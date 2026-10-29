A apărut un nou drog, mult mai puternic decât celebrul Fentanil: peste 100 de decese înregistrate deja numai în SUA

A apărut un nou drog, mult mai puternic decât celebrul Fentanil: e vorba despre ciclorfină, iar autoritățile - cel puțin din SUA la momentul actual - sunt în alertă.

Este un nume necunoscut pentru unii, dar care apare deja în alertele de la medicii legiști de stat din SUA, forțele de ordine locale și campusurile universitare, notează CNN.

Opioidul sintetic a fost asociat cu cel puțin 122 de decese în SUA din iulie 2025, iar în aprilie, Oficiul pentru Politica Națională a Drogurilor l-a identificat ca o "amenințare emergentă a drogurilor".

În august, Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA a desemnat ciclorfina ca medicament temporar din Lista I, făcând-o ilegală în Statele Unite.

Dar experții spun că nu se așteaptă ca această problemă să devină la fel de răspândită sau periculoasă ca multe alte opioide ilicite.

Ciclorfina face parte dintr-o clasă relativ nouă de opioide numite orfine, care nu au fost folosite în scopuri medicinale în trecut, potrivit Dr. Nabarun Dasgupta, un specialist în domeniul drogurilor de la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill.

Cazurile de ciclorfină sunt "sporadice" în Statele Unite, a spus el, apărând semnificativ mai rar decât probele de fentanil.

Cercetătorii UNC au detectat pentru prima dată acest medicament în Statele Unite în august 2024, a spus Dasgupta.

El a menționat că colegii săi din Europa văduseră orfane în 2019 și urmăreau apariția grupului de droguri în SUA de atunci.

Apariția ciclorfinei în Statele Unite este, de asemenea, o consecință a faptului că țările din întreaga lume fac ilegale analogii fentanylului, a spus el.

Acest lucru a determinat piețele ilicite să creeze droguri care nu sunt legate de fentanil, dar au aceleași efecte asupra utilizatorilor.

"Nu e de mirare că a apărut," a spus Dasgupta.

Modelele bazate pe laborator arată că ciclorfina este mai puternică decât fentanilul, ceea ce corelează cu ceea ce cercetătorii pot observa la oameni.

Opioidul acționează asupra receptorilor pentru a provoca depresie respiratorie, adică atunci când oamenii încetează respirația sau respirația lor se încetinește.

Ciclorfina poate provoca, de asemenea, sedare și euforie, scăderea conștienței și lipsa de reacție.

Simptomele pot fi inversate cu naloxona, medicamentul pentru inversarea supradozei de opioide, cunoscut și sub numele de Narcan.