Victor Ponta a anunțat că va înființa un nou partid politic. Ce planuri mari are în următoarea perioadă
Postat la: 04.08.2026 |
Fostul premier Victor Ponta a anunțat că va înființa un nou partid politic cu care intenționează să participe la următoarele alegeri parlamentare.
Victor Ponta a făcut anunțul în emisiunea „Subiectul Zilei", moderată de Răzvan Dumitrescu, fără să precizeze deocamdată numele viitoarei formațiuni, data lansării sau echipa cu care va porni noul proiect politic.
„Fac partid pentru alegerile următoare parlamentare. Eu cred că orice român în acest moment, indiferent de gândirea social-democrată, liberală sau conservatoare, trebuie să participe la efortul de a elibera România de această sectă globalistă care ne-a subjugat", a declarat Victor Ponta.
Ponta respinge ideea că va lua voturi de la AUR
Întrebat dacă apariția unei noi formațiuni pe zona suveranistă nu va fragmenta electoratul și nu va afecta în primul rând AUR, fostul premier a susținut că intenția sa este, dimpotrivă, să adune mai multe forțe politice și categorii de alegători.
„Nu e vorba de împărțit, e vorba de unit toate forțele ca să eliberăm România de aceștia", a răspuns Ponta.
Fostul premier a invocat și voturile date alături de PSD, AUR și UDMR împotriva USR, sugerând că viitorul său proiect ar putea încerca să atragă electorat din mai multe zone politice, nu doar din bazinul tradițional al AUR.
Anunțul este relevant și prin prisma rezultatului obținut de Victor Ponta la alegerile prezidențiale din mai 2025. Candidat independent, acesta a primit 1.230.164 de voturi, reprezentând 13,04%, și s-a clasat pe locul al patrulea în primul tur, după George Simion, Nicușor Dan și Crin Antonescu.
Victor Ponta activează în grupul parlamentar „Uniți pentru România"
Victor Ponta este deputat de Dâmbovița și a fost ales în Parlament pe lista PSD. După deteriorarea relațiilor cu conducerea social-democrată și candidatura sa independentă la prezidențiale, acesta a părăsit grupul parlamentar al PSD.
Începând din vara anului 2026, fostul premier activează în grupul parlamentar „Uniți pentru România", structură constituită în luna mai și formată în principal din parlamentari desprinsi din alte formațiuni. Site-ul Camerei Deputaților îl menționează pe Ponta printre membrii grupului.
Noul proiect ar reprezenta o nouă încercare a lui Victor Ponta de a construi o formațiune în afara PSD, după experiența Pro România, partid lansat după conflictul său cu fosta conducere social-democrată.
Ponta nu crede că vor fi organizate alegeri anticipate
Fostul premier a declarat și că nu se așteaptă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. El și-a argumentat poziția prin faptul că Guvernul Bolojan este interimar și are atribuții limitate.
„Nu cred că vor fi alegeri anticipate", a spus Ponta. El a susținut că Executivul nu poate emite ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern și că situația s-ar putea schimba prin instalarea unui guvern cu puteri depline.
Legislația stabilește însă o limitare ceva mai nuanțată. Un guvern al cărui mandat a încetat poate adopta acte individuale sau normative necesare pentru administrarea treburilor publice, dar nu poate promova politici noi. În această perioadă, Executivul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege. Prin urmare, un guvern interimar poate adopta hotărâri, dar numai în limitele administrării curente.
Victor Ponta nu a prezentat un calendar concret pentru înființarea partidului și nici nu a precizat dacă noua formațiune va colabora electoral cu AUR, PSD, grupul „Uniți pentru România" sau cu alte partide.
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