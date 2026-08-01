Decizia inițială a Fitch a fost de retrogradare, transmite un oficial BNR. „Pericolul este mai mare decât era înainte"

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a explicat în cadrul unei intervenții televizate că decizia inițială a Fitch privind ratingul României a fost de retrogradare și că pericolul este mai mare ca în trecut, din cauza reformelor întârziate pe fondul crizei politice.

Potrivit consilierul guvernatorului BNR, Fitch a subliniat că a menținut ratingul după un apel făcut de România, „ceea ce a condus la o acțiune privind ratingul diferită de decizia inițială". „Înseamnă că pur și simplu decizia inițială fusese de downgradare a României, dar, ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-au prezentat Guvernul și BNR, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru câteva luni. Nu numai că nu a trecut (pericolul, n.red.), dar este mai mare decât era înainte. Din cauză că ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor.

Dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care e absolut necesară și nu mai poate fi întârziată. Chestiunea aceasta eu o identific sub numele de extracție de rente din sectorul public. Ea se manifestă pe o scară incredibil de mare, începând cu jaful, avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauză că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit. Iar aici nu e vorba numai de sumele uriașe care s-au pierdut. E vorba că se generează un anumit sistem incredibil de pernicios. Atunci când știi că ești într-un sat fără câini, nu umbli cu bățul la tine", a explicat consilierul guvernatorului BNR.

„Apoi avem domenii întregi unde administrarea a fost extraordinar de proastă. Și mă gândesc în primul rând chiar la energie. Acum, sigur, situația de față are o cauză excepțională. Seceta, scăderea Dunării. Nu poți să prevezi și nu poți să eviți o asemenea situație. Dar ce trebuia să facem și nu am făcut - să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să-i încurajăm pe prosumatori, nu să ne batem joc de ei.

Unul din lucrurile pe care le-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost să înghețăm prețul la energie electrică, ce are ca efect fix că ne apropiem de o asemenea situație. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma oricât doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim de o administrare complet ineptă a sistemului energetic. Iar aici sunt deja dovezi, fapte care se cunosc. Am observat că guvernul Bolojan a fost trântit exact atunci când a deschis cămara legată de energia electrică. Nu putem să continuăm în felul acesta. E nevoie neapărat de măsuri serioase, de restructurare", a mai afirmat specialistul, conform sursei citate.

Agenția de rating Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus", cu perspectivă negativă, după un apel făcut de România, „ceea ce a condus la o acțiune privind ratingul diferită de decizia inițială", potrivit comunicatului organizației prin care a fost anunțată decizia.