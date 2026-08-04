După 10 ani de relație, Cristiano Ronaldo se va căsători cu Georgina la Madeira. "M-a întrebat dacă sunt sincer"

Deși nu a fost anunțată oficial nicio dată, Cristiano Ronaldo este pe cale să-i spună „Da" Georginei Rodriguez, partenera sa de zece ani.

Conform mai multor surse media, nunta este planificată chiar în acest weekend, în Madeira, insula unde CR7 a crescut. Mai multe detalii despre ceremonie au fost deja dezvăluite.

2016 a fost un an plin de evenimente pentru Cristiano Ronaldo. Acum zece ani, starul portughez și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari vise câștigând Campionatul European cu Portugalia, după o victorie împotriva Franței în finală. Dar 2016 a fost și anul în care a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez, partenera sa și mama celor doi copii mai mici ai săi. O frumoasă poveste de dragoste care l-a determinat pe CR7 să o ceară în căsătorie în mijlocul verii trecute.

„Știam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Era în jurul orei 1 dimineața. Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio (Georgina) și, în timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat și mi-au spus: Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei și să o ceri în căsătorie?. M-a întrebat dacă sunt sincer și i-am răspuns: Te vreau și vreau să mă căsătoresc cu tine", i-a spus Cristiano Ronaldo prezentatorului britanic Piers Morgan.

O ceremonie intimă la cererea Georginei Rodriguez?

Un an mai târziu, se pare că cei doi îndrăgostiți sunt în sfârșit pe cale să spună „Da". Conform mai multor agenții media, nunta va avea loc în această lună. Nu a fost anunțată nicio dată, dar locația este deja cunoscută. Ceremonia va avea loc în Madeira, insula unde a crescut câștigătorul de cinci ori al Balonului de Aur.

Catedrala din Funchal a fost, se pare, rezervată înainte de festivitățile de la Savoy Palace, un hotel de cinci stele cu patru restaurante. „Oaspeții hotelului au fost informați că două etaje vor fi inaccesibile vineri și sâmbătă, precum și mai multe baruri", a declarat o sursă pentru tabloidul The Sun, care relatează despre o nuntă care va avea loc weekendul viitor, 8 august.

În interviul său cu Piers Morgan, Ronaldo a anunțat că nunta nu va fi o petrecere uriașă, deoarece Georgina Rodriguez a preferat o ceremonie intimă.

Acest lucru nu a împiedicat-o pe legenda fotbalului portughez să cheltuiască deja sume exorbitante, începând cu inelul de logodnă, care se pare că a costat cinci milioane de dolari.

„Este minimul pe care l-a putut oferi după zece ani de așteptare", a reacționat logodnica sa într-un interviu acordat revistei Elle Spain.