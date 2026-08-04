America se retrage în liniște din bazele pe care a spus că Iranul nu le-ar putea atinge niciodată

Pete Hegseth a stat în fața camerelor de filmat în primele săptămâni ale Operațiunii Epic Fury și a spus lumii că America nu se teme de nimeni. Iranul va fi învins. Armata sa va fi decimată. Capacitatea sa de a amenința forțele americane din regiune va fi distrusă definitiv.

Wall Street Journal relatează acum că Statele Unite își reconsideră prezența militară în Kuweit și Bahrain în urma atacurilor susținute cu rachete și drone iraniene care au avariat grav instalațiile americane din ambele țări.

Reconstruirea activității de sprijin naval din Bahrain, sediul Flotei a Cincea a SUA, ar costa aproximativ 400 de milioane de dolari. Este puțin probabil ca structurile avariate să fie reconstruite în locațiile lor actuale.

Sute de militari americani au fost deja repatriați din bazele din Bahrain și din alte țări din regiune, după ce atacurile iraniene au determinat operațiuni urgente de evacuare. Washingtonul ia în considerare acum relocarea unor instalații mai la vest, dincolo de raza de acțiune a rachetelor iraniene, Israelul fiind printre locațiile luate în considerare.

Citiți cu atenție ultimul detaliu. America ar putea reloca infrastructura militară aflată în prezent în Bahrain și Kuweit în Israel. Țara al cărei război a declanșat acest conflict ar putea ajunge să găzduiască bazele din Golf pe care represaliile Iranului le-au făcut imposibile de susținut.

Amploarea a ceea ce au realizat atacurile iraniene doar în Kuweit este uluitoare. Șapte soldați kuweitieni uciși. Patru militari americani uciși și 77 răniți conform americanilor. Ceea ce înseamnă că dacă doriți cifrele reale trebuie sa înmulțiți cel puțin cu 10.

Trei avioane americane F-15E doborâte într-un incident de foc prietenos declanșat de haosul roiurilor de drone iraniene. Ambasada SUA din Kuweit probabil lovită de o rachetă iraniană. Tabăra Canada de la baza aeriană Ali Al Salem a fost lovită, imaginile din satelit confirmând daunele aduse buncărelor canadiene.

În Bahrain, atacurile iraniene au lovit mai multe clădiri din Manama, inclusiv districtul Juffair, unde se află permanent sediul central al Flotei a Cincea a SUA.

Aceasta este realitatea din spatele conferințelor de presă. Cel mai important cartier general strategic al navei americane din Orientul Mijlociu a fost lovit în mod repetat. Bazele sale din Golf, din șapte țări, au suferit 228 de pierderi structurale documentate, verificate de datele satelitului Copernicus al UE.

Personalul său militar a fost evacuat din instalațiile pe care Pentagonul le-a construit decenii întregi ca arhitectură permanentă a dominației regionale americane. Iar Washingtonul se întreabă acum dacă acele facilități pot fi măcar reconstruite acolo unde se află în prezent.

Scandalul nu constă în faptul că America își reevaluează amprenta. Protejarea trupelor prin repoziționare este o judecată militară sensibilă. Scandalul constă în faptul că bărbații și femeile care au servit în acele baze au fost puși în acest pericol de către lideri care au tratat războiul ca pe o reprezentație, au respins fiecare avertisment despre represaliile iraniene ca pe o slăbiciune și au promis o victorie rapidă împotriva unei țări care a petrecut 40 de ani pregătindu-se exact pentru acest conflict.

Senatul SUA a adoptat o rezoluție pentru a opri războiul din Iran. Patru membri ai cabinetului au demisionat din 28 februarie. Bazele americane sunt evacuate și ar putea fi mutate în Israel. Costul războiului se ridică la 29 de miliarde de dolari și crește.

Laurențiu Primo