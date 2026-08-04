Talibanii, primiți la Chișinău pe ușa din față: Guvernul caută acum cine le-a emis invitația și vizele
Postat la: 04.08.2026 |
O delegație a Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, instituție aflată sub controlul regimului taliban, a ajuns în Republica Moldova, într-o vizită care a provocat controverse și a determinat Guvernul de la Chișinău să declanșeze verificări privind modul în care au fost emise invitația și vizele de intrare.
Delegația este condusă de adjunctul ministrului afgan al Agriculturii și Zootehniei, Mawlawi Sadr Azam Osmani, și se află în Republica Moldova în perioada 2-7 august. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a confirmat că oficialii afgani au primit vize, dar a precizat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau alte contacte oficiale.
Informația despre deplasarea delegației nu a fost anunțată inițial de autoritățile moldovene, ci a apărut în comunicările Ministerului Agriculturii din Afganistan și în presa afgană.
Partea afgană a prezentat deplasarea drept o vizită oficială, efectuată la invitația autorităților moldovene, având drept obiectiv extinderea cooperării în agricultură. Potrivit acestei versiuni, delegația ar urma să discute despre protecția plantelor, combaterea dăunătorilor, cercetarea agricolă, gestionarea livezilor comerciale și utilizarea tehnologiilor moderne.
Din delegație mai fac parte consilierul adjunctului de ministru, Mawlawi Gul Hazrat Hammad, și directorul Institutului de Cercetări Agricole din Afganistan, Mohammad Rafi Bawari. Partea afgană a anunțat inclusiv întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și posibile programe comune de cercetare.
Explicațiile Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău sunt însă diferite. Instituția susține că vizita a pornit de la discuții purtate de producători agricoli moldoveni cu reprezentanții Ministerului Agriculturii privind realizarea unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan.
„Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții dintre producători agricoli locali și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibilitatea realizării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară", a transmis diplomația de la Chișinău.
Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că membrii delegației nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni. Instituția a insistat, în același timp, că acordarea vizelor nu reprezintă o recunoaștere a administrației instalate de talibani la Kabul.
„Precizăm că membrii delegației care au sosit în țara noastră nu sunt vizați de sancțiuni internaționale. Totodată, Republica Moldova respectă cu strictețe toate regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale și nici alte contacte oficiale cu reprezentanții delegației", a precizat MAE.
Guvernul Republicii Moldova a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost întocmite invitația și documentele necesare acordării vizelor. Autoritățile urmează să revizuiască și procedurile interne, pentru ca asemenea situații să fie analizate inclusiv din perspectiva intereselor de politică externă ale statului.
„Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente, pentru a se asigura respectarea deplină a cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova", a transmis MAE.
Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat pentru Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile privind sosirea delegației afgane.
Șarban a explicat că inițiativa a avut legătură cu interesul unor producători moldoveni de a pătrunde pe piața din Afganistan și cu procedurile cerute de autoritățile afgane înainte de aprobarea importurilor.
Potrivit acestuia, oficialii afgani trebuiau să verifice unitățile de producție și depozitare, într-o procedură comparată de secretarul de stat cu controalele efectuate anterior de serviciul fitosanitar rus înaintea autorizării exporturilor moldovenești.
„În Afganistan, procedura de a importa din altă țară este ca să vină oficialitățile", a explicat Vasile Șarban, susținând că obiectivul demersului a fost identificarea unor noi piețe de desfacere pentru agricultorii moldoveni.
Diferența dintre cele două versiuni ridică semne de întrebare. În timp ce Chișinăul vorbește despre eventuale exporturi cu caracter umanitar și exclude orice contact oficial, comunicările din Afganistan descriu o vizită guvernamentală destinată dezvoltării cooperării tehnice și științifice dintre cele două țări.
Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru avertizează că regimul de la Kabul poate utiliza asemenea deplasări pentru a demonstra că izolarea sa internațională se diminuează.
„Talibanii folosesc asemenea vizite pentru a arăta că izolarea lor externă se reduce", a declarat expertul, subliniind că mesajul poate fi transmis chiar dacă statul gazdă afirmă că nu recunoaște guvernarea talibană.
Talibanii au revenit la putere în Afganistan în august 2021, după retragerea forțelor occidentale și prăbușirea guvernului susținut de Statele Unite. Autoritățile de la Chișinău mențin relațiile diplomatice cu statul afgan, stabilite în 1994, dar nu recunosc actuala administrație de la Kabul.
Argumentul umanitar invocat de Ministerul moldovean al Afacerilor Externe este susținut de datele organizațiilor internaționale. Programul Alimentar Mondial estimează că aproximativ 13,8 milioane de afgani se confruntă cu insecuritate alimentară acută, iar aproape 4,9 milioane de copii, femei însărcinate și femei care alăptează vor avea nevoie în 2026 de tratament împotriva malnutriției.
Criza este provocată de secetă, probleme economice, reducerea finanțării umanitare, revenirea forțată a refugiaților și efectele conflictelor regionale. Programul Alimentar Mondial avertizează că resursele disponibile permit acordarea de ajutor doar unei părți dintre persoanele aflate în nevoie.
Rămâne însă de stabilit dacă vizita delegației afgane a avut exclusiv un caracter tehnic și umanitar sau dacă reprezentanților administrației talibane li s-a oferit, prin emiterea invitației și a vizelor, cadrul unei vizite oficiale pe care autoritățile de la Kabul o pot prezenta drept un pas spre normalizarea relațiilor externe.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a fost evitat în ultimul moment un atac al Iranului asupra Ucrainei
Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee, a declarat luni ca armata iraniana se pregatea sa lanseze un ...
-
Prima fotografie cu nucleul partidului lui Tucker Carlson. Grupul e format din foști suporteri ai lui Donald Trump, dezamăgiți de implicarea sa în războaiele globale
Fosta membra a Congresului Statelor Unite, Marjorie Taylor Greene, a anunțat lansarea neoficiala a mișcarii care iși pro ...
-
Trump manipulează iar prețul petrolului: Iranul neagă existența unui acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Iranul respinge informațiile potrivit carora ar fi ajuns la un acord privind redeschiderea Stramtorii Ormuz și susține c ...
-
Semnal de alarmă la Kremlin: „Radioul Apocalipsei" s-a reactivat după incidentul din Polonia
„Radioul Apocalipsei" al președintelui rus Vladimir Putin a emis din nou mesaje criptice dupa ce o racheta ruseasc ...
-
Apelul telefonic care i-a schimbat planurile lui Trump de a ataca Iranul
Președintele american Donald Trump a facut o schimbare surprinzatoare de strategie, anuland loviturile militare de amplo ...
-
Lupte grele între forțele iraniene și kurzii din Iran. Scopul SUA și Israelului de a crea un cap de pod pentru forțele separatiste pare să eșueze până acum
Medicul Semilunii Roșii, Omid Souresrafil, povestește pentru publicația greaca To Vima experiența sa ca doctor in Kurdis ...
-
SUA și Israel se pregătesc să lovească infrastructura energetică a Iranului. Trump ar putea ordona atacul chiar în zilele următoare
Statele Unite și Israel pregatesc una dintre cele mai ample campanii de lovituri aeriene de pana acum, indreptate impotr ...
-
Criza din Ceuta zguduie UE - Italia suspendă Acordul Schengen cu Spania
Guvernul italian a decis sa suspende Acordul Schengen privind libera circulatie cu Spania, ca raspuns la intrarea in mas ...
-
India: mișcarea "gândacilor" amenință să reia protestele împotriva guvernului. Milioane de studenți vor să iasă în stradă
Mișcarea "gandacilor" acuza guvernul ca nu iși respecta promisiunile, indica The Guardian. Cotidianul britanic relateaz ...
-
Donald Trump are trei scenarii de atac asupra Iranului dar toate duc la un dezastru
Saptamana trecuta, s-a raportat ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, a suspendat atacurile masive asupra Iranul ...
-
Războiul din Orient: Arabia Saudită se aliază cu SUA și lansează un val de atacuri. Iranul a încercat un "atac surpriză"
Armata SUA a interceptat rachete balistice lansate de Iran in cadrul unei tentative de "atac surpriza" asupra fortelor a ...
-
Senatul SUA a confirmat un nou șef peste toate serviciile secrete americane: Jay Clayton devine unul dintre cei mai puternici oameni din America
Agențiile de informații din Statele Unite au un nou lider. Senatul american l-a confirmat pe Jay Clayton in funcția de d ...
-
Războaiele din Iran și Ucraina s-ar putea contopi într-un singur conflict, avertizează analiștii
Relațiile dintre Ucraina și Iran s-au deteriorat dupa ce Kievul a revendicat un atac asupra unei nave iraniene in Marea ...
-
Exerciții militare de amploare: Taiwanul testează mutarea producției de armament în cazul unei invazii chineze
Exerciții militare de amploare: Taiwanul testeaza mutarea producției de armament in cazul unei invazii chinezeTaiwanul v ...
-
SUA începe revizuirea prezenței trupelor americane în Europa: "NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală"
Pentagonul a anunțat luni, 27 iulie, inceputul revizuirii prezenței militare americane in Europa, masura anunțata de sec ...
-
Poliţia italiană anunţă confiscarea a 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic, cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro
O ambarcatiune de mare viteza care transporta peste 2,6 tone de cocaina, cu o valoare de revanzare de circa 500 de milio ...
-
Până la 80 % dintre companiile petroliere globale se vor confrunta cu scăderi semnificative ale producţiei, până în 2040, arată un raport de specialitate
Pana la 80% dintre cele mai mari companii petroliere nationale si internationale se vor confrunta cu scaderi semnificati ...
-
În timpul celulei de criză de la Casa Albă, Donald Trump s-a enervat și a vrut să ordone un atac dezlănțuit asupra Iranului: A fost oprit cu greu de către oficialii de rang înalt
Vicepresedintele JD Vance si generalul Dan Caine, presedintele Comitetului Sefilor de Stat Major, si-au exprimat amandoi ...
-
Cresc tensiunile dintre Iran și Ucraina. Teheranul îl acuză pe Volodimir Zelenski că a ordonat atacul asupra unei nave iraniene, la cererea Israelului
Tensiunile dintre Iran și Ucraina se amplifica dupa ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe preșe ...
-
"Sunt convins că teritorii ale Ucrainei vor ajunge să fie ale României", susține Vladimir Putin într-un interviu
În cadrul unui interviu acordat recent, Vladimir Putin a vorbit despre viitorul Ucrainei. În opinia oficialu ...
-
Iran susține că a vândut petrol de 18 miliarde de dolari de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu
Ministerul Petrolului din Iran a afirmat sambata ca a vandut petrol in valoare de 18 miliarde de dolari in cele cinci lu ...
-
„La marginea inimaginabilului": Situaţia în Orientul Mijlociu a „scăpat de sub control"
Situatia in Orientul Mijlociu, o regiune aflata in razboi, este "scapata de sub control" si "la marginea inimaginabilulu ...
-
Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară
Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleara provoaca o ingrijorare profunda in randul ...
-
Șeful AmCham: Trump va vizita Rusia cu o condiție
Dupa toate probabilitațile, președintele american Donald Trump va vizita Moscova dupa incheierea operațiunii militare sp ...
-
O postare a lui Trump a stârnit furie: „Cel mai dezgustător lucru pe care un președinte al SUA l-ar putea împărtăși"
Experții spun ca Donald Trump se afunda intr-o mlaștina in privința razboiului din Iran, unde de aproape 5 luni nu reușe ...
-
China începe exerciții militare cu muniție reală în Strâmtoarea Taiwan. Autoritățile maritime au instituit restricții de navigație
China desfașoara joi și vineri exerciții militare cu muniție reala in apropierea coastei sale din Stramtoarea Taiwan, in ...
-
Rusia e suspectată de implicare în atacuri asupra instalațiilor CIA. Indiciile care ridică semne de întrebare
Atacuri cu drone iraniene asupra unor instalații CIA din Golf au determinat analiștii serviciilor de informații american ...
-
Cadoul nuclear al lui Trump pentru Arabia Saudită. Acordul secret de 30 de ani care aprinde din nou fitilul în Orientul Mijlociu
Decizie de o proporție geopolitica uriașa la Washington. Președintele Donald Trump a dat unda verde unui acord nuclear d ...
-
Die Welt: Ucraina poate rămâne fără sprijin extern după alegerile din Europa
Conflictul din Ucraina se apropie de o etapa cheie, deoarece Kievul risca sa piarda sprijinul partenerilor din Occident, ...
-
Directorul CIA dezvăluie ce se întâmplă cu trupele lui Putin în „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean
Razboiul Rusiei din țara vecina, care a ajuns la 1.600 de zile, arata ca acum campul de lupta se remodeleaza și obliga a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu