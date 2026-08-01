Cei care sperau ca doar câteva instrucțiuni tastate să-i transforme în Agatha Christie, Stephen King sau Ernest Hemingway au parte de o veste neplăcută din partea ChatGPT.

OpenAI a reprogramat discret chatbotul pentru a respinge solicitările directe de a reproduce sau imita stilul unui autor anume, indiferent dacă acesta mai este în viață pentru a se opune sau dacă a murit de zeci de ani.

Publicația Ars Technica a fost prima care a observat schimbarea, testând personal mai multe solicitări adresate ChatGPT pentru a confirma tiparul. Engadget a realizat, la rândul său, teste similare și a obținut același rezultat, menționând un studiu al publicației No Latency potrivit căruia, până acum câteva luni, ChatGPT nu refuza astfel de cereri nici măcar pentru autorii decedați, ceea ce sugerează că este vorba despre o restricție cu adevărat nouă, nu despre o eroare care a scăpat neobservată, relatează Euronews.

La o cerere Ars Technica de a scrie o scenă introductivă „în stilul" lui King, ChatGPT a răspuns că nu poate imita îndeaproape stilul distinctiv al autorului, oferind în schimb un text original construită în jurul fricii specifice orașelor mici.

Situația este similară în cazul lui John Steinbeck: chatbotul refuză cererea directă, însă oferă, nesolicitat, un text alternativ de aproximativ 750 de cuvinte, o poveste plasată în epoca Marii Depresiuni, construită, potrivit testelor realizate de Fast Company, pe „calități generale precum naturalismul dur, greutățile economice, peisajele rurale vii și inegalitatea socială", fără a reproduce însă stilul autentic al scriitorului.

Rămâne, totuși, o portiță pentru cei care refuză să vadă în această schimbare un semn că ar trebui, poate, să își folosească propriile abilități de scriere creativă, altfel spus, propria minte, în loc să se bazeze pe o mașină: formularea unei cereri care descrie trăsăturile stilistice ale unui autor, fără a-l numi direct, ar putea în continuare funcționa.

Schimbarea vine după un val de procese intentate de autori împotriva OpenAI și după o decizie într-un proces privind drepturile de autor, în valoare de 1,5 miliarde de dolari, pronunțată împotriva companiei rivale, Anthropic. Prin blocarea imitațiilor stilistice, OpenAI poate argumenta că instrumentul său inspiră creația, nu o reproduce.

Rămâne, însă, de văzut dacă cititorii pot sesiza diferența dintre un text „inspirat de Steinbeck" și unul „scris efectiv de Steinbeck". Primele teste sugerează că textul generat artificial sună adesea mai șters decât materialul original, cu paragrafe scurte, dar fără fluența sau impactul care au făcut ca originalul să merite imitat.