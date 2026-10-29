Bill Gates prezice că unii oameni vor trăi „ca amishii" pentru a evita IA
Postat la: 29.10.2026 |
Bill Gates susține că următoarele două decenii de dezvoltare a IA vor aduce „câștigători și învinși" și afirmă că gestionarea consecințelor revine guvernelor, nu companiilor din domeniul tehnologiei. Potrivit lui Gates, unii americani vor trăi „ca amishii" pentru a evita potențialul IA de a provoca „prejudicii dramatice".
People relatează că Bill Gates, cofondatorul Microsoft și miliardarul de stânga, și-a exprimat îngrijorările într-un episod recent al podcastului Decoder, moderat de Nilay Patel. „Marea mea îngrijorare este această perioadă de tranziție de 20 de ani, în care vor exista câștigători și învinși și multe perturbări", a spus Gates, „și trebuie să trecem prin asta pentru a ajunge la acea perioadă de abundență".
Declarațiile au venit la câteva zile după ce Microsoft le-a comunicat angajaților, pe 26 octombrie, că le oferă o „ofertă de plecare voluntară". Breitbart News a relatat anterior că aceste plăți de plecare vor afecta mai mult de un sfert din totalul forței de muncă a Microsoft.
În cadrul podcastului, Gates a susținut că pericolele IA le depășesc cu mult pe cele ale altor industrii reglementate, afirmând că alte riscuri „nu sunt nici măcar o milionime de cât de periculoase ca IA". El a spus că, odată ce mai multe companii vor concura pentru a dezvolta această tehnologie, nu se poate aștepta ca o singură întreprindere să o reglementeze. „Odată ce există mai mulți concurenți, nivelul de responsabilitate nu poate reveni companiilor. Este absolut evident", a spus Gates. „Responsabilitatea revine guvernului, la fel ca în cazul oricărui alt produs periculos, deși amploarea și gradul de schimbare sunt minuscule în comparație."
O parte din acest pericol, i-a spus el lui Patel, constă în modul în care IA ar putea pune capacități distructive la îndemâna indivizilor, mai degrabă decât a națiunilor. „Nu vrei să faci posibil bioterorismul", a spus Gates. El a adăugat: „Am creat ceva care ia din mâinile statelor naționale, de fapt ale celor mai mari dintre ele, capacitatea de a provoca daune dramatice."
Gates a descris, de asemenea, cât de profund ar putea IA să remodeleze lumea profesională. „ Dacă ar fi vorba doar de o mașinărie care ar putea funcționa în medicină, sau doar în drept, sau doar în educație, chiar și asta ar fi incredibil de perturbatoare", a spus el. Dar perturbarea nu se va opri aici, a afirmat el: „fiecare domeniu al activității umane; până acum este vorba de munca intelectuală, dar destul de curând va fi vorba și de activitatea fizică și de munca manuală, prin intermediul roboților umanoizi."
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Presat să ofere mai multe detalii, Gates a schițat un scenariu în care munca umană devine opțională pentru producerea de bunuri și servicii. „Dacă nu alegem să încetinim masiv sau să ne oprim, atunci vom avea roboți care pot construi case, cultiva alimente, efectua operații chirurgicale", a spus el. „Și niciunul dintre lucrurile pe care munca umană le oferă economiei nu va mai fi necesar pentru majoritatea bunurilor și serviciilor."
Chiar și așa, Gates a sugerat că anumite tipuri de muncă ar putea rămâne în mâinile oamenilor mai degrabă din alegere decât din necesitate, dând ca exemple îngrijirea copiilor, sportul, prepararea mâncării și arta. „Chiar dacă IA ar putea face aceste lucruri mai bine, noi am alege să le facem noi", a spus el. El a comparat acest lucru cu comunitățile care au renunțat deja la tehnologia modernă. „Vom avea alegeri reale. Au existat grupuri, nu grupuri mari, dar precum amishii, care nu trăiesc la avangarda tehnologică", a spus Gates. „O mare parte a umanității ar putea alege să nu trăiască la avangarda tehnologică datorită lucrurilor pe care le obținem ajutându-ne reciproc sau venind cu idei unice."
Privind ansamblul schimbărilor pe care le preconizează, Gates a afirmat că această tranziție „va fi o perioadă la fel de tumultuoasă ca oricare alta din istoria umanității". El a explicat de ce s-a simțit obligat să tragă un semnal de alarmă, în ciuda neliniștii pe care aceasta ar putea-o provoca. „Nu-mi place să fiu cel care aduce vești îngrijorătoare în această privință, dar este și mai rău să nu le spunem oamenilor că acest lucru se va întâmpla", a spus el. El a încheiat cu o notă de responsabilitate, spunându-i lui Patel: „Ca oameni, avem de făcut alegeri cu privire la modul în care o modelăm."
Deși susține că nu este un pesimist în privința IA care caută să controleze tehnologia, Gates a avertizat luna trecută că IA ar putea provoca un miliard de decese:
NBC a publicat vineri fragmente din interviul lui Gates cu Kristen Welker, care urmează să fie difuzat duminică. În cadrul acestuia, cofondatorul Microsoft a declarat: „IA este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care, știi, ar putea provoca un miliard de decese".
Gates a mers mai departe, descriind pericolul ca IA să ajungă în mâini greșite. „Chiar dacă este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă atât de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții răuvoitoare și utilizarea celor mai noi instrumente de IA", i-a spus el lui Welker.
Principalii actori din domeniul IA se luptă pentru poziții în cursa IA, inclusiv prin încercări de a controla o potențială reglementare guvernamentală a tehnologiei. Wynton Hall, directorul de social media al Breitbart News, a scris bestsellerul din New York Times, „Code Red: The Left, the Right, China, and the Race to Control AI" (Cod roșu: Stânga, Dreapta, China și cursa pentru controlul IA), care servește drept ghid definitiv privind modul în care mișcarea MAGA poate adopta poziții privind inteligența artificială care să aducă beneficii umanității, fără a ceda controlul asupra națiunii noastre stângiștilor din Silicon Valley și fără a permite chinezilor să preia controlul asupra lumii.
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