Tancul "Terminator" de 48 de tone al lui Putin a ieșit la război dar nu mai are nicio șansă în fața câmpurilor minate ale ucrainenilor
Postat la: 04.08.2026 |
Rusia a trimis pe frontul din Ucraina unul dintre cele mai rare și speciale blindate din dotarea sa: BMP-T „Terminator". Deși este un vehicul greu înarmat, conceput special pentru a proteja tancurile, el nu transportă soldați și este extrem de rar pe câmpul de luptă. În prezent, din cauza câmpurilor minate și a numărului uriaș de drone ucrainene, acest blindat scump nu mai reușește să supraviețuiască suficient de mult pentru a-și demonstra utilitatea.
Cel mai rar vehicul blindat de luptă (AFV) al Rusiei a ieșit din umbră pentru prima dată în acest an. Puternic înarmatul BMP-T „Terminator" a revenit! Nu vă așteptați, însă, la vreo diferență semnificativă pe teren, în Ucraina, scrie euromaidanpress.com.
BMP-T a fost creat pentru a escorta tancurile și pentru a neutraliza infanteriștii care le vânează prin ambuscade. Problema pentru Divizia 90 Tancuri, singura unitate confirmată care utilizează acest vehicul de 48 de tone, cu cinci membri de echipaj, este că ambuscadele de infanterie au devenit tot mai rare. Principalele amenințări la adresa tancurilor rusești sunt astăzi minele și dronele. Iar pentru mine și drone, BMP-T este doar o altă țintă.
O fotografie apărută recent online arată un BMP-T echipat cu protecție suplimentară anti-dronă. Este unul dintre cele aproximativ 20 de exemplare produse vreodată de producătorul rus de vehicule Uralvagonzavod pentru armata rusă, unul dintre cele mai rare vehicule de luptă dintr-o armată ce dispune de zeci de mii de tancuri, BMP-2, BMP-3 și alte vehicule blindate.
BMP-T este special. Nu este la fel de bine înarmat sau protejat ca un tanc, dar este mai bine echipat și protejat decât un transportor blindat de infanterie standard BMP.
Cu turela sa mică, dotată cu două tunuri gemene 2A42, de calibru 30 mm, capabile să tragă proiectile de 300 de grame, la o rată de aproximativ 200 de lovituri pe minut, BMP-T poate desfășura o forță de foc considerabilă.
„Cel mai important lucru este să sprijinim tancurile", a declarat comandantul unui BMP-T pentru publicația rusă Izvestia. Acest accent pus pe sprijinirea tancurilor explică de ce BMP-T nu transportă infanteriști, spre deosebire de alte modele BMP, concepute în principal ca transportoare de trupe.
Forțele ucrainene au distrus sau avariat mai multe exemplare de BMP-T de la intrarea lor în luptă, cel mai devreme la începutul anului 2023. La finalul anului trecut, Uralvagonzavod a produs un nou lot restrâns de BMP-T-uri, care să completeze lotul inițial de 12 vehicule.
Nu vă așteptați, însă, la o producție semnificativă de noi exemplare BMP-T. Nu că uzina nu ar fi în plină activitate, dimpotrivă, aceasta produce anual sute de noi tancuri T-90M și T-72B3M, completând totodată miile de tancuri mai vechi pe care forțele ruse le-au scos din depozitele pe termen lung pentru reparații, modernizare și repunere în funcțiune.
Producția continuă și procesul de restaurare, combinate cu o reducere accentuată a atacurilor mecanizate rusești în Ucraina, au permis Kremlinului să compenseze pierderile grele suferite pe front - și chiar mai mult de atât. Forțele ruse au pierdut nu mai puțin de 14.000 de vehicule blindate de luptă în cei 53 de luni de război extins. Dar industria rusă a produs sau reparat cel puțin 14.000 de vehicule de înlocuire.
Toate acestea arată că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dus, într-o primă fază, la demecanizarea armatei ruse. Ulterior, aceasta s-a remecanizat, intensificând producția și renunțând, în mare parte, la atacurile mecanizate, în favoarea asalturilor conduse de infanterie, prin zona gri, presărată cu mine și patrulată constant de drone.
Nu este clar exact în ce scop economisesc rușii toate aceste vehicule. Este posibil să le păstreze pentru un eventual conflict viitor. Sau poate așteaptă doar apariția unor condiții mai favorabile de-a lungul liniei de 1.200 de kilometri a zonei gri care traversează estul și sudul Ucrainei.
Este posibil ca aceste condiții să nu apară niciodată, în contextul în care Ucraina desfășoară tot mai multe drone și plasează tot mai multe mine. Chiar unitatea care operează BMP-T-urile, Divizia 90 Tancuri, a învățat această lecție pe calea grea, pe 22 iulie. Considerând probabil că terenul din jurul localității Șahove, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, era prea dificil pentru deplasarea infanteriei pe jos, Divizia 90 Tancuri, alături de elemente ale Armatelor 8 și 41 de Arme Întrunite, a lansat, pentru prima dată în ultimele luni, un atac folosind vehicule blindate.
Un grup de tancuri T-72B3A modernizate, dotate cu sisteme de apărare anti-dronă Arena-M, a condus atacul. Sistemul Arena-M folosește radarul pentru a detecta munițiile inamice care se apropie și lansează apoi proiectile mici împotriva acestora, dintr-un ansamblu de 12 lansatoare. Sistemul funcționează eficient împotriva dronelor mici, dar devine complet inutil odată ce a folosit toate cele 12 proiectile. Pentru a scoate din luptă tancurile T-72B3A din apropierea localității Șahove, pe 22 iulie, ucrainenii au avut nevoie doar să lanseze mai mult de 12 drone pentru fiecare tanc.
BMP-T nu dispune de sisteme active de protecție de nivelul celor ale Arena-M. Ar fi fost, prin urmare, chiar mai vulnerabil la atacurile cu drone și cu atât mai inutil în asaltul eșuat din apropierea localității Șahove. Rusia pare să fi optat, în refacerea forțelor sale mecanizate, pentru două tipuri principale de vehicule: tancurile, care conduc asalturile, și transportoarele BMP, care transportă infanteria în spatele acestora.
Unde se încadrează, atunci, BMP-T în această schemă? Frecvența redusă cu care aceste vehicule au apărut, în ultimul an, în apropierea zonei gri reprezintă cel mai clar semn că vehiculele cu tragere rapidă nu-și mai găsesc locul nicăieri. Sunt tot mai rare pentru că devin, în același timp, tot mai inutile.
Toate acestea arată că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dus, într-o primă fază, la demecanizarea armatei ruse. Ulterior, aceasta s-a remecanizat, intensificând producția și renunțând, în mare parte, la atacurile mecanizate, în favoarea asalturilor conduse de infanterie, prin zona gri, presărată cu mine și patrulată constant de drone.
Nu este clar exact în ce scop economisesc rușii toate aceste vehicule. Este posibil să le păstreze pentru un eventual conflict viitor. Sau poate așteaptă doar apariția unor condiții mai favorabile de-a lungul liniei de 1.200 de kilometri a zonei gri care traversează estul și sudul Ucrainei.
Este posibil ca aceste condiții să nu apară niciodată, în contextul în care Ucraina desfășoară tot mai multe drone și plasează tot mai multe mine. Chiar unitatea care operează BMP-T-urile, Divizia 90 Tancuri, a învățat această lecție pe calea grea, pe 22 iulie. Considerând probabil că terenul din jurul localității Șahove, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, era prea dificil pentru deplasarea infanteriei pe jos, Divizia 90 Tancuri, alături de elemente ale Armatelor 8 și 41 de Arme Întrunite, a lansat, pentru prima dată în ultimele luni, un atac folosind vehicule blindate.
Un grup de tancuri T-72B3A modernizate, dotate cu sisteme de apărare anti-dronă Arena-M, a condus atacul. Sistemul Arena-M folosește radarul pentru a detecta munițiile inamice care se apropie și lansează apoi proiectile mici împotriva acestora, dintr-un ansamblu de 12 lansatoare. Sistemul funcționează eficient împotriva dronelor mici, dar devine complet inutil odată ce a folosit toate cele 12 proiectile. Pentru a scoate din luptă tancurile T-72B3A din apropierea localității Șahove, pe 22 iulie, ucrainenii au avut nevoie doar să lanseze mai mult de 12 drone pentru fiecare tanc.
BMP-T nu dispune de sisteme active de protecție de nivelul celor ale Arena-M. Ar fi fost, prin urmare, chiar mai vulnerabil la atacurile cu drone și cu atât mai inutil în asaltul eșuat din apropierea localității Șahove. Rusia pare să fi optat, în refacerea forțelor sale mecanizate, pentru două tipuri principale de vehicule: tancurile, care conduc asalturile, și transportoarele BMP, care transportă infanteria în spatele acestora.
Unde se încadrează, atunci, BMP-T în această schemă? Frecvența redusă cu care aceste vehicule au apărut, în ultimul an, în apropierea zonei gri reprezintă cel mai clar semn că vehiculele cu tragere rapidă nu-și mai găsesc locul nicăieri. Sunt tot mai rare pentru că devin, în același timp, tot mai inutile.
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