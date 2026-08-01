Noile ţinte ale Kremlinului: Rusia a lansat o campanie uriașă de bombardare a benzinăriilor în Ucraina

Benzinaria era deja în flăcări când polițistul Mykhailo Tsypliakov și colegii săi au alergat să ajute. A auzit zumzetul unei a doua drone care cobora și lovea pământul, notează CNN.

„Am văzut o străfulgerare, apoi m-am ridicat imediat", a spus Tsypliakov. „Am văzut că aveam brațul, picioarele și trunchiul rănite."

El este una dintre zecile de victime ale ultimei campanii a Rusiei împotriva infrastructurii civile a Ucrainei: benzinăriile. Peste 200 au fost lovite în iunie și iulie, ceea ce înseamnă aproximativ trei pe zi, potrivit oficialilor ucraineni.

Acestea sunt menite, a spus Tsypliakov, „să intimideze, să semene frică și panică. Panica este cel mai înfricoșător lucru în acest moment. Pentru că atunci când o persoană intră în panică, își pierde controlul asupra ei înșiși."

Atacurile s-au concentrat asupra benzinăriilor apropiate de liniile frontului - și la o rază mai mare de acțiune a dronelor de atac ale Rusiei. Dar atacurile aeriene, dronele pe distanțe mai lungi și dronele de atac mai mici, cu rază mai mică de acțiune, au contribuit, de asemenea, la numărul de victime, lovind ținte din apropierea capitalei Kiev.

Ucrainenii văd campania rusească ca pe o încercare de a impune același haos observat la benzinăriile rusești, de la atacurile repetate ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au provocat cozi uriașe pentru combustibil în jurul Moscovei și al altor orașe importante.

Atacul rusesc tot mai extins asupra țintelor civile vine într-un moment în care oficialii occidentali avertizează asupra unei posibile escaladări din partea președintelui rus Vladimir Putin, ca răspuns la bilanțul campaniei de drone cu rază lungă de acțiune a Kievului împotriva infrastructurii industriale a Rusiei.

În noaptea de sâmbătă, cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste două duzini au fost rănite în atacurile rusești asupra Kievului, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Incendii și pagube au fost raportate în cinci zone ale capitalei, inclusiv în districtul vestic Solomyanskyi, unde o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost parțial distrusă. Acesta a urmat unui atac aerian rusesc masiv și mortal asupra Ucrainei la începutul acestei săptămâni, care a implicat rachete balistice puternice.

Imaginile cu depozite și rafinării rusești în flăcări au spulberat aspectul de siguranță pe care Moscova a încercat să-l mențină după patru ani de război. Rusia a lansat un număr record de rachete balistice în ultimele săptămâni, iar iunie a fost cea mai mortală lună pentru civilii ucraineni din 2022, a relatat Națiunile Unite.

O analiză CNN a localizat și a confirmat cel puțin 30 de videoclipuri cu atacuri asupra benzinăriilor din întreaga țară în iunie și iulie.

Regina Harcenko, primarul interimar al orașului Zaporijia, a declarat că orașul a fost lovit de 54 de atacuri care vizau benzinării într-o perioadă de 24 de zile, până pe 27 iulie. Aceste atacuri au ucis patru persoane și au rănit 29, a adăugat ea.

„Acesta este un terorism deliberat care vizează infrastructura civilă și civilii", a spus Harcenko. „Rusia vizează în mod deliberat instalații care nu au nicio semnificație militară, dar... sunt esențiale pentru funcționarea zilnică a unui oraș mare."

Orașul Zaporijia se află din ce în ce mai mult în raza de acțiune a dronelor rusești, a căror rază de acțiune s-a extins mai mult de la „zona ucigașă" din prima linie pentru a permite aeronavelor de atac ale Moscovei să hărțuiască și să ucidă în interiorul unui centru populat important.

Kramatorsk, un oraș din Donbas din ce în ce mai aproape de avansurile Rusiei, pas cu pas, și Harkov, un oraș mai aproape de granița cu Rusia, sunt, de asemenea, puternic afectate.

În Ucraina, unde transportul aerian comercial este imposibil și al cărui vast teritoriu este conectat printr-o rețea enormă de drumuri și căi ferate, stațiile de alimentare cu combustibil au căpătat o valoare exagerată ca loc unde evacuații, soldații, șoferii de transport se pot opri, regrupa și recupera.

Iaroslav Starovoitenko, președintele Asociației Ucrainene de Petrol și Gaze, a declarat că atacurile rusești au avut ca scop „intimidarea" civililor obișnuiți. „Benzinăriile au devenit aceste puncte cheie de refugiu, în timp ce oamenii fugeau de război. Apoi, Rusia a încercat să provoace o pană de curent intenționată, întrerupând electricitatea și încălzirea pentru a ne îngheța iarna."

Stațiile de alimentare cu combustibil aveau generatoare, mereu pornite, a spus el. „Acestea erau locuri unde oamenii puteau bea ceai fierbinte, își puteau alimenta mașinile, se puteau încălzi și chiar puteau pregăti lapte pentru bebeluși."

O scurtă vizită la o benzinărie din afara Kievului a sugerat că panica era departe de a fi universală. Serhiy a glumit că a fost eliberat din armată după ce a fost rănit grav pe linia frontului. „Dacă vine un atac aici, care este diferența?", a spus el. „Nu m-a ucis pe linia frontului, așa că nu mă va ucide nici aici."

Vladyslav, un șofer de livrare, a spus: „Nimeni nu știe unde va fi atacul și nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare. Dar lucrez. Nu pot pur și simplu să nu merg."

Un alt șofer, Maksym, a spus „acum nu există probleme la Kiev, dar, desigur, vor exista dacă vor continua să le distrugă."

Moscova a prezentat aceste atacuri online. Unitatea de elită de drone a Rusiei, Rubicon, a postat luna aceasta un videoclip care prezintă nouă atacuri asupra benzinăriilor din regiunile Harkov și Sumy.

Oficialii ucraineni au sugerat că atacurile au avut ca scop să arate că Rusia este capabilă să provoace perturbări similare aprovizionării cu combustibil a Ucrainei, deoarece aceasta a suferit din cauza țintirii de la distanță a rafinăriilor sale de petrol de către Ucraine.

„Oamenii obișnuiau să glumească spunând că Rusia este o «țară a benzinăriilor», dar, în realitate, această «țară a benzinăriilor» a rămas fără benzină. Vedem cozi uriașe la benzinării [în Rusia]." El a spus că atacurile au avut ca scop „să le arate propriului popor: «Uite, e și mai rău în Ucraina»".