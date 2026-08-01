Noile ţinte ale Kremlinului: Rusia a lansat o campanie uriașă de bombardare a benzinăriilor în Ucraina
Postat la: 01.08.2026 |
Benzinaria era deja în flăcări când polițistul Mykhailo Tsypliakov și colegii săi au alergat să ajute. A auzit zumzetul unei a doua drone care cobora și lovea pământul, notează CNN.
„Am văzut o străfulgerare, apoi m-am ridicat imediat", a spus Tsypliakov. „Am văzut că aveam brațul, picioarele și trunchiul rănite."
El este una dintre zecile de victime ale ultimei campanii a Rusiei împotriva infrastructurii civile a Ucrainei: benzinăriile. Peste 200 au fost lovite în iunie și iulie, ceea ce înseamnă aproximativ trei pe zi, potrivit oficialilor ucraineni.
Acestea sunt menite, a spus Tsypliakov, „să intimideze, să semene frică și panică. Panica este cel mai înfricoșător lucru în acest moment. Pentru că atunci când o persoană intră în panică, își pierde controlul asupra ei înșiși."
Atacurile s-au concentrat asupra benzinăriilor apropiate de liniile frontului - și la o rază mai mare de acțiune a dronelor de atac ale Rusiei. Dar atacurile aeriene, dronele pe distanțe mai lungi și dronele de atac mai mici, cu rază mai mică de acțiune, au contribuit, de asemenea, la numărul de victime, lovind ținte din apropierea capitalei Kiev.
Ucrainenii văd campania rusească ca pe o încercare de a impune același haos observat la benzinăriile rusești, de la atacurile repetate ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au provocat cozi uriașe pentru combustibil în jurul Moscovei și al altor orașe importante.
Atacul rusesc tot mai extins asupra țintelor civile vine într-un moment în care oficialii occidentali avertizează asupra unei posibile escaladări din partea președintelui rus Vladimir Putin, ca răspuns la bilanțul campaniei de drone cu rază lungă de acțiune a Kievului împotriva infrastructurii industriale a Rusiei.
În noaptea de sâmbătă, cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste două duzini au fost rănite în atacurile rusești asupra Kievului, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei. Incendii și pagube au fost raportate în cinci zone ale capitalei, inclusiv în districtul vestic Solomyanskyi, unde o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost parțial distrusă. Acesta a urmat unui atac aerian rusesc masiv și mortal asupra Ucrainei la începutul acestei săptămâni, care a implicat rachete balistice puternice.
Imaginile cu depozite și rafinării rusești în flăcări au spulberat aspectul de siguranță pe care Moscova a încercat să-l mențină după patru ani de război. Rusia a lansat un număr record de rachete balistice în ultimele săptămâni, iar iunie a fost cea mai mortală lună pentru civilii ucraineni din 2022, a relatat Națiunile Unite.
O analiză CNN a localizat și a confirmat cel puțin 30 de videoclipuri cu atacuri asupra benzinăriilor din întreaga țară în iunie și iulie.
Regina Harcenko, primarul interimar al orașului Zaporijia, a declarat că orașul a fost lovit de 54 de atacuri care vizau benzinării într-o perioadă de 24 de zile, până pe 27 iulie. Aceste atacuri au ucis patru persoane și au rănit 29, a adăugat ea.
„Acesta este un terorism deliberat care vizează infrastructura civilă și civilii", a spus Harcenko. „Rusia vizează în mod deliberat instalații care nu au nicio semnificație militară, dar... sunt esențiale pentru funcționarea zilnică a unui oraș mare."
Orașul Zaporijia se află din ce în ce mai mult în raza de acțiune a dronelor rusești, a căror rază de acțiune s-a extins mai mult de la „zona ucigașă" din prima linie pentru a permite aeronavelor de atac ale Moscovei să hărțuiască și să ucidă în interiorul unui centru populat important.
Kramatorsk, un oraș din Donbas din ce în ce mai aproape de avansurile Rusiei, pas cu pas, și Harkov, un oraș mai aproape de granița cu Rusia, sunt, de asemenea, puternic afectate.
În Ucraina, unde transportul aerian comercial este imposibil și al cărui vast teritoriu este conectat printr-o rețea enormă de drumuri și căi ferate, stațiile de alimentare cu combustibil au căpătat o valoare exagerată ca loc unde evacuații, soldații, șoferii de transport se pot opri, regrupa și recupera.
Iaroslav Starovoitenko, președintele Asociației Ucrainene de Petrol și Gaze, a declarat că atacurile rusești au avut ca scop „intimidarea" civililor obișnuiți. „Benzinăriile au devenit aceste puncte cheie de refugiu, în timp ce oamenii fugeau de război. Apoi, Rusia a încercat să provoace o pană de curent intenționată, întrerupând electricitatea și încălzirea pentru a ne îngheța iarna."
Stațiile de alimentare cu combustibil aveau generatoare, mereu pornite, a spus el. „Acestea erau locuri unde oamenii puteau bea ceai fierbinte, își puteau alimenta mașinile, se puteau încălzi și chiar puteau pregăti lapte pentru bebeluși."
O scurtă vizită la o benzinărie din afara Kievului a sugerat că panica era departe de a fi universală. Serhiy a glumit că a fost eliberat din armată după ce a fost rănit grav pe linia frontului. „Dacă vine un atac aici, care este diferența?", a spus el. „Nu m-a ucis pe linia frontului, așa că nu mă va ucide nici aici."
Vladyslav, un șofer de livrare, a spus: „Nimeni nu știe unde va fi atacul și nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare. Dar lucrez. Nu pot pur și simplu să nu merg."
Un alt șofer, Maksym, a spus „acum nu există probleme la Kiev, dar, desigur, vor exista dacă vor continua să le distrugă."
Moscova a prezentat aceste atacuri online. Unitatea de elită de drone a Rusiei, Rubicon, a postat luna aceasta un videoclip care prezintă nouă atacuri asupra benzinăriilor din regiunile Harkov și Sumy.
Oficialii ucraineni au sugerat că atacurile au avut ca scop să arate că Rusia este capabilă să provoace perturbări similare aprovizionării cu combustibil a Ucrainei, deoarece aceasta a suferit din cauza țintirii de la distanță a rafinăriilor sale de petrol de către Ucraine.
„Oamenii obișnuiau să glumească spunând că Rusia este o «țară a benzinăriilor», dar, în realitate, această «țară a benzinăriilor» a rămas fără benzină. Vedem cozi uriașe la benzinării [în Rusia]." El a spus că atacurile au avut ca scop „să le arate propriului popor: «Uite, e și mai rău în Ucraina»".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Vaticanul are o nouă constituție. A fost promulgată de Papa Leon al XIV-lea. Ce prevede noua lege fundamentală a celui mai mic stat din lume
Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri, 31 iulie, o noua constituție pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o ...
-
Roverul NASA a descoperit poligoane stranii pe planeta Marte. Astronomii au fost uimiți: „Ne-a tăiat respirația"
Imaginile surprinse de roverul Curiosity pe planeta Marte i-a lasat pe oamenii de știința- fara raspuns. Vehiculul NASA ...
-
"Prețul energiei a fost scumpit artificial în Europa", susține un profesor universitar român
Un economist roman susține ca masurile ecologice stabilite de la varful Uniunii Europene au mers prea departe. Profesoru ...
-
Fără amenințări de securitate: Casa Albă, despre numărul dronelor cu arme confiscate la Cupa Mondială
Un oficial al Casei Albe a declarat, vineri, ca printre cele 700 de aparate aeriene fara pilot interceptate la locurile ...
-
Ne pune pe butuci: Impactul fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii
Caldura, seceta, ploile torențiale și inghețurile tarzii creeaza mari probleme fermierilor germani. Ei reacționeaza deja ...
-
Pericolul care ar fi lovit România definitiv: Ce țări UE au fost retrogradate la "junk" și în cât timp au reușit să-și îmbunătățească clasificarea
Autoritațile romane au avut in ultimele saptamani discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody's, care au evaluat din ...
-
Cum vor arăta condițiile pentru noul permis auto. Titi Aur explică criteriile care fac diferența
Uniunea Europeana a pus in aplicare un nou cadru legislativ privind permisele de conducere, care aduce cele mai ample mo ...
-
Fitch menține din nou ratingul suveran al României BBB-, cu perspectivă negativă. Ce avertizează agenția și cum a evitat țara noastră retrogradarea la „junk"
Agenția Fitch a decis, vineri noapte, sa mențina ratingul Romaniei la „BBB-", ultima treapta recomandata investiți ...
-
Răzvan Dumitrescu îl taxează pe Ilie Bolojan după ce le-a cerut românilor să stingă lumina: "Prostia nu doare...Iar o nenorocire nu vine niciodată singură"
Jurnalistul Razvan Dumitrescu il taxeaza pe Ilie Bolojan dupa ce le-a cerut romanilor sa stinga lumina seara, ca sa scad ...
-
"Idiotul util": Lucian Mîndruță anunță că nu mai spală haine seara și a oprit aerul condiționat - "NU facem pentru Bolojan și Grindeanu, ci pentru țară!"
Influencerul Lucian Mindruța spune ca nu mai spala haine seara și ca a oprit și aerul condiționat. Am deschis fereastra, ...
-
Permisul auto, condiționat de noi reguli medicale. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății
Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin care modifica normele medicale aplicabile la obținer ...
-
O întrebare care frizează paranormalul: Unde dispare apa de pe Dunăre?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat criza apei de pe Dunare in contextul problemelor din sistemul energeti ...
-
Conștiința apare din sentimentele tale-nu din gânduri, spun oamenii de știință
Cogito, ergo sum. Gandesc, deci exist. Probabil ca majoritatea dintre noi au auzit de nenumarate ori faimosul dicton a ...
-
După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv
Datele Institului Național de Statistica (INS) privind turismul in prima dintre lunile active de vara, luna iunie, care ...
-
Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte
Europarlamentarul Diana Șoșoaca da primul mesaj public dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier in urma caruia a ...
-
Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
În timp ce pe noi mai mult ne-a insingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de ...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Ofertele de pe platformele digitale, între oportunitate și capcană: detaliile pe care utilizatorii trebuie să le verifice
Expansiunea accelerata a comerțului online a transformat radical modul in care consumatorii interacționeaza cu piața mod ...
-
Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom
Statul roman incearca sa-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și ...
-
Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa
Bulgaria este lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea deficitului bugetar in primul trimestru al anului ...
-
S-a constatat că ouăle ecologice poluează de două ori mai mult în realitate după ce ani de zile produsele eco si bio au fost promovate ca vor salva Omenirea
Un nou studiu arata faptul ca ouale ecologice sunt de doua ori mai daunatoare pentru clima decat ouale provenite de la g ...
-
De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, insa chiar și cea mai riguroasa rutina ...
-
Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție
Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat in arest la domiciliu cu regim de izolare totala, dupa ce a fost inculpa ...
-
Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim
Banca Centrala Europeana a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfașurat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu