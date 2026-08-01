Vaticanul are o nouă constituție. A fost promulgată de Papa Leon al XIV-lea. Ce prevede noua lege fundamentală a celui mai mic stat din lume

Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri, 31 iulie, o nouă constituție pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o înlocuiește pe cea adoptată de predecesorul său, Francisc, în 2023, informează DPA.

Noua lege fundamentală are ca scop adaptarea funcțiilor instituțiilor statului la schimbările survenite în ultimii ani.

Una dintre cele mai semnificative schimbări se referă la conducerea Comisiei Pontificale, organul legislativ central al Statului Vatican. Președinția acestei comisii nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor.

Noua constituție confirmă o regulă introdusă deja de Leon al XIV-lea în noiembrie 2025.

Modificarea clarifică, de asemenea, o zonă de incertitudine care exista încă din martie 2025, când sora Raffaella Petrini a preluat conducerea Guvernoratului - și, odată cu aceasta, în mod automat, și președinția comisiei - în pofida faptului că nu era cardinal. Guvernoratul reprezintă administrația oficială a acestui mic stat situat în interiorul Italiei.

Noua lege fundamentală, compusă din 25 de articole, clarifică, de asemenea, responsabilitățile Guvernoratului și cooperarea în cadrul conducerii sale.

În plus, noua constituție subliniază independența sistemului judiciar al Vaticanului și stabilește norme privind administrarea financiară și alte proceduri de stat.

Ca și până acum, papa, în calitate de suveran al statului Vatican, deține autoritatea supremă legislativă, executivă și judiciară.