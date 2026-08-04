Talibanii, primiți la Chișinău pe ușa din față: Guvernul caută acum cine le-a emis invitația și vizele

O delegație a Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, instituție aflată sub controlul regimului taliban, a ajuns în Republica Moldova, într-o vizită care a provocat controverse și a determinat Guvernul de la Chișinău să declanșeze verificări privind modul în care au fost emise invitația și vizele de intrare.

Delegația este condusă de adjunctul ministrului afgan al Agriculturii și Zootehniei, Mawlawi Sadr Azam Osmani, și se află în Republica Moldova în perioada 2-7 august. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a confirmat că oficialii afgani au primit vize, dar a precizat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau alte contacte oficiale.

Informația despre deplasarea delegației nu a fost anunțată inițial de autoritățile moldovene, ci a apărut în comunicările Ministerului Agriculturii din Afganistan și în presa afgană.

Partea afgană a prezentat deplasarea drept o vizită oficială, efectuată la invitația autorităților moldovene, având drept obiectiv extinderea cooperării în agricultură. Potrivit acestei versiuni, delegația ar urma să discute despre protecția plantelor, combaterea dăunătorilor, cercetarea agricolă, gestionarea livezilor comerciale și utilizarea tehnologiilor moderne.

Din delegație mai fac parte consilierul adjunctului de ministru, Mawlawi Gul Hazrat Hammad, și directorul Institutului de Cercetări Agricole din Afganistan, Mohammad Rafi Bawari. Partea afgană a anunțat inclusiv întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și posibile programe comune de cercetare.

Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău sunt însă diferite. Instituția susține că vizita a pornit de la discuții purtate de producători agricoli moldoveni cu reprezentanții Ministerului Agriculturii privind realizarea unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan.

„Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții dintre producători agricoli locali și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibilitatea realizării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară", a transmis diplomația de la Chișinău.

Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că membrii delegației nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni. Instituția a insistat, în același timp, că acordarea vizelor nu reprezintă o recunoaștere a administrației instalate de talibani la Kabul.

„Precizăm că membrii delegației care au sosit în țara noastră nu sunt vizați de sancțiuni internaționale. Totodată, Republica Moldova respectă cu strictețe toate regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale și nici alte contacte oficiale cu reprezentanții delegației", a precizat MAE.

Guvernul Republicii Moldova a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost întocmite invitația și documentele necesare acordării vizelor. Autoritățile urmează să revizuiască și procedurile interne, pentru ca asemenea situații să fie analizate inclusiv din perspectiva intereselor de politică externă ale statului.

„Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente, pentru a se asigura respectarea deplină a cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova", a transmis MAE.

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat pentru Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile privind sosirea delegației afgane.

Șarban a explicat că inițiativa a avut legătură cu interesul unor producători moldoveni de a pătrunde pe piața din Afganistan și cu procedurile cerute de autoritățile afgane înainte de aprobarea importurilor.

Potrivit acestuia, oficialii afgani trebuiau să verifice unitățile de producție și depozitare, într-o procedură comparată de secretarul de stat cu controalele efectuate anterior de serviciul fitosanitar rus înaintea autorizării exporturilor moldovenești.

„În Afganistan, procedura de a importa din altă țară este ca să vină oficialitățile", a explicat Vasile Șarban, susținând că obiectivul demersului a fost identificarea unor noi piețe de desfacere pentru agricultorii moldoveni.

Diferența dintre cele două versiuni ridică semne de întrebare. În timp ce Chișinăul vorbește despre eventuale exporturi cu caracter umanitar și exclude orice contact oficial, comunicările din Afganistan descriu o vizită guvernamentală destinată dezvoltării cooperării tehnice și științifice dintre cele două țări.

Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru avertizează că regimul de la Kabul poate utiliza asemenea deplasări pentru a demonstra că izolarea sa internațională se diminuează.

„Talibanii folosesc asemenea vizite pentru a arăta că izolarea lor externă se reduce", a declarat expertul, subliniind că mesajul poate fi transmis chiar dacă statul gazdă afirmă că nu recunoaște guvernarea talibană.

Talibanii au revenit la putere în Afganistan în august 2021, după retragerea forțelor occidentale și prăbușirea guvernului susținut de Statele Unite. Autoritățile de la Chișinău mențin relațiile diplomatice cu statul afgan, stabilite în 1994, dar nu recunosc actuala administrație de la Kabul.

Argumentul umanitar invocat de Ministerul moldovean al Afacerilor Externe este susținut de datele organizațiilor internaționale. Programul Alimentar Mondial estimează că aproximativ 13,8 milioane de afgani se confruntă cu insecuritate alimentară acută, iar aproape 4,9 milioane de copii, femei însărcinate și femei care alăptează vor avea nevoie în 2026 de tratament împotriva malnutriției.

Criza este provocată de secetă, probleme economice, reducerea finanțării umanitare, revenirea forțată a refugiaților și efectele conflictelor regionale. Programul Alimentar Mondial avertizează că resursele disponibile permit acordarea de ajutor doar unei părți dintre persoanele aflate în nevoie.

Rămâne însă de stabilit dacă vizita delegației afgane a avut exclusiv un caracter tehnic și umanitar sau dacă reprezentanților administrației talibane li s-a oferit, prin emiterea invitației și a vizelor, cadrul unei vizite oficiale pe care autoritățile de la Kabul o pot prezenta drept un pas spre normalizarea relațiilor externe.