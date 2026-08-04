Cum a fost evitat în ultimul moment un atac al Iranului asupra Ucrainei
Postat la: 04.08.2026 |
Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee, a declarat luni că armata iraniană se pregătea să lanseze un atac asupra a trei ţinte din Ucraina, după atacul ucrainean asupra unei nave comerciale în Marea Caspică, a relatat canalul iranian PressTV, citat de Ukrainska Pravda.
„Intenţionam să lansăm un atac asupra a trei obiective din Ucraina, dar am anulat atacul după ce Ucraina şi-a cerut scuze", a declarat Mohsen Rezaee.
Pe 25 iulie, Iranul a acuzat Ucraina de atacarea unei nave sale comerciale în Marea Caspică. Teheranul a calificat atacul asupra navei sale drept un act de agresiune şi a acuzat Kievul că încearcă să extindă războiul din Ucraina.
Comentând ameninţările Iranului, preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că Iranul şi Coreea de Nord au atacat deja Ucraina, furnizând Rusiei arme, tehnologii militare şi soldaţi. Zelenski a declarat că s-au înregistrat „rezultate foarte bune în urma loviturilor de la distanţă în apele Mării Caspice", menţionând navele implicate în transportul de mărfuri militare.
Ulterior, Ministerul iranian al Afacerilor Externe a publicat o ameninţare la adresa lui Zelenski într-o postare pe reţeaua de socializare X.
Trei zile mai târziu, pe 28 iulie, ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, l-a sunat pe omologul său iranian, Abbas Araghchi, şi l-a asigurat de dorinţa Ucrainei de a evita escaladarea conflictului.
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