De ce cancerul nu se transmite între oameni: Descoperirea făcută de cercetători după studierea unor cazuri extrem de rare
Postat la: 01.08.2026 |
Cancerul este una dintre principalele cauze de boală şi deces la nivel mondial. Deşi este o afecţiune produsă de transformarea anormală a propriilor celule, există cazuri extrem de rare în natură în care celulele canceroase pot trece de la un individ la altul din aceeaşi specie. Fenomenul ridică întrebări despre mecanismele prin care organismul împiedică transmiterea bolii şi despre motivele pentru care acest lucru nu se întâmplă la oameni.
O echipă de cercetători din Statele Unite a identificat recent un nou exemplu de cancer transmisibil la un somn de apă dulce (catfish). Descoperirea reprezintă doar al patrulea tip de cancer transmisibil identificat în mod natural la animale şi oferă noi informaţii despre barierele biologice care împiedică apariţia unui fenomen similar la om, potrivit news.ro.
Spre deosebire de cancerele provocate de virusuri sau de alţi agenţi infecţioşi, în aceste cazuri nu microorganismele sunt cele care se transmit. Celulele canceroase sunt cele care părăsesc organismul unui animal, ajung într-un alt individ şi continuă să se multiplice.
Până în prezent, astfel de cancere au fost descrise doar la diavolii tasmanieni, câini, unele specii de scoici şi, cel mai recent, la somni.
La diavolii tasmanieni, transmiterea are loc prin muşcăturile produse în timpul luptelor sau împerecherii. Celulele tumorale pătrund prin răni şi se dezvoltă în organismul celuilalt animal.
La câini, cancerul venerean transmisibil - o tumoră transmisibilă care afectează organele genitale ale câinilor -, se răspândeşte în timpul împerecherii, prin contact direct între mucoasele organelor genitale.
La scoici, mecanismul este diferit. După moartea unui animal bolnav, celulele canceroase sunt eliberate în apă. Alte scoici le pot prelua în timpul filtrării apei pentru hrănire.
În cazul somnilor, mecanismul exact nu este încă stabilit. Cercetătorii iau în calcul atât transmiterea în timpul împerecherii, cât şi posibilitatea ca celulele tumorale să fie preluate din mediul acvatic.
De ce este fenomenul atât de rar
Transmiterea unui cancer între doi indivizi presupune depăşirea mai multor obstacole biologice.
Primul este sistemul imunitar. Acesta reprezintă mecanismul natural de apărare al organismului şi recunoaşte celulele proprii, eliminând rapid celulele străine. Celulele canceroase provenite de la un alt individ sunt identificate, în mod normal, ca fiind străine şi sunt distruse.
Acelaşi principiu explică şi respingerea transplanturilor de organe. Din acest motiv, pacienţii care primesc un organ transplantat urmează tratamente care reduc activitatea sistemului imunitar pentru a preveni respingerea acestuia.
O altă barieră este diversitatea genetică. Majoritatea speciilor, inclusiv oamenii, prezintă diferenţe genetice importante între indivizi. Din această cauză, celulele canceroase provenite de la un organism sunt, de regulă, incompatibile cu organismul altui individ.
Diavolii tasmanieni reprezintă o excepţie. Specia are o diversitate genetică foarte redusă, ceea ce favorizează supravieţuirea şi dezvoltarea celulelor tumorale după transmitere.
În plus, celulele sunt extrem de fragile în afara organismului. Schimbările de temperatură, expunerea la aer sau la radiaţiile ultraviolete le distrug rapid. Din acest motiv, transmiterea este posibilă doar atunci când există un contact direct între animale sau un mediu care permite supravieţuirea temporară a celulelor, cum este apa de mare.
Există riscul unui cancer transmisibil la oameni?
Până în prezent, nu există dovezi că la oameni ar exista un cancer transmisibil care să se răspândească în mod natural între persoane.
Un cancer transmisibil în adevăratul sens al cuvântului presupune ca celulele tumorale să părăsească organismul în care au apărut, să infecteze o altă persoană şi să continue să se înmulţească independent, formând o linie celulară stabilă care se transmite mai departe.
Există însă situaţii rare care pot semăna cu acest fenomen, fără a reprezenta o transmitere naturală a cancerului.
Astfel de cazuri includ transmiterea accidentală a unor celule tumorale prin transplant de organe, trecerea unor celule canceroase de la mamă la făt în timpul sarcinii sau accidente profesionale produse prin înţepare cu un ac contaminat. De asemenea, unele virusuri, precum virusul papiloma uman (HPV), cresc riscul apariţiei cancerului, însă virusul este cel care se transmite, nu celulele canceroase.
Ce pot învăţa cercetătorii din aceste cazuri
Specialiştii consideră că studiul cancerelor transmisibile la animale poate oferi informaţii importante despre biologia cancerului.
Aceste modele naturale permit investigarea modului în care celulele tumorale evită răspunsul sistemului imunitar, supravieţuiesc în afara organismului şi colonizează o nouă gazdă. Înţelegerea acestor mecanisme ar putea contribui la dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare privind evoluţia tumorilor şi răspândirea lor în organism.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Israelul a atacat iar Fâşia Gaza: Un depozit de spital avariat, mai mulți morți
Mai multe atacuri aeriene ale Israelului asupra Fasiei Gaza au ucis doua persoane si au avariat grav depozitul de proviz ...
-
OMS trage un semnal de alarmă: Epidemia de Ebola se intensifică într-un ritm 'excepţional'
Epidemia de Ebola din Republica Democratica Congo (RDC) se intensifica intr-un ritm "exceptional", a avertizat sambata O ...
-
ChatGPT nu va mai scrie „în stilul lui Hemingway". De acum se respectă drepturile de autor
Cei care sperau ca doar cateva instrucțiuni tastate sa-i transforme in Agatha Christie, Stephen King sau Ernest Hemingwa ...
-
Topul celor mai performante servicii secrete din Europa. Pe ce loc se află cele românești
Serviciul britanic de informații externe (MI6) este considerat cea mai performanta agenție de informații din Europa, pot ...
-
Decizia inițială a Fitch a fost de retrogradare, transmite un oficial BNR. „Pericolul este mai mare decât era înainte"
Eugen Radulescu, consilier al guvernatorului BNR, a explicat in cadrul unei intervenții televizate ca decizia inițiala a ...
-
Noile ţinte ale Kremlinului: Rusia a lansat o campanie uriașă de bombardare a benzinăriilor în Ucraina
Benzinaria era deja in flacari cand polițistul Mykhailo Tsypliakov și colegii sai au alergat sa ajute. A auzit zumzetul ...
-
Vaticanul are o nouă constituție. A fost promulgată de Papa Leon al XIV-lea. Ce prevede noua lege fundamentală a celui mai mic stat din lume
Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri, 31 iulie, o noua constituție pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o ...
-
Roverul NASA a descoperit poligoane stranii pe planeta Marte. Astronomii au fost uimiți: „Ne-a tăiat respirația"
Imaginile surprinse de roverul Curiosity pe planeta Marte i-a lasat pe oamenii de știința- fara raspuns. Vehiculul NASA ...
-
"Prețul energiei a fost scumpit artificial în Europa", susține un profesor universitar român
Un economist roman susține ca masurile ecologice stabilite de la varful Uniunii Europene au mers prea departe. Profesoru ...
-
Fără amenințări de securitate: Casa Albă, despre numărul dronelor cu arme confiscate la Cupa Mondială
Un oficial al Casei Albe a declarat, vineri, ca printre cele 700 de aparate aeriene fara pilot interceptate la locurile ...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Autoritațile romane au avut in ultimele saptamani discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din ...
-
Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Uniunea Europeana a pus in aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample mo ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
-
Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
În timp ce pe noi mai mult ne-a insingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de ...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Ofertele de pe platformele digitale, între oportunitate și capcană: detaliile pe care utilizatorii trebuie să le verifice
Expansiunea accelerata a comerțului online a transformat radical modul in care consumatorii interacționeaza cu piața mod ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu