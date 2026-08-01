Israelul a atacat iar Fâşia Gaza: Un depozit de spital avariat, mai mulți morți

Mai multe atacuri aeriene ale Israelului asupra Fâşiei Gaza au ucis două persoane şi au avariat grav depozitul de provizii medicale al unui spital, sâmbătă, conform spitalelor şi autorităţilor locale, relatează AFP.

Atacurile au avut loc după ce preşedintele american Donald Trump şi gruparea palestiniană Hamas au anunţat un acord de încheiere a războiului, pe care Israelul nu l-a confirmat încă oficial.

Acordul prevede încetarea operaţiunilor militare şi retragerea treptată a armatei israeliene în schimbul dezarmării mişcării islamiste, scrie agerpres.ro.

Două atacuri soldate cu morți și răniți

O persoană a fost ucisă şi alte câteva au fost rănite într-un atac aerian asupra oraşului Gaza, conform Spitalului al-Shifa, care a tratat victimele. Armata israeliană, contactată de AFP, a declarat că atacul a vizat un terorist Hamas din zonă.

În Deir al-Balah, în centrul Fâşiei Gaza, un alt atac aerian a ucis o persoană, conform Spitalului al-Aqsa, care a primit cadavrul.

Şi în acest caz, armata israeliană a declarat că a vizat un membru al Hamas.

Depozitul de provizii medicale al unui spital, grav avariat

Un al treilea atac, conform Apărării Civile, a vizat un depozit de provizii medicale aparţinând Spitalului al-Aqsa, provocând pagube semnificative, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriu.

Ministerul a precizat că atacul a avariat şi o clinică ambulatorie situată în apropiere.

"Cantităţi vitale de provizii şi echipamente medicale destinate pacienţilor sunt inutilizabile sau distruse", a precizat ministerul. Imaginile AFP de la faţa locului arată un crater mare în pământ şi oameni care caută prin resturi printre ceea ce par a fi provizii medicale.

Hamas cere presiuni asupra Israelului

Armata israeliană a precizat că "analizează" această ultimă evoluţie.

"Sper ca războiul să se încheie cu adevărat, astfel încât să putem trăi ca fiinţe umane", a spus Jaber Abed, care a fugit din cortul său, situat lângă spital, în zori.

"Mingea este în terenul" Israelului, a declarat sâmbătă pentru AFP Bassem Nadim, membru al biroului politic al Hamas, îndemnând mediatorii din conflict să "pună presiune pe Israel pentru a înceta să mai încalce armistiţiul".

Armistițiul continuă să fie contestat de ambele părți

Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului în vigoare din octombrie anul trecut, iar atacurile israeliene asupra teritoriului au rămas foarte frecvente.

Din octombrie, cel puţin 1.222 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza, conform Ministerului Sănătăţii din teritoriu, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Armata israeliană raportează că a pierdut cinci soldaţi în Fâşia Gaza în aceeaşi perioadă, precum şi un angajat civil sub contract.

AFP: Verificarea independentă a informațiilor este limitată

Restricţiile impuse presei şi accesul limitat la Fâşia Gaza împiedică AFP să verifice independent numărul morţilor sau să relateze liber despre violenţe la faţa locului, precizează agenţia franceză de presă.