare: consumatorii au nevoie de modalități sigure de a distinge serviciile de pariuri legitime de ofertele frauduloase. De aceea, cooperarea dintre actorii relevanți - operatori de jocuri de noroc, autorități, furnizori de servicii de plată și platforme de publicitate - pentru prevenirea și combaterea fraudelor este esențială", a concluzionat studiul.