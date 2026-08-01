SUA și Israel se pregătesc să lovească infrastructura energetică a Iranului. Trump ar putea ordona atacul chiar în zilele următoare

Statele Unite și Israel pregătesc una dintre cele mai ample campanii de lovituri aeriene de până acum, îndreptate împotriva obiectivelor din infrastructura energetică a Iranului, potrivit mai multor surse citate de CBS News.

Potrivit acestora, atacurile ar putea începe chiar în acest weekend. Sursele citate de postul american au precizat că, la Washington, s-a discutat despre posibilitatea încheierii operațiunii înainte de deschiderea piețelor financiare de luni, din cauza îngrijorărilor legate de impactul acesteia asupra economiei americane și mondiale. Termenul exact de finalizare a operațiunii nu a fost însă stabilit.

Mai multe surse americane au declarat că Israelul a fost deja informat cu privire la planuri și își coordonează acțiunile cu Statele Unite. În același timp, președintele american Donald Trump nu a dat încă ordinul final pentru declanșarea atacurilor.

O operațiune comună ar însemna revenirea Israelului la acțiuni militare active, întrerupte după armistițiul mediat de SUA. De la eșuarea memorandumului de înțelegere și reluarea operațiunilor militare americane, la începutul lunii iulie, Iranul nu a mai lansat atacuri pe teritoriul israelian.

Un oficial israelian a declarat pentru CBS News că Israelul nu are cunoștință de vreo decizie de reluare a operațiunilor militare depline și că nu a fost implicat în planificarea niciunei acțiuni militare împotriva Iranului.

O parte dintre membrii administrației responsabili de probleme politice s-a opus ferm acestui scenariu

Potrivit surselor citate, planul atacurilor a fost discutat în cadrul unei ședințe de guvern a administrației Trump, desfășurată vineri, 31 iulie, la Camp David. Una dintre surse a precizat că o parte dintre angajații Casei Albe responsabili de probleme politice s-au opus ferm acestui scenariu.

În partea ședinței deschisă presei, Trump a declarat că Statele Unite îi vor lovi „foarte puternic", adăugând că, la un moment dat, iranienii vor spune că nu mai pot rezista. Întrebat despre posibilitatea revenirii la diplomație, președintele american a răspuns că, în opinia sa, obiectivul este pur și simplu victoria.

Două surse citate de CBS News susțin că principalele ținte ar putea fi obiective din sectorul energetic, printre care centrale electrice și rafinării de petrol.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru CBS News că, așa cum a subliniat președintele Trump în cadrul ședinței de guvern, Statele Unite vor ieși învingătoare, iar Iranul nu va obține arme nucleare pe durata mandatului său.

Purtătorul principal de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a precizat că Departamentul Apărării nu va comenta posibilele ținte până când președintele nu va lua o decizie finală, subliniind însă că Departamentul de Război este pe deplin pregătit să execute ordinele președintelui în orice moment.

Oficialii americani au discutat posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a Teheranului

Un fost oficial militar american a explicat pentru CBS News că loviturile asupra infrastructurii energetice ar putea limita semnificativ capacitatea autorităților iraniene de a asigura funcționarea serviciilor de stat și de a administra eficient țara.

Potrivit unui oficial israelian de rang înalt, în cadrul unei întâlniri desfășurate în această săptămână, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a prezentat lui Trump trei variante de acțiune pentru continuarea conflictului, printre care și lovituri militare asupra rutelor terestre de aprovizionare. Netanyahu s-a întâlnit, de asemenea, cu secretarul american de război, Pete Hegseth.

Un oficial american a menționat că, anterior în cadrul acestui conflict, SUA au mai lovit poduri cu dublă utilizare, folosite atât de forțele militare, cât și de populația civilă.

În plus, vineri, oficialii americani au discutat, la nivel înalt, posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a Teheranului, însă, până în cursul după-amiezii, nu fusese luată nicio decizie în acest sens.

Săptămâna trecută, Trump a scris pe Truth Social că, drept răspuns la fiecare atac asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, SUA vor bombarda și vor distruge câte un pod sau o centrală electrică din Iran.