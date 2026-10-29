Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia: "Vine peste mine canalia aia de Țălnar și mai îmi cere vreo 30.000 de euro"

Cornel Dinu (78 de ani) a scos la vânzare vila sa de la Sinaia, pentru care cere 585.000 de euro, după ce a ajuns într-o situație financiară dificilă în urma proceselor pierdute cu fostul său coleg de la Dinamo, Cornel Țălnar.

„Procurorul" susține că îi sunt reținuți lunar 3.500 de lei din pensie și că mai are de achitat între 20.000 și 30.000 de euro.

Dinu spune că încearcă de aproximativ șase luni să vândă proprietatea din Sinaia, pentru a putea face față obligațiilor financiare rezultate din litigiile cu finul său.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Țălnar și nu am de unde. Vine peste mine bestia, canalia aia de Țălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 - 30.000 de euro", a declarat Cornel Dinu.

Cornel Dinu susține că îi rămân 6.500 de lei din pensie

Fostul internațional afirmă că are o pensie de aproximativ 10.000 de lei, din care i se rețin lunar 3.500 de lei pentru a acoperi sumele stabilite în urma proceselor. Potrivit acestuia, până în prezent a achitat deja 7.000 de lei, însă cheltuielile curente au devenit tot mai greu de suportat.

„Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut. Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de lei. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 de lei pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!", a mai spus Dinu.

Acesta contestă în continuare situația în care a ajuns și afirmă că obligațiile financiare au fost generate de un conflict legat de un apartament de pe Calea Moșilor, din București.

Cum a pierdut Cornel Dinu apartamentul din Calea Moșilor

Potrivit relatării lui Cornel Dinu, în 1992 i-ar fi plătit lui Cornel Țălnar 8.000 de dolari pentru apartamentul respectiv. Cei doi erau apropiați, iar Dinu susține că a avut suficientă încredere în finul său încât să nu încheie un contract separat de vânzare-cumpărare.

Fostul antrenor afirmă că a primit cheile și actele proprietății în schimbul banilor. Ulterior, după decesul soției lui Țălnar, în 2018, procedura succesorală a readus apartamentul în centrul unui conflict juridic. Potrivit informațiilor prezentate de FANATIK, moștenitorii l-au notificat pe Dinu să părăsească locuința.

Litigiile au continuat mai mulți ani, iar Cornel Țălnar a obținut în instanță dreptul asupra apartamentului și evacuarea fostului său coleg. În martie 2024, Cornel Dinu a primit un termen de cinci zile pentru a elibera imobilul.

Între timp, Țălnar a vândut apartamentul pentru 140.000 de euro. Potrivit lui Dinu, fostul său fin îi solicită acum și alte sume, reprezentând contravaloarea perioadei în care nu ar fi putut folosi locuința.

În aceste condiții, fostul simbol al lui Dinamo încearcă să vândă vila de la Sinaia, evaluată la 585.000 de euro, pentru a-și achita obligațiile financiare.