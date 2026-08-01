Topul celor mai performante servicii secrete din Europa. Pe ce loc se află cele românești
Postat la: 01.08.2026 |
Serviciul britanic de informații externe (MI6) este considerat cea mai performantă agenție de informații din Europa, potrivit unui clasament realizat de revista franceză L'Express în urma unui sondaj în rândul profesioniștilor din comunitatea de informații. Pe următoarele locuri se află serviciul francez DGSE, agențiile olandeze AIVD și MIVD, respectiv serviciile de informații ale Ucrainei. România s-a clasat pe locul 11.
Clasamentul este rezultatul unei investigații desfășurate pe parcursul a trei luni. Revista franceză a intervievat aproximativ 100 de persoane din domeniul informațiilor, iar 60 de experți din 25 de state - inclusiv 17 actuali sau foști directori de servicii secrete, precum și reprezentanți ai CIA și Mossad au fost invitați să își alcătuiască propriul top cinci al celor mai eficiente servicii europene.
Evaluarea a avut la bază experiența profesională a participanților și criterii precum eficiența operațională, capacitatea de recrutare a surselor umane, accesul la informații tehnice și satelitare, desfășurarea de operațiuni clandestine și nivelul de încredere în schimbul de informații cu partenerii.
MI6, apreciat pentru rețelele sale globale
Serviciul britanic MI6 a ocupat primul loc, cu 251 de puncte. Potrivit participanților la sondaj, principalul său avantaj îl reprezintă capacitatea de a recruta și menține, pe termen lung, surse aflate în poziții-cheie din state precum Rusia, China, Turcia și Iran.
Foști oficiali din serviciile occidentale, citați de L'Express, afirmă că MI6 este recunoscut pentru investițiile pe termen lung în rețelele sale de informații și pentru avertismentele timpurii privind pregătirile Rusiei înaintea invaziei Ucrainei din 2022.
Franța și Țările de Jos completează podiumul
Locul al doilea a revenit Direcției Generale pentru Securitate Externă a Franței (DGSE), cu 169 de puncte. Serviciul francez este apreciat pentru combinația dintre informațiile obținute prin surse umane, capacitățile tehnice și posibilitatea de a desfășura operațiuni speciale în afara teritoriului național.
Pe poziția a treia se află serviciile olandeze AIVD și MIVD, care au acumulat 97 de puncte. Deși beneficiază de resurse mai reduse decât alte agenții europene, acestea sunt considerate foarte eficiente și au fost implicate în mai multe operațiuni de informații importante, inclusiv în acțiuni cibernetice desfășurate alături de partenerii occidentali.
Ucraina, pe locul patru
Una dintre surprizele clasamentului este poziția ocupată de serviciile ucrainene SBU și GUR, care au acumulat 77 de puncte și s-au clasat pe locul al patrulea.
Participanții la sondaj au apreciat capacitatea acestora de a desfășura operațiuni complexe în timpul războiului cu Rusia, inclusiv acțiuni de sabotaj, atacuri cu drone și operațiuni clandestine desfășurate în spatele liniilor inamice.
Totuși, raportul arată că unele servicii occidentale rămân prudente în ceea ce privește schimbul integral de informații cu Kievul, invocând riscul existenței unor infiltrați ruși în structurile ucrainene.
Germania, apreciată pentru analiză
Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) completează primele cinci poziții, cu 62 de puncte.
Experții intervievați consideră că BND excelează în analiza informațiilor și în evaluarea evoluțiilor politice și economice, însă este perceput ca fiind mai puțin activ în desfășurarea operațiunilor clandestine decât alte servicii occidentale.
România ocupă locul 11
În clasamentul publicat de L'Express, România se află pe poziția a 11-a, cu 15 puncte, înaintea Spaniei, Finlandei, Elveției și Italiei.
Primele zece poziții sunt ocupate de:
Regatul Unit (MI6) - 251 de puncte;
Franța (DGSE) - 169;
Țările de Jos (AIVD/MIVD) - 97;
Ucraina (SBU și GUR) - 77;
Germania (BND) - 62;
Suedia - 40;
Norvegia - 34;
Estonia - 27;
Polonia - 22;
Danemarca - 16.
România urmează pe locul 11, cu 15 puncte, fiind urmată de Spania (13), Finlanda și Elveția (câte 11), Italia, Belgia și Cehia (câte 9), Lituania (8), Portugalia (6), Austria (3) și Letonia (1).
Grecia, apreciată pentru expertiza privind Turcia
Deși nu a obținut puncte în clasament, Grecia este menționată în analiză drept un partener valoros atunci când este vorba despre informații privind Turcia, datorită poziției geografice și experienței acumulate în monitorizarea regiunii.
Autorii raportului notează că Irlanda și Luxemburg sunt considerate utile în special pentru investigațiile financiare, în timp ce Cipru rămâne un punct important pentru activitatea serviciilor de informații, inclusiv din cauza prezenței tradiționale a unor rețele rusești.
Critici la adresa unor servicii din Europa Centrală
Analiza evidențiază și îngrijorări privind unele servicii de informații din Europa Centrală și de Est.
Ungaria este descrisă de unii participanți drept un partener dificil în schimbul de informații, pe fondul acuzațiilor privind politizarea serviciilor în timpul guvernării lui Viktor Orbán.
Bulgaria este menționată în contextul vulnerabilității elitelor sale la influența rusă, iar serviciul de informații al Slovaciei este plasat la coada clasamentului, fiind criticat pentru probleme de management și pentru presupuse legături cu Moscova.
Revista subliniază că rezultatele reflectă percepțiile și experiența profesională a participanților la sondaj și nu reprezintă o evaluare oficială a performanței serviciilor de informații europene.
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