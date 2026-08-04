Prefectul de Timiș a anunțat decizia în privința mandatului lui Dominic Fritz, găsit de ANI în conflict de interese

Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a anunțat că a semnat ordinul de sancționare disciplinară a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind existența unui conflict de interese. Sancțiunea constă în diminuarea cu 10% a salariului edilului pentru o perioadă de șase luni.

"Am semnat astăzi ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului Dominic Samuel Fritz, sancționarea prevede diminuarea salariului cu 10% pe șase luni de zile" a spus Paul Finta, într-o conferință de presă.

În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Concret, inspectorii de integritate susțin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de firma unui arhitect care era și consilier local USR și care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Dominic Fritz a contestat în instanță constatările Agenției Naționale de Integritate. Dosarul a fost judecat mai întâi la Curtea de Apel Timișoara, care a respins acțiunea primarului și a confirmat existența conflictului de interese administrativ.

Edilul a formulat recurs, cauza ajungând pe masa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. În data de 18 iunie, ÎCCJ a pronunțat decizia definitivă, menținând în întregime poziția inspectorilor ANI și hotărârea primei instanțe.