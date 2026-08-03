Prima fotografie cu nucleul partidului lui Tucker Carlson. Grupul e format din foști suporteri ai lui Donald Trump, dezamăgiți de implicarea sa în războaiele globale

Fosta membră a Congresului Statelor Unite, Marjorie Taylor Greene, a anunțat lansarea neoficială a mișcării care își propune recuperarea suveranității pentru America însăși. Poza pare a fi făcută în locuința ziaristului Tucker Carlson, așezat în celălalt capăt al mesei.

Grupul de inițiativă e format din foști suporteri ai lui Donald Trump, dezamăgiți de implicarea sa în războaiele din Orientul Mijlociu, atentionează The Independent.

În plan apropiat, față în față, sunt fostul senator Thomas Massie, cu Carolyn Massie, cu care s-a căsătorit după ce a rămas văduv. Anul acesta, Massie a pierdut alegerile preliminare în cadrul Partidului Republican în Kentucky, după ce organizațiile de lobby ca AIPAC au cheltuit zeci de milioane contra lui.

Thomas Massie pledează pentru desecretizarea completă a dosarelor Epstein. Zilele trecute, el a amintit că a fost singurul republican care a votat împotriva unui pachet de ajutor de 40 de milioane de dolari pentru Maroc.

Un document dezvăluit de el, care însoțea expunerea de motive, nota că respectiva comisie a Congresului e la curent că „localitatea Ceuta, administrată de Spania, se află pe teritoriul Marocului și face obiectul unei cereri teritoriale marocane de mult timp”.

Săptămâna aceasta, respectivul punct a fost invadat de cel puțin 60.000 de migranți din Maroc, care doresc să ajungă în Europa. Deși actul intern nu echivalează cu o recunoaștere oficială din partea Statelor Unite a anexării acelui teritoriu, care aparține Spaniei de la 1.668, cu mult înainte să existe statul Maroc, fragmentul a hrănit teorii ale conspirației despre o susținere din afară a acestei invazii în detrimentul Spaniei.

În dreapta, e fostul șef al Contraterorismului, Joe Kent, care a demisionat în martie, în semn de protest față de războiul din Iran. (Alături, în bleu, e soția lui.) În tricou alb e soțiul lui Marjorie Green, Brian Glenn, jurnalist la publicații conservatoare, care a criticat carantina covid și susținerea Ucrainei.

„Angajamentul nostru este 'America În primul rând pentru toți americanii", dreapta, stânga și centru," a scris Marjorie Taylor Greene pe X. Ea a anunțat o nouă „mișcare" politică cu un grup de susținători MAGA care s-au despărțit de președintele Donald Trump din cauza războiului în curs din Iran. „Mișcarea a început," a adăugat ea.

Greene, care a demisionat din Congres în ianuarie, discutase anterior posibilitatea de a forma un nou partid politic după ce s-a săturat de republicani.

„Cred că există un grup dintre noi care, dacă ne decidem să ne aliniem, am putea lansa un adevărat partid axat pe America care nu cade în capcanele democraților sau republicanilor, dar care ar putea alinia câțiva jucători serioși de dreapta și de stânga," i-a spus ea lui Piers Morgan pe 30 iunie.

Carlson, fost gazdă la Fox News și acum podcaster popular, a exprimat acest sentiment în iulie, spunând pentru The Columbia Journalism Review: „Va exista un al treilea partid și voi face tot ce pot pentru a contribui la asta."

Greene și Massie, care și-a pierdut primarele din Kentucky la începutul acestui an în fața unui rival susținut de Trump, au fost de asemenea în vacanță împreună în mai, unde au discutat despre „viitorul politicii în America."

Greene, Massie, Kent și Carlson s-au întors cu toții împotriva lui Trump în legătură cu războiul din Iran, lansat în februarie, argumentând că acesta reprezenta o trădare a promisiunii sale de campanie de a încheia „războaiele fără sfârșit."

Carlson a numit războiul „dezgustător și malefic", în timp ce Kent - care a fost șeful contra-terorismului al lui Trump - a demisionat în martie din cauza opoziției sale față de conflict.

„Nu pot, în bună conștiință, să susțin războiul în curs din Iran," a scris Kent într-o scrisoare postată pe X. „Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii exercitate de Israel și de puternicul său lobby american."

În plus față de opoziția față de Trump în legătură cu războiul din Iran, Greene și Massie s-au rupt și de președintele republican în legătură cu dosarele Epstein, votând pentru a forța Departamentul de Justiție să publice toate dosarele sale despre Jeffrey Epstein.

După ce Trump a atacat-o public, Greene a spus că va demisiona din Congres mai degrabă decât să „îndure o primară dureroasă și plină de ură." Massie s-a despărțit și de Trump în legătură cu dosarele Epstein și a pierdut alegerile primare în mai în fața lui Ed Gallrein, un fost Navy SEAL și loialist al lui Trump. Mandatul său actual se încheie în ianuarie.

La sfârșitul lunii iulie, Massie a fost printre câțiva republicani care au votat pentru o rezoluție privind puterile de război, menită să limiteze autoritatea lui Trump de a duce războiul împotriva Iranului. Măsura a fost aprobată de Cameră cu 214-208.

Trump a lansat atacuri dure împotriva foștilor aliați MAGA care s-au întors împotriva lui, numind-o pe Greene „trădătoare," pe Kent „SLEAZEBAG," pe Carlson „persoană cu IQ scăzut" și pe Massie „slab și patetic."

Ca răspuns la critici mai ample ale războiului - care a dus la moartea a 18 membri ai serviciilor americane și a mii de iranieni - Trump a declarat că conflictul este necesar pentru a preveni Iranul să obțină o armă nucleară.

Deși mai multe sondaje arată că majoritatea americanilor se opun unui război cu Iranul, istoria sugerează că un candidat dintr-un partid de opoziție ar avea șanse reduse de succes. Niciun candidat din partea unui partid terț nu a câștigat președinția în era modernă, iar doar un număr mic de legislatori din Congres nu sunt aliniați cu niciunul dintre cele două partide majore.